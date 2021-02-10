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Уфа. Башкортостан
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Новости
19:14
Путин и Лукашенко могут встретиться в Сочи в конце февраля
17:17
УФАС обязал мэрию Уфы пересмотреть итоги аукционов на ремонт улиц
15:27
Верховный суд Башкирии отправил главу минстроя Башкирии под домашний арест
13:38
Суд отправил на принудительное лечение уфимку, основавшую секту
12:34
В Башкирии от COVID-19 умерли еще четыре человека
11:43
Башкирские депутаты попросят Госдуму ужесточить наказание за неисправные теплосчетчики
11:02
Помещения в уфимском отеле ParkCity выставили на торги за 122 млн рублей
10:16
У уфимского адвоката Романа Петрова сожгли автомобиль
09/02
Юрист Валех Аббасов не смог вернуть адвокатский статус
09/02
Суд в Башкирии признал клеветой высказывание в адрес экс-главы Адвокатской палаты
09/02
МТС «Центральная» привлечет в Россельхозбанке 100 млн рублей
09/02
УГОКу снизили штраф за превышение объемов добычи руды
09/02
В Башкирии от коронавируса умерли 210 человек
09/02
Услуги санавиации для РКБ имени Куватова обойдутся примерно в 50 млн рублей
09/02
В Уфе вынесли приговор бывшему совладельцу турфирмы
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(обновлено: 10.02.2021)
АСТ. Партнерский проект "Ъ-Уфа"
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Представители ООО «АСТ» приняли участие в работе коллегии государственного комитета Башкирии по тарифам и выступили там с докладом на тему: «Концессии в электросетевом комплексе как форма государственно-частного партнерства»
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государственного комитета Башкирии по тарифам
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с главой Башкирии Радием Хабировым
Продается имущественный комплекс в Уфе
Два здания и подземный паркинг в географическом центре города
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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