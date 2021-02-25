ООО «АСТ» посетило АО «Сетевая компания» Республики Татарстан

В целях повышения качества оказываемых услуг и обмена опытом в части реализации мероприятий по сокращению потерь электрической энергии делегация ООО «АСТ» в составе председателя наблюдательного совета Андрея Зензина, генерального директора Юрия Кузнецова, заместителя генерального директора по реализации и развитию электросетевых услуг Гузель Головань, ведущего инженера отдела транспорта электрической энергии Дениса Шенбергера посетила АО «Сетевая компания» Республики Татарстан.



Во встрече принимали участие заместитель директора по реализации услуг Артем Янборисов, заместитель технического директора по цифровой трансформации АО «Сетевая компания» Бронислав Кузнецов, начальник службы систем учета электроэнергии Роман Осиков, начальник лаборатории испытания интеллектуальных систем Марат Хабибуллин.

В ходе диалога стороны предметно обсудили вопросы внедрения интеллектуальной системы учета электрической энергии, варианты возможных технических решений и применяемого оборудования, вопросы диспетчеризации, задачи повышения наблюдаемости и управляемости электрических сетей, способы сокращения коммерческих потерь электроэнергии.

Также представители ООО «АСТ» посетили компанию ООО «СмартЭнерго», которая специализируется на создании и реализации «под ключ» комплексных решений на базе интеллектуальных систем учета электроэнергии и оказания сервисных услуг, связанных с данной сферой.

Сотрудники ООО «СмартЭнерго» — коммерческий директор Радмир Нафиков и директор по корпоративному развитию Николай Смирнов — ознакомили их с техническими компетенциями и возможностями компании. На производственной площадке представили гостям существующую линейку продукции, продемонстрировали комплекс производства щитов учета, лабораторию интеллектуальных систем учета электроэнергии, лабораторию по поверке приборов учета, а также ознакомили представителей ООО АСТ» с планами перспективного развития компании.