МАК закончил работу над промежуточным докладом по катастрофе SSJ 100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад о расследовании катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Он отметил, что в докладе будут рекомендации по безопасности полетов.

«Промежуточный отчет подготовлен опытнейшими специалистами по расследованию авиакатастроф МАК. Он включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд»,— сказал собеседник агентства. Он уточнил, что эксперты подготовили отчет в 30-дневный срок, согласно Конвенции о международной гражданской авиации.

SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Как сообщал источник “Ъ”, близкий к расследованию, к катастрофе привели действия пилотов: перед приземлением они резко разогнали самолет и одновременно опустили нос воздушного судна. 17 мая МАК закончил расшифровку данных черных ящиков SSJ 100.

Как расследуются причины авиакатастрофы, читайте в публикации “Ъ” «SSJ торопился к земле».