Понтий Пилат заступил на постамент
В Петербурге открыли памятник народному артисту СССР Кириллу Лаврову
В Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне открыли памятник Кириллу Лаврову — в день, когда актеру исполнился бы 101 год. Изначально церемонию анонсировали на полдень, однако в последний момент официальное открытие перенесли на 9:30. Поэтому часть петербуржцев пришла уже после того, как чиновники произнесли речи и разъехались, — и устроила свое, неформальное «народное открытие»: обсуждала, насколько бронзовый Лавров похож на настоящего, вспоминала актера и возлагала цветы. Как прошли два открытия — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».
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