Представители ООО «АСТ» приняли участие в работе коллегии государственного комитета Башкирии по тарифам и выступили там с докладом на тему: «Концессии в электросетевом комплексе как форма государственно-частного партнерства»

10 февраля ООО «АСТ» приняло участие в заседании коллегии государственного комитета Башкирии по тарифам, на котором были рассмотрены итоги деятельности госкомитета в 2020 году и основные задачи на текущий год. Заседание проходило в режиме видеоконференции.



В работе форума приняли участие заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев, председатель госкомитета региона по тарифам Светлана Бурдюк, члены коллегии, а также руководители ресурсоснабжающих компаний республики.

Открыл заседание со вступительным словом Борис Беляев, который отметил, что основными приоритетными задачами тарифной политики в электроэнергетических отраслях, в сфере коммунальных услуг являются защита интересов потребителей услуг, а также достижение баланса экономических интересов населения и ресурсоснабжающих организаций.

Участники заседания рассмотрели итоги государственного регулирования тарифов в Башкирии, обсудили вопросы ценообразования в электроэнергетических отраслях, в сфере коммунальных услуг, а также контроля за ценообразованием в регулируемых отраслях.

Завершил работу коллегии доклад представителя юридической службы ООО «АСТ» на тему: «Концессии в электросетевом комплексе как форма государственно-частного партнерства», где были раскрыты вопросы правового регулирования концессионных отношений в части электросетевого имущества, муниципальной принадлежности, освещены практические вопросы и опыт ООО «АСТ» в этой сфере.