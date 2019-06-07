Закупки в Башкирии с 3 по 7 июня 2019 года «Коммерсантъ» в помощь бизнесу

За минувшую неделю в Башкирии объявлены крупные тендеры:

Администрация Уфы потратит на реконструкцию и строительство четырех улиц в Уфе до 1,42 млрд рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на трех аукционах 27 июня отберет подрядчиков реконструкции участка улицы 8 Марта и Комсомольской и строительства участков улицы Валерия Лесунова и бульвара Баландина. Общая начальная стоимость договоров составляет 1,42 млрд руб. Максимальная стоимость первого этапа реконструкции улицы 8 Марта в Советском районе Уфы и улицы Комсомольской от улицы Хадии Давлетшиной до Лесотехникума в Советском и Октябрьском районах Уфы определена в 880,61 млн руб., второго этапа реконструкции этих улиц – в 301,98 млн руб. Начальная стоимость строительства улицы Валерия Лесунова на участке от Сельской Богородской до бульвара Баландина и бульвара Баландина на участке от улицы Валерия Лесунова до улицы Ферина в Калининском районе составляет 236,91 млн руб.

Работы по реконструкции улиц 8 Марта и Комсомольской должны быть завершены до 20 ноября 2021 года, а по строительству улицы Валерия Лесунова и бульвара Баландина --20 ноября 2020 года. Заявки принимаются до 17 июня.

На содержание участков трассы М-5 направят до 160 млн рублей

ФКУ «Управление дорог Приуралье» Росавтодора на аукционе 24 июня отберет подрядчика устройства слоев износа на участках дороги М-5 «Урал». Начальная стоимость договора определена в 160,16 млн руб., он будет оплачен из федерального бюджета. Заявки принимаются до 17 июня.

Общая длина двух участков дороги, где нужно заменить слои износа, составляет 14,95 км – 4,96 и 9,99 км соответственно. Работы нужно завершить до 30 сентября.

На ремонт улицы Сипайловской и Кольцевой в Уфе направят до 235 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на двух аукционах 21 июня отберет подрядчиков ремонта улиц Сипайловская от улицы Жукова до улицы Чудская в Октябрьском районе и улицы Кольцевой от улицы Невского до улицы Ушакова в Калининском районе Уфы. Совокупная максимальная цена контрактов определена в 235,79 млн руб. (145,52 млн руб. и 90,27 млн руб. соответственно), средства выделят из бюджета города. Заявки принимаются до 13 июня.

Подрядчик должен провести подготовительные работы, устроить пешеходное ограждение, выравнивающий слой, покрытие, тротуар, техническую полосу, нижний слой покрытия, отремонтировать бортовые камни, а также нанести разметку. Он обязан дать пятилетнюю гарантию на нижний слой покрытия и барьерное ограждение, четырехлетнюю – на верхний слой покрытия – 4 года, трехлетнюю на люки и двухлетнюю – на бортовой камень.

Работы по ремонту улицы Сипайловской должны быть завершены до 20 сентября, улицы Кольцевой – до 25 сентября.

Кроме того, подведены итоги тендеров:

Компания Рамиля Гайнанова отремонтирует дворы в Советском районе Уфы

Управление по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы по итогам аукциона от 3 июня заключит контракт на капремонт дворов в Советском районе Уфы с ООО «Региональное управление строительства технологических автомобильных магистралей» (принадлежит Рамилю Гайнанову). Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 44,53 млн руб. с дисконтом 0,5% — за 44,31 млн руб. Компания стала единственным участником, который в течение десяти минут после начала аукциона подал предложение о цене, поэтому ее заявку признали соответствующей требованиям документации, указано в документации.

До 15 августа компания должна отремонтировать 9 дворов, в том числе по улице Ленина, Ивана Якутова, Братьев Кадомцевых, проспекту Октября. Необходимо отремонтировать дорожное покрытие дворов с уширением проезжей части дворовых территорий многоквартирных домов, с устройством тротуаров и пешеходных дорожек.

Московская компания поставит «Уфаводоканалу» полиэтиленовые трубы

МУП по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» по итогам запроса предложений от 3 июня заключит контракт на поставку полиэтиленовых труб с московским ООО «Техстрой» (на 80% принадлежит Алексею Алексееву, на 20% — Евгению Николаеву). Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 53,81 млн руб. с дисконтом 12,1% — за 47,31 млн руб. До 31 декабря 2020 года необходимо поставить 23,99 тыс. кв. м труб для хозяйственно-питьевого водоснабжения, напорного водоотведения, а также для внутриквартальных и магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения.

«Трастузумаб» для Республиканского онкодиспансера Башкирии поставит московская компания

ГАУЗ Республиканский онкологический диспансер министерства здравоохранения Башкирии по итогам аукциона от 6 июня заключит контракт с московским АО «Р-Фарм» на закупку лекарственного препарата «Трастузумаб». Согласно техзаданию, до 30 декабря нужно поставить 2,3 тыс. флаконов лекарства по 440 мг. По данным kartoteka.ru, АО «Р-Фарм» зарегистрировано в 2001 году, принадлежит Алексею Репику.