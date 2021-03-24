Электросетевая компания «АСТ» начала подготовку к весеннему паводку

С учетом обильных осадков последних месяцев ООО «АСТ» заблаговременно приступило к выполнению комплекса противопаводковых мероприятий для обеспечения надежной работы объектов электрических сетей в период весеннего половодья.



Оперативным персоналом проводятся осмотры зданий, сооружений, фундаментов ответственного оборудования. Особое внимание уделяется осмотру опор линий электропередач, подстанций и распределительных пунктов. Ведутся работы по очистке от снега, отводу талых вод.

Проводится постоянный мониторинг изменения метеорологических условий, уровня паводковых вод.

На производственных участках Ишимбайских, Салаватских, Стерлитамакских городских сетей ООО «АСТ» обеспечена полная готовность оборудования, материалов и технических средств к проведению аварийно-восстановительных работ.

На период паводка будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц и аварийно-ремонтных бригад для оперативного реагирования при возникновении угрозы затопления.

О мерах безопасности вблизи электросетевых объектов в период прохождения весеннего паводка: