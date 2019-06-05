Главные анонсы 5 июня

В Москве президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, который 5–7 июня совершит государственный визит в Россию. По итогам встречи лидеры государств должны подписать пакет документов и выступить с заявлением для прессы. Затем они посетят мероприятие в честь 70-летия установления дипломатических отношений России и Китая. Об отношениях России и Китая

Председатель правительства России Дмитрий Медведев примет в Москве премьер-министра Словакии Петером Пеллегрини. Они обсудят взаимодействие в торгово-экономической сфере с упором на совместные проекты в энергетике.

В Портсмуте на юге Англии пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии. Запланировано участие представителей королевской семьи и глав иностранных государств, в том числе президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. О визите президента США в Лондон

В Санкт-Петербурге пройдет годовое собрание акционеров ВТБ.

Будет обнародован отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о жесткой посадке самолета SSJ 100 компании «Аэрофлот» в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. 4 июня ситуацию вокруг самолета обсуждали на заседании подкомиссии РСПП по авиационной и космической деятельности. О том, как обсуждали катастрофу

Мещанский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина. Банкиру и его предполагаемым сообщникам инкриминируется хищение 14,5 млрд руб. Процесс будет проходить в заочном режиме, так как господин Бородин проживает в Великобритании, которая отказала России в его выдаче. О деле Андрея Бородина