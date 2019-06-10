Первая лига Криштиану Роналду

Сборная Португалии стала первым победителем нового турнира в европейском футбольном календаре — Лиги наций UEFA. В воскресенье в решающем матче «Финала четырех», который состоялся в Порту, она обыграла Нидерланды со счетом 1:0. Третье место заняла Англия, которая сломила сопротивление швейцарцев в серии пенальти.

Несмотря на то, что Лига наций по своему значению турнир второстепенный, задумывавшийся прежде всего как альтернатива набившим оскомину товарищеским матчам, и не идет ни в какое сравнение с тем же чемпионатом Европы, многие участники, особенно те из них, которые нуждаются в титулах, были серьезно мотивированы на успешное выступление в нем. Собственно, данный тезис полностью подтвердили весьма упорные полуфиналы. Финалисты тем более всячески подчеркивали, что для них очень важен этот трофей. Португальцам хотелось прибавить его к званию чемпионов Европы, добытого три года назад, а голландцы вообще соскучились по победам после того, как не квалифицировались на два крупнейших форума подряд — Евро-2016 и чемпионат мира-2018.

«Мы в финале, поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно, чтобы не испытывать проблем с мотивацией,— заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.— Мы хотим принести радость нашим болельщикам». «Никто не ожидал, что мы займем первое место в группе с Францией и Германией, а теперь мы в финале,— отметил его голландский коллега Рональд Куман.— Для нас играть в финале — это удовольствие, а не давление. Мы победили Францию, Германию, Англию, и было бы здорово одолеть Португалию на ее территории».

Ну и еще на кону в решающем матче стоял неплохой куш — €1,5 млн, учитывая, что всего победитель Лиги наций получит от UEFA €10,5 млн, а финалисту достанутся €9 млн. Кстати, призовые за третье и четвертое места составляют €8 млн и €7 млн. В итоге третьими стали англичане, которые встречались в Гимарайнше с Швейцарией и взяли верх только в серии пенальти — 6:5. Основное и дополнительное время завершилось вничью 0:0, хотя британцы играли лучше и обстучали, кажется, весь каркас ворот. Победу им принес вратарь Джордан Пикфорд, который сам точно пробил с 11-метровой отметки, а затем отразил удар Йосипа Дрмича.

В финале мячом сразу завладели голландцы, а португальцы избрали скорее контратакующую модель. Однако на первых порах не работала ни та, ни другая тактика. Хотя хозяева стадиона «Драгау», что называется, высосали из пальца опасный момент, когда Вильям Карвалью едва не подставил голову под дальний удар Бруну Фернандеша, а так с ним легко справился голкипер Яспер Силлессен. «Оранжевые», которые на этот раз облачились в голубую форму, и дальше продолжали абсолютно безыдейно перекатывать мяч, тогда как португальцы постепенно нащупали ритм игры и перехватили инициативу. Активно искал свой шанс Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в полуфинальной встрече со швейцарцами. Правда, еще активнее был Бруну Фернандеш, не дававший покоя Силлессену весь первый тайм. По ударам голландцы проиграли его со счетом 1:11 (0:4 в створ) и все-таки сохранили нули на табло.

В перерыве Куман произвел замену, выпустив на поле героя полуфинала с Англией Квинси Промеса, который сделал тогда два гола. Тем не менее острее по-прежнему действовали португальцы и вполне могли забить с очередного углового. Вскоре что-то похожее на голевую атаку организовали и гости, наконец-то потревожив вратаря Руя Патрисиу. Но на 60-й минуте они все же заслуженно пропустили. Когда-то хозяева должны были попасть в цель. Причем в том эпизоде они обошлись без Роналду. Бернарду Силва вывел на расстрельную позицию Гонсалу Гедеша, Силлессен вроде бы дотянулся до мяча, но форвард вогнал его в сетку с мясом.

Только когда клюнул жареный петух, голландцы заиграли примерно в свой футбол. И очень быстро им представилась возможность отыграться, когда Мемфис Депай с близкого расстояния бил головой и угодил в Патрисиу. Впрочем, больше таких моментов у них не было. На последних минутах подопечные Кумана попытались усилить давление. Патрисиу опять оказался в нужном месте, среагировав на подправление Люка де Йонга. Вместе с тем команда Сантуша регулярно совершала вылазки к чужим воротам, не сбиваясь на отбой. Голландцам так и не удалось расшатать португальскую оборону, которая не утратила надежности даже в отсутствие из-за травмы опытнейшего центрального защитника Пепе. Такое впечатление, что энергозатратный матч с Англией с дополнительным временем отнял у них слишком много сил, да и на восстановление они имели на один день меньше соперника по финалу.

Александр Ильин