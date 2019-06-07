Прокатная десятка

Обозреватель Борис Барабанов: «Есть подозрение, что кассовых рекордов, сравнимых с фильмом о группе Queen, "Рокетмен" не установит, причем не только в России. Дело не только в рейтинге R и цензуре, которая создала вокруг фильма негативный информационный фон. Дело в том, что и фильм, и персонаж, и музыкальное решение чуть более сложны, чем того требует предмет массового помешательства. Декстер Флетчер не высек своего героя из мрамора, он смешал его из слез, блесток, кокаина и водки и хорошенько взболтал, он поселил в его душе бесконечные сомнения и порочные страсти. Скорее всего, в прокате "Рокетмен" не переплюнет "Богемскую рапсодию", зато Элтон Джон снова заработает на своих песнях. Он уже в выигрыше, хотя бы в силу того, что жив».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Рокетмен” для младшего возраста»

Как фильм подвергся редактуре в российском прокате — в материале “Ъ” «Элтон Джон лишился деталей биографии»

Как одевался Элтон Джон — в материале “Ъ-Стиль”