Закупки в Башкирии с 24 по 28 июня 2019 года

За минувшую неделю в Башкирии объявлены крупные тендеры:

Госкомтранс Башкирии потратит на покупку городских автобусов еще 152 млн рублей

Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству на аукционе 18 июля отберет поставщика 42 городских автобусов средней вместимости. Начальная цена контракта определена в 152,77 млн руб., его планируют оплатить из республиканского бюджета.

Половина автобусов должна быть поставлена в течение десяти дней с момента заключения контракта, вторая — в течение четырех дней с момента первого этапа поставки товара. Автобусы должны быть не ранее этого года выпуска, с 17 посадочными местами и пассажировместимостью не менее 52 человек, скоростью движения не менее 80 км в час, с механической коробкой передач, двигатель должен быть дизельный с турбонаддувом. Они должны быть белыми или светлых оттенков, низкопольные в передней или задней части, с местом для инвалидной коляски, оснащенные системой вызова экстренных служб Эра-ГЛОНАСС. Подрядчик должен дать гарантию один год или 100 тыс. км пробега.

Ранее Госкомтранс Башкирии назначил на 18 июля аукцион на поставку 35 городских автобусов большой вместимости. Стоимость контракта определена в 286,23 млн руб.

В Башкирии закажут 20 передвижных медицинских комплексов фельдшерско-акушерского пункта142,15 млн рублей

Минздрав Башкирии на аукционе 22 июля отберет поставщика 20 передвижных медицинских комплексов фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Начальная цена контракта определена в 142,15 млн руб., он будет оплачен из республиканского бюджета. ФАПы направят в 20 больниц республики, в том числе в ГКБ №21 Уфы, а также в Туймазинскую, Стерлибашевскую, Раевскую центральные районные больницы. Каждый комплекс представляет собой автобус, который можно эксплуатировать в городской и сельской местности по дорогам с твердым покрытием и улучшенным грунтовым дорогам. Он разделен на три отсека: кабина водителя, пассажирский салон для перевозки сотрудников во время транспортного режима и медицинский отсек с процедурной и гинекологической зоной. В медицинском отсеке, в том числе, должен быть бактерицидный облучатель, электрокардиограф, напольные весы для взрослых и электронные весы для детей до года, фонендоскоп, тонометр, фельдшерский набор, сумка для принятия экстренных родов и другое оборудование, а также элементы систем вентиляции и отопления. Кроме того, в каждом комплексе предусмотрены ноутбук и принтер. Комплексы нужно поставить в течение 120 дней с момента заключения контракта

Для семи городов Башкирии закажут передвижные флюорографические комплексы за 96,6 млн рублей

ГКУ управление материально-технического обеспечения минздрава Башкирии на аукционе 15 июля отберет поставщика семи передвижных многофункциональных кабинетов для проведения лучевой диагностики. Начальная стоимость договора определена в 96,6 млн руб. Стоимость одного кабинета составляет 13,8 млн руб. Закупка будет оплачена из бюджета республики.

Оборудование нужно поставить в течение 120 дней с момента заключения контракта в больницы Белорцка, Бирска, Кумертау, Октябрьского, Стерлитамака, Сибая, Нефтекамска. Кабинет представляет собой передвижной флюорографический комплекс на базе шасси. В кабине фургона должно быть не менее двух мест. В кузове фургоне, изготовленном из цельных «сэндвич»-панелей, в числе прочего должна быть процедурная, комната медперсонала, рентгенографический аппарат, автоматизированные рабочие места оператора и врача-рентгенолога.

Минздрав Башкирии закажет продление антивируса Касперского на 33,87 млн рублей для создания ЕГИСЗ

ГКУ управление материально-технического обеспечения минздрава Башкирии на аукционе 15 июля отберет поставщика неисключительных прав на продление антивируса Касперского в рамках программы регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Начальная стоимость контракта – 33,87 млн руб., он будет оплачен из бюджета Башкирии. Поставщик должен продлить на месяц 22,17 тыс. лицензий на использование программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (стандартный) и 10 тыс. лицензий на использование программного обеспечения Kaspersky Security для почтовых серверов. Продление лицензий на антивирусное программное обеспечение Касперского требуется для 132 учреждений здравоохранения Башкирии, в том числе в Уфе. Услуги должны быть оказаны течение 10 дней с момента заключения контракта.

Кроме того, подведены итоги тендеров:

Контракт на ремонт улицы Сипайловская в Уфе получит «Башкиравтодор»

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам аукциона от 24 июня заключит контракт на ремонт улицы Сипайловская от улицы Жукова до улицы Чудская с АО «Башкиравтодор». Компания предложила исполнить контракт по начальной стоимости — за 145,518 млн руб. Вторым участником закупки было ООО «ГП Дорстрой-Уфа», его предложение также равнялось начальной цене. В итоговом протоколе указано, что контракт будет заключен с участником, заявка которого была подана раньше.

Работы ремонту участка улицы Сипайловская длиной 2 км нужно завершить до 20 сентября. Подрядчику вменяется, в том числе, снятие деформированных асфальтобетонных покрытий и замена их на новые, замена бортовых камней, металлических ограждений и 24 чугунных люков, наращивание горловин колодцев из плит и колец. Он должен дать гарантию на нижний слой покрытия и барьерное ограждение – 5 лет, верхний слой покрытия – 4 года, бортовой камень – 2 года, люки – 3 года, на дорожную разметку на основе термопластичных материалов 6 месяцев.

Контракт на охрану правительства и Курултая Башкирии вновь выиграл «Центурион-лонге»

ГКУ Республики Башкортостан «Хозяйственное управление» по итогам конкурса от 26 июня заключит контракт на охрану зданий Дома республики, Курултая, минфина и минпроминноваций Башкирии с ООО «Частная охранная организация «Центурион-лонге» предпринимателей Андрея Борисова и Наиля Гафарова. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 22,92 млн руб. с небольшим дисконтом 0,3% – за 22,85 млн руб. Вторым участником было ООО Частное охранное агентство «Волкодав-2» (принадлежит депутату горсовета Уфы Юрию Васильеву). Оно предложило меньшую цену – 20,72 млн руб. (дисконт 9,6%), но по итогам конкурса «Центурион-лонге» набрал 86,4 балла, а «Волкодав-2» — только 80 баллов.

Контракт должен быть заключен на срок с 1 августа текущего до конца 2020 года. Он предусматривает установку 21 поста охраны, в том числе трех дополнительных в зданиях минфина и минпроминноваций. 16 постов должны работать, в том числе, в праздники и в выходные дни. Контракт предусматривает оснащение охраны огнестрельным оружием.

Тендеры на охрану зданий правительства в 2018-2019 годах также выигрывала охранная организация «Центурион лонге».