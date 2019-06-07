10 июня, понедельник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Capella Film

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 8–9 июня

от

6 июня в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых очередная серия приключений «Людей Икс», байопик Элтона Джона «Рокетмен», триллер Брайана Де Пальмы «Домино» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


Люди Икс: Темный Феникс
Рокетмен
Домино
Вита и Вирджиния
Мы всегда жили в замке
Годзилла 2: Король монстров
Тайная жизнь домашних животных 2
Золотая перчатка
Куриоса
Аладдин
Люди Икс: Тёмный Феникс (Dark Phoenix, 2019)

Люди Икс: Темный Феникс

Режиссер: Саймон Кинберг
В ролях: Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Майкл Фассбендер
Жанр: фантастика, боевик, приключения / США / 113 мин.
В прокате: с 6 июня

Кинокритик Станислав Ф. Ростоцкий: «Очередная серия приключений марвеловских "Людей Икс" — людей индиго со сверхспособностями. На этот раз они выходят в открытый космос, где хорошая девочка-мутант Джин Грей встречается со своей "миссис Хайд" и перевоплощается в Темного Феникса. Новый фильм франшизы оказался ровно тем, что и ожидалось: суповым набором из качественных спецэффектов и сносного юмора, разбавленным цитатами из оригинальных комиксов».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Мутанты с цитатами»

Рокетмен (Rocketman, 2019)

Рокетмен

Режиссер: Декстер Флетчер
В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден
Жанр: драма, биография, мюзикл / Великобритания, США / 121 мин.
В прокате: с 6 июня

Обозреватель Борис Барабанов: «Есть подозрение, что кассовых рекордов, сравнимых с фильмом о группе Queen, "Рокетмен" не установит, причем не только в России. Дело не только в рейтинге R и цензуре, которая создала вокруг фильма негативный информационный фон. Дело в том, что и фильм, и персонаж, и музыкальное решение чуть более сложны, чем того требует предмет массового помешательства. Декстер Флетчер не высек своего героя из мрамора, он смешал его из слез, блесток, кокаина и водки и хорошенько взболтал, он поселил в его душе бесконечные сомнения и порочные страсти. Скорее всего, в прокате "Рокетмен" не переплюнет "Богемскую рапсодию", зато Элтон Джон снова заработает на своих песнях. Он уже в выигрыше, хотя бы в силу того, что жив».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Рокетмен” для младшего возраста»

Как фильм подвергся редактуре в российском прокате — в материале “Ъ” «Элтон Джон лишился деталей биографии»

Как одевался Элтон Джон — в материале “Ъ-Стиль”

Домино (Domino, 2019)

Домино

Режиссер: Брайан Де Пальма
В ролях: Николай Костер-Вальдау, Кэрис ван Хаутен
Жанр: триллер, криминал / Дания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды / 89 мин.
Слоган: «Лучшее оружие против врага — другой враг»
В прокате: с 6 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Европейский триллер Брайана Де Пальмы о противостоянии агентов ЦРУ и членов исламского подполья, история о мести и предательстве с достаточно скромным бюджетом в $7,8 млн и Николаем Костером-Вальдау (Джейме Ланнистер из "Игры престолов") и Кэрис ван Хаутен (Мелисандра оттуда же) в главных ролях. Первая картина режиссера "Кэрри" и "Лица со шрамом" после семилетнего перерыва».
Вита и Вирджиния (Vita & Virginia, 2018)

Вита и Вирджиния

Режиссер: Чания Баттон
В ролях: Элизабет Дебики, Джемма Артертон
Жанр: биография, драма, мелодрама / Ирландия, Великобритания / 110 мин.
Слоган: «Умеете хранить секреты?»
В прокате: с 6 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Вита и Вирджиния", поставленная Чанией Баттон по одноименной пьесе Айлин Аткинс, которая выступила здесь соавтором сценария, продолжает линию кинобиографий известных литературных дам, ведших довольно неортодоксальный для своего времени образ жизни. В конце 2018 года в российском прокате был фильм "Колетт" о французской писательнице, на прошлой неделе вышла "Куриоса" о почти позабытой сейчас Мари де Ренье, и вот пришла очередь Вирджинии Вулф».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Как добиться Вирджинии Вульф»

Мы всегда жили в замке (We Have Always Lived in the Castle, 2018)

Мы всегда жили в замке

Режиссер: Стейси Пассон
В ролях: Таисса Фармига, Александра Даддарио, Криспин Гловер, Себастьян Стэн
Жанр: триллер, драма, детектив / США / 90 мин.
В прокате: с 6 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Экранизация одноименного хоррор-шедевра американского классика Ширли Джексон ("Призраки дома на холме"), вошедшего в десятку лучших романов 1962 года по версии журнала Time. После загадочного отравления мышьяком из богатой семьи Блэквудов в живых остались только две дочери главы семейства и их дядя, прикованный к инвалидному креслу. Отныне эти трое пытаются спрятаться от внешнего мира в поместье, пока их отшельничество не будет нарушено незваным гостем. Режиссер Стейси Пассон, работавшая на сериалах "Американские боги" и "Карточный домик", в качестве источника вдохновения для постановки называет картины Эдварда Хоппера и американское кино 1950-х. Продюсером экранизации стал актер Майкл Дуглас».
Годзилла 2: Король монстров (Godzilla: King of the Monsters, 2019)

Годзилла 2: Король монстров

Режиссер: Майкл Догерти
В ролях: Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун
Жанр: фантастика, боевик, приключения / США, Япония / 131 мин.
В прокате: с 30 мая
Обзор “Ъ-Weekend”: «Очередное приключение самого известного в мире рептилоидного мутанта: на этот раз Годзилла будет не крушить мир, а спасать человечество, бок о бок с военными сражаясь со своими давними противниками, такими же древними монстрами, как и он,— с бабочкоподобной Мотрой, гигантским птеранодоном Роданом и, наконец, своим заклятым врагом Кингом Гидорой, подозрительно напоминающим старого доброго Змея Горыныча».
Тайная жизнь домашних животных 2 (The Secret Life of Pets 2, 2019)

Тайная жизнь домашних животных 2

Режиссер: Крис Рено
В ролях: анимационный, комедия, семейный / США, Франция, Япония / 86 мин.
Жанр: анимационный, комедия, семейный / США, Франция, Япония / 86 мин.
Слоган: «Обхохочешься»
В прокате: с 30 мая
Обзор “Ъ-Weekend”: «Сиквел семейной анимационной комедии Криса Рено ("Гадкий я", "Миньоны") о том, чем заняты домашние животные, пока их не видят хозяева. В прошлой серии джек-рассел-терьер Макс вынужден был подружиться с лохматым ньюфаундлендом Дюком, которого хозяйка Макса взяла из приюта. На этот раз в семье Макса и Дюка очередное пополнение — Кэти родила ребенка, и настоящая забота о малыше ложится, разумеется, на собак и их разношерстную компанию, к которой примкнул бешеный кролик Снежок, бывший главарь банды брошенных зверей, ставший настоящим талисманом франшизы».
Золотая перчатка (Der goldene Handschuh, 2019)

Золотая перчатка

Режиссер: Фатих Акин
В ролях: Йонас Дасслер, Йонас Боусдукс, Марк Хоземанн
Жанр: триллер / Германия, Франция / 110 мин.
В прокате: с 30 мая

Кинокритик Михаил Трофименков: «Самый шокирующий фильм Берлинале — если не всего киногода. Фатих Акин, благодаря своим турецким корням и своим сюжетам имеющий репутацию идеального толмача в диалоге Востока и Запада, впервые окунулся в самый кондовый, шнапсовый, сосисочный немецкий быт, фирменный гуманизм променял на ядовитый сарказм, а прекрасным и горьким историям любви между немцами/немками и турчанками предпочел историю ненависти».

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Истинно германский душок» и «Вся прогрессивная человечина»

Куриоса (Curiosa, 2019)

Куриоса

Режиссер: Лу Жене
В ролях: Ноэми Мерлан, Нильс Шнайдер, Бенжамин Лаверн, Кмелия Джордана
Жанр: мелодрама / Франция / 107 мин.
В прокате: с 30 мая

Обзор “Ъ-Weekend”: «Полнометражный кинодебют француженки Лу Жене, вольный байопик пионеров эротической фотографии Пьера Луиса и Мари де Ренье, живших в Париже в конце XIX века. Основным материалом для сценария послужили откровенные письма Пьера (ответные письма Мари не сохранились). И конечно же, их откровенные фотографии».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Женщины как на картинке»

Аладдин (Aladdin, 2019)

Аладдин

Режиссер: Гай Ритчи
В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия / США / 128 мин.
В прокате: с 23 мая

Кинокритик Юлия Шагельман: «В прокат выходит "Аладдин" Гая Ритчи — игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1992 года. Процесс его производства буквально на каждом этапе вызывал недовольство потенциальных зрителей и просто неравнодушной общественности. На еще не снятый фильм сыпались обвинения в "вайтвошинге", "колоризме" и прочих тяжких грехах, а первые фото Уилла Смита в синем гриме Джинна не понравились решительно никому. Тем неожиданней оказалось, что ремейк вышел удачным и во многих отношениях».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Джинн в новом вкусе»

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Профиль пользователя