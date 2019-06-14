Закупки в Башкирии с 10 по 14 июня 2019 года «Коммерсантъ» в помощь бизнесу

За минувшую неделю в Башкирии объявлены крупные тендеры:

«ОДК-УМПО закажет алкоголь на 4,55 млн рублей

ПАО «ОДК-УМПО» на запросе котировок 27 июня отберет поставщика алкогольной продукции для своих нужд. Начальная цена определена в 4,55 млн руб.

В заказ входит более 8,7 тыс. бутылок 30 видов алкоголя, в том числе виски 12-летней выдержки, коньяк 3+ и 5+, шампанское «Российское», сухое красное и белое вино, а также «Совиньон», «Каберне», «Шардоне» и «Мерло». Поставки товара должны проходить в течение 5 дней по заявке по необходимости на протяжении года. Заявки принимаются до 19 июня. В июне 2018 года ПАО «ОДК-УМПО» заказывало 47 позиций алкоголя на сумму 4,68 млн руб. с помощью закупки у единственного поставщика. Название компании-поставщика в документации не указывается.

«Башинформсвязь» выделит на седьмой этап по строительству сетей по технологии ПОН в Башкирии до 403 млн рублей

ПАО «Башинформсвязь» на конкурсе 24 июля отберет подрядчика для выполнения работ по седьмому этапу строительства сетей по технологии PON в Башкирии. Начальная стоимость равняется 403,2 млн руб. Закупка проводится с целью оказания услуг связи абонентам в Башкирии.

Подрядчик должен выполнить, в том числе, земляные работы, строительно-монтажные работы по строительству линейно-кабельных сооружений связи (ЛКСС), вскрытие и восстановление дорожных и уличных покровов, тротуаров, газонов, прокладку кабельной канализации связи и воздушной линии связи, устройство подземных и наружных вводов в здания, а также монтаж и замену опор воздушных столбовых линий связи.

Предыдущий запрос котировок на шестой этап строительства сетей по технологии PON в Башкирии общей начальной стоимостью 212,4 млн руб. выиграли 5 компаний: ООО «РегионКомСервис» из Ульяновска, ООО «Стройсервис» из села Красный Яр Уфимского района, а также уфимские ООО «Компаньон», ООО «Оптиком Групп» и ООО «Телеком Сервис».

На видеонаблюдение за выборами главы Башкирии выделят до 40 млн рублей

Госкомитет Башкирии по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая республика» на аукционе 1 июля отберет поставщика услуг видеонаблюдения для мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Башкирии в сентябре 2019 года. Начальная цена определена в 40,69 млн руб.

Оборудование нужно поставить по 30 сентября. Требуется оснастить видеонаблюдением 480 участков, в том числе 411 участковых избирательных комиссий в Уфе и 69 территориальных избирательных комиссий, в том числе в ЗАТО Межгорье, Салавате, Стерлитамаке и других городах, а также в Ермекеевском, Аургазинском, Давлекановском и других районах Башкирии. Видеоизображение должно иметь разрешение не менее 2048х1536 точек, маскирование не менее четырех зон, наличие поддержки одновременной записи потока в высоком качестве и выдача во втором потоке по RTSP-протоколу с меньшим разрешением. OSD функционал должен быть оснащен экранным текстом на изображение с текущим временем, датой, произвольным текстом на русском языке. Предусмотрено сетевое хранение изображения.

Кроме того, подведены итоги тендеров:

Уфимская компания «А-Строй» проведет реконструкцию школы-интерната города Октябрьский

Администрация города Октябрьского по итогам аукциона от 13 июня заключит контракт на реконструкцию здания школы - интерната под начальное звено обучения общеобразовательной школы в городе Октябрьский с уфимским ООО «А-Строй». Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 114,56 млн руб. за 100,24 млн руб., с дисконтом 12,5%. Вторым участником аукциона было ООО Строительная компания «Регионстройсервис», предложившее исполнить контракт с дисконтом 5,2% — за 108,57 млн руб. Работы профинансируют из городского бюджета.

Работы нужно завершить до 1 августа 2020 года. Подрядчик должен реконструировать подземную и надземную части здания (соответственно 530,89 кв. м и 473,26 кв. м), наружные сети водоснабжения, водоотведения и электросети, отремонтировать кровлю здания, лестницы и оконные проемы, пол, а также провести озеленение территории, поставить техоборудование и мебель.

ООО «А-Строй» принадлежит Магазу Асылгужину и его сыну Айрату.

Уфимская компания «Смартрегион» поставит 272 комплекса аидио и видеозаписи для мировых судей Башкирии

ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан» по итогам аукциона от 10 июня заключит контракт на поставку комплексов технических средств аудио и видеозаписи судебных заседаний для судебных участков мировых судей Башкирии с уфимским ООО «Смартрегион». Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 102,3 млн руб. с дисконтом 0,5% — за 101,79 млн руб. Компания была единственным допущенным участником закупки.

Согласно техзаданию, до 30 ноября нужно поставить 272 комплекса технических средств аудио-видеозаписи, из них 172 — для кабинетов мировых судей, 87 комплекса для зала судебного заседания с вводом в эксплуатацию и три комплекса для зала судебного заседания без ввода в эксплуатацию.

ООО «Смартрегион», по данным kartoteka.ru, принадлежит Руслану Полетаеву.

Контракт на охрану психбольницы в Уфе выиграло охранное предприятие «Страж»

Республиканская клиническая психиатрическая больница в Уфе по итогам аукциона от 11 июня заключит контракт на охрану 12 своих объектов на улицах Прудной, 50 лет СССР, Руставели, Архитектурной, Янаби, Королева и других с ООО Охранное предприятие «Страж» (принадлежит Альмиру Гельметдинову). Срок действия контракта — с ноября текущего до 31 октября 2021 года. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 45,79 млн руб. с небольшим дисконтом 1,4%– за 45,16 млн руб. ООО было единственным участником закупки. Отметим, предыдущий контракт стоимостью 40,9 млн руб. на охрану помещений психбольницы также получило охранное предприятие «Страж».