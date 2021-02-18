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Благодарность за помощь в условиях пандемии короновирусной инфекции

За период пандемии особенно востребованной была помощь медучреждениям, со своей стороны, ООО «АСТ» не осталось в стороне в сложной ситуации и оказало необходимую поддержку, предоставив в пользование автотранспорт для нужд больниц и поликлиник города.


Администрация Стерлитамака выразила благодарность ООО «АСТ» за оказание содействия в выделении транспорта медицинским учреждениям для оперативного взаимодействия врачей с пациентами в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Благотворительная деятельность и социальная ответственность, не только в повседневной работе, но и в кризисных ситуациях, является неотъемлемой частью социальной политики нашего предприятия. Только совместными усилиями мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями», — прокомментировал генеральный директор ООО «АСТ» Юрий Кузнецов.

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АСТ. Партнерский проект "Ъ-Уфа"

Благодарность за помощь в условиях пандемии короновирусной инфекции

Представители ООО «АСТ» приняли участие в работе коллегии государственного комитета Башкирии по тарифам и выступили там с докладом на тему: «Концессии в электросетевом комплексе как форма государственно-частного партнерства»

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