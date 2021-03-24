Открытие нового ледового дворца в Ишимбае

Фото с сайта glavarb.ru

18 марта 2021 года в Ишимбае состоялся технический запуск ледового дворца «Ишимбай-Арена» при участии главы республики Радия Хабирова.



Возведен спортивный объект в рамках программы «Сто объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Государственным заказчиком является ГКУ Управление капитального строительства Республики Башкортостан. Начало строительству было положено в 2018 году.

Новый крытый ледовый каток вмещает в себя ледовую арену с трибунами, раздевалки хоккейных команд, технические и служебные помещения, вестибюли для зрителей. Общая площадь ледового дворца составляет более 4 тыс. кв. м.

Фото ООО «АСТ»

В рамках процедуры технологического присоединения спортивного объекта к энергетическим сетям силами ООО «АСТ» был выполнен комплекс работ: проектирование и согласование трассы прокладки кабельных линий, строительство кабельных линий общей протяженностью более 2 км, замена силовых трансформаторов, замена рубильников с предохранителями, монтаж соединительных и концевых муфт. Работы проводились в период с июня по октябрь 2020 года.

Фото ООО «АСТ»

Как отметил генеральный директор ООО «АСТ» Юрий Кузнецов, это всегда особая ответственность и одновременно чувство радости — участвовать в строительстве объектов социальной сферы, быть причастными к улучшению инфраструктуры города и жизни горожан.