Главные новости к утру 5 июня

Шестой флот США заявил, что российский истребитель Су-35 перехватил американский разведывательный самолет Р-8А Poseidon над Средиземным морем. Американские военные сочли действия российского истребителя «небезопасными». Они подчеркнули, что не провоцировали российский истребитель, а действия РФ назвали «безответственными».

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 до 1,2% с 1,4%. Однако банк отметил, что в прошлом году темпы роста российской экономики достигли рекорда — 2,3% за последние шесть лет.

МАК подготовил промежуточный доклад о расследовании катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту «Шереметьево». В докладе также будут содержаться рекомендации по безопасности полетов. О катастрофе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности работы с Польшей, в частности, противодействия газопроводу «Северный поток-2». Он отметил, что настроен на недопущение сложностей в украино-польский отношениях. О ситуации с газопроводом.

РЖД потратит €1,1 млрд на закупку 13 новых «Сапсанов» и их техобслуживание в течение 30 лет. По данным “Ъ”, на направлении Москва—Петербург движение участится до 16 пар поездов в будни и 18 в выходные, причем втрое вырастет количество сдвоенных поездов.

О предстоящих 5 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.