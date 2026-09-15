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Понтий Пилат заступил на постамент

В Петербурге открыли памятник народному артисту СССР Кириллу Лаврову

В Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне открыли памятник Кириллу Лаврову — в день, когда актеру исполнился бы 101 год. Изначально церемонию анонсировали на полдень, однако в последний момент официальное открытие перенесли на 9:30. Поэтому часть петербуржцев пришла уже после того, как чиновники произнесли речи и разъехались, — и устроила свое, неформальное «народное открытие»: обсуждала, насколько бронзовый Лавров похож на настоящего, вспоминала актера и возлагала цветы. Как прошли два открытия — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад».
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15 сентября Кириллу Лаврову исполнился бы 101 год. Народный артист СССР родился в 1925 году в Ленинграде. Во время войны работал токарем на оборонном заводе, в 17 лет добровольно ушел в армию, а профессионального актерского образования так и не получил. С середины 1950-х его жизнь была связана с БДТ: после смерти Георгия Товстоногова в 1989 году Лавров возглавил театр и руководил им до своей смерти в 2007-м. В кино он известен по фильмам «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь» и роли Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите»

15 сентября Кириллу Лаврову исполнился бы 101 год. Народный артист СССР родился в 1925 году в Ленинграде. Во время войны работал токарем на оборонном заводе, в 17 лет добровольно ушел в армию, а профессионального актерского образования так и не получил. С середины 1950-х его жизнь была связана с БДТ: после смерти Георгия Товстоногова в 1989 году Лавров возглавил театр и руководил им до своей смерти в 2007-м. В кино он известен по фильмам «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь» и роли Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите»

Фото: пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова

О памятнике Кириллу Лаврову городские власти заговорили еще в сентябре 2024 года — тогда народный артист России Николай Буров поднял этот вопрос на встрече с губернатором Александром Бегловым. Петербургское отделение Союза театральных деятелей предлагало установить монумент перед БДТ, а в сообщениях по итогам встречи прямо говорилось, что памятник появится к 100-летию артиста, то есть к сентябрю 2025 года. В итоге изменились и сроки, и место установки. На фото: специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (в центре) во время церемонии открытия памятника

О памятнике Кириллу Лаврову городские власти заговорили еще в сентябре 2024 года — тогда народный артист России Николай Буров поднял этот вопрос на встрече с губернатором Александром Бегловым. Петербургское отделение Союза театральных деятелей предлагало установить монумент перед БДТ, а в сообщениях по итогам встречи прямо говорилось, что памятник появится к 100-летию артиста, то есть к сентябрю 2025 года. В итоге изменились и сроки, и место установки. На фото: специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (в центре) во время церемонии открытия памятника

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ

15 сентября 2025 года, ровно в столетие Кирилла Лаврова, в Ораниенбаумском саду торжественно установили закладной камень. На церемонию пришли дочь артиста Мария Лаврова, его внучка Ольга Семенова и правнучка Ксения. Конкурс на сам памятник город запустил 24 сентября. На открытый конкурс поступило 43 проекта из разных регионов России, но в декабре 2025 года жюри не присудило победу ни одному из них. Работы сочли недостаточно передающими характер и масштаб личности Лаврова. После этого разработку монумента поручили москвичу Георгию Франгуляну

15 сентября 2025 года, ровно в столетие Кирилла Лаврова, в Ораниенбаумском саду торжественно установили закладной камень. На церемонию пришли дочь артиста Мария Лаврова, его внучка Ольга Семенова и правнучка Ксения. Конкурс на сам памятник город запустил 24 сентября. На открытый конкурс поступило 43 проекта из разных регионов России, но в декабре 2025 года жюри не присудило победу ни одному из них. Работы сочли недостаточно передающими характер и масштаб личности Лаврова. После этого разработку монумента поручили москвичу Георгию Франгуляну

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Памятник открыли 15 сентября 2026 года в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне. На официальной церемонии были губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, дочь артиста и актриса БДТ Мария Лаврова, директор БДТ Татьяна Архипова, главный художник театра Эдуард Кочергин, народный артист России Николай Буров, а также авторы памятника Георгий Франгулян, Олег Харченко и Сергей Сысоев

Памятник открыли 15 сентября 2026 года в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне. На официальной церемонии были губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, дочь артиста и актриса БДТ Мария Лаврова, директор БДТ Татьяна Архипова, главный художник театра Эдуард Кочергин, народный артист России Николай Буров, а также авторы памятника Георгий Франгулян, Олег Харченко и Сергей Сысоев

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Михаил Швыдкой назвал Лаврова «совестью театрального цеха», напомнив о его военных годах, общественной деятельности и работе во главе театрального сообщества. Александр Беглов сказал, что город выполнил обещание, данное при закладке камня год назад. «Памятник получился хороший. И Кирилл Лавров здесь самый настоящий»,— отметил губернатор. Александр Бельский вспоминал «Живых и мертвых», «Укрощение огня», «Мастера и Маргариту» и любовь актера к «Зениту»

Михаил Швыдкой назвал Лаврова «совестью театрального цеха», напомнив о его военных годах, общественной деятельности и работе во главе театрального сообщества. Александр Беглов сказал, что город выполнил обещание, данное при закладке камня год назад. «Памятник получился хороший. И Кирилл Лавров здесь самый настоящий»,— отметил губернатор. Александр Бельский вспоминал «Живых и мертвых», «Укрощение огня», «Мастера и Маргариту» и любовь актера к «Зениту»

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ

Мария Лаврова (на фото слева) рассказала, что первоначально выступала против воплощения отца в бронзе. Любой памятник, по ее словам, неизбежно становится субъективным взглядом художника. При этом она дважды приезжала в московскую мастерскую господина Франгуляна (второй справа), показывала ему фотографии и рассказывала об отце. В готовой работе ей понравилось, что скульптор передал порывистость Кирилла Лаврова, его движение навстречу людям и неформальность

Мария Лаврова (на фото слева) рассказала, что первоначально выступала против воплощения отца в бронзе. Любой памятник, по ее словам, неизбежно становится субъективным взглядом художника. При этом она дважды приезжала в московскую мастерскую господина Франгуляна (второй справа), показывала ему фотографии и рассказывала об отце. В готовой работе ей понравилось, что скульптор передал порывистость Кирилла Лаврова, его движение навстречу людям и неформальность

Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Николай Буров был одним из тех, кто еще в 2024 году поднимал вопрос об установке памятника. Кроме того, оба актера снялись у Владимира Бортко в сериале «Мастер и Маргарита», Лавров сыграл Понтия Пилата, Буров — Арчибальда Арчибальдовича

Николай Буров был одним из тех, кто еще в 2024 году поднимал вопрос об установке памятника. Кроме того, оба актера снялись у Владимира Бортко в сериале «Мастер и Маргарита», Лавров сыграл Понтия Пилата, Буров — Арчибальда Арчибальдовича

Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Автор памятника — московский скульптор Георгий Франгулян, народный художник России и академик Российской академии художеств. Он родился в Тбилиси в 1945 году, окончил Строгановское училище и в 1983 году создал первое в СССР авторское литейное производство. Среди его самых известных работ — московские памятники Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому и Дмитрию Шостаковичу, «Стена скорби», монумент Борису Ельцину в Екатеринбурге, памятники Пушкину в Брюсселе и Петру I в Антверпене

Автор памятника — московский скульптор Георгий Франгулян, народный художник России и академик Российской академии художеств. Он родился в Тбилиси в 1945 году, окончил Строгановское училище и в 1983 году создал первое в СССР авторское литейное производство. Среди его самых известных работ — московские памятники Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому и Дмитрию Шостаковичу, «Стена скорби», монумент Борису Ельцину в Екатеринбурге, памятники Пушкину в Брюсселе и Петру I в Антверпене

Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Олег Харченко отвечал за архитектурную часть композиции и за то, как памятник существует в пространстве сада. Господин Харченко — бывший главный архитектор Петербурга и председатель КГА, занимавший этот пост с 1991 по 2004 год. Позднее он был главным архитектором «Олимпстроя». В проекте Лаврова Олег Харченко вместе с Сергеем Сысоевым разработал постамент. Его части напоминают сцену и амфитеатр, а вертикали за фигурой — театральный портал. По словам архитектора, от замысла до реализации прошло около шести месяцев

Олег Харченко отвечал за архитектурную часть композиции и за то, как памятник существует в пространстве сада. Господин Харченко — бывший главный архитектор Петербурга и председатель КГА, занимавший этот пост с 1991 по 2004 год. Позднее он был главным архитектором «Олимпстроя». В проекте Лаврова Олег Харченко вместе с Сергеем Сысоевым разработал постамент. Его части напоминают сцену и амфитеатр, а вертикали за фигурой — театральный портал. По словам архитектора, от замысла до реализации прошло около шести месяцев

Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Еще накануне в официально распространенном анонсе администрации Петербурга церемония значилась с 12:00 до 13:00. Однако за день официальную часть перенесли на 9:30. О переносе знали не все: по наблюдениям корреспондента «Ъ Северо-Запад», петербуржцы продолжали приходить к памятнику к первоначально объявленному полудню, когда губернатор, другие чиновники и участники церемонии уже разъехались. Часть пришедших объясняла перенос возможным «завалом» перед выборами, которые состоятся уже на этой неделе. Речей люди не услышали и провели свою неформальную народную церемонию

Еще накануне в официально распространенном анонсе администрации Петербурга церемония значилась с 12:00 до 13:00. Однако за день официальную часть перенесли на 9:30. О переносе знали не все: по наблюдениям корреспондента «Ъ Северо-Запад», петербуржцы продолжали приходить к памятнику к первоначально объявленному полудню, когда губернатор, другие чиновники и участники церемонии уже разъехались. Часть пришедших объясняла перенос возможным «завалом» перед выборами, которые состоятся уже на этой неделе. Речей люди не услышали и провели свою неформальную народную церемонию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Среди пришедших к первоначально объявленным 12 часам был депутат Госдумы Сергей Боярский. Он рассказал, что лично с Кириллом Лавровым знаком не был, но хорошо знал его как артиста и помнит, что тот болел за «Зенит». Господин Лавров действительно был страстным футбольным болельщиком. Он не только поддерживал петербургский клуб, но и сам играл в футбол и много лет возглавлял команду БДТ

Среди пришедших к первоначально объявленным 12 часам был депутат Госдумы Сергей Боярский. Он рассказал, что лично с Кириллом Лавровым знаком не был, но хорошо знал его как артиста и помнит, что тот болел за «Зенит». Господин Лавров действительно был страстным футбольным болельщиком. Он не только поддерживал петербургский клуб, но и сам играл в футбол и много лет возглавлял команду БДТ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Оставшиеся у памятника петербуржцы спорили о работе приехавшего из Москвы Георгия Франгуляна. Одни считали, что бронзовый Лавров на оригинал не похож, и оценивали работу резко, другие соглашались, что при буквальном сравнении сходство спорное, но предлагали смотреть на памятник как на авторскую, концептуальную работу. Впрочем, такой спор отчасти заложен в самой идее монумента — Мария Лаврова подчеркивала, что перед зрителями не буквальный «папа», а художественное восприятие его личности

Оставшиеся у памятника петербуржцы спорили о работе приехавшего из Москвы Георгия Франгуляна. Одни считали, что бронзовый Лавров на оригинал не похож, и оценивали работу резко, другие соглашались, что при буквальном сравнении сходство спорное, но предлагали смотреть на памятник как на авторскую, концептуальную работу. Впрочем, такой спор отчасти заложен в самой идее монумента — Мария Лаврова подчеркивала, что перед зрителями не буквальный «папа», а художественное восприятие его личности

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Официальная церемония завершилась возложением цветов, но после ее окончания к монументу продолжали подходить горожане. Они оставляли цветы у постамента, рассматривали Лаврова с разных сторон и вспоминали его роли в театре и кино

Официальная церемония завершилась возложением цветов, но после ее окончания к монументу продолжали подходить горожане. Они оставляли цветы у постамента, рассматривали Лаврова с разных сторон и вспоминали его роли в театре и кино

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

К открытию преобразили и сам Ораниенбаумский сад. Здесь появилась детская площадка на тему кино с ретрокамерой, «хлопушкой» и кинолентой на покрытии, а также стенд с фотографиями Лаврова в разных ролях

К открытию преобразили и сам Ораниенбаумский сад. Здесь появилась детская площадка на тему кино с ретрокамерой, «хлопушкой» и кинолентой на покрытии, а также стенд с фотографиями Лаврова в разных ролях

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

После официальной церемонии Мария Лаврова, Александр Беглов и Александр Бельский посадили в саду дуб

После официальной церемонии Мария Лаврова, Александр Беглов и Александр Бельский посадили в саду дуб

Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Открытие приурочили не только к 101-летию Лаврова, но и к 150-летию Союза театральных деятелей России. В 1980 году Кирилл Лавров возглавил Ленинградское отделение Всероссийского театрального общества, а с 1986 года руководил Союзом театральных деятелей СССР. То есть он был не только актером и худруком БДТ, но и одной из ключевых фигур советского театрального сообщества

Открытие приурочили не только к 101-летию Лаврова, но и к 150-летию Союза театральных деятелей России. В 1980 году Кирилл Лавров возглавил Ленинградское отделение Всероссийского театрального общества, а с 1986 года руководил Союзом театральных деятелей СССР. То есть он был не только актером и худруком БДТ, но и одной из ключевых фигур советского театрального сообщества

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

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15 сентября Кириллу Лаврову исполнился бы 101 год. Народный артист СССР родился в 1925 году в Ленинграде. Во время войны работал токарем на оборонном заводе, в 17 лет добровольно ушел в армию, а профессионального актерского образования так и не получил. С середины 1950-х его жизнь была связана с БДТ: после смерти Георгия Товстоногова в 1989 году Лавров возглавил театр и руководил им до своей смерти в 2007-м. В кино он известен по фильмам «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь» и роли Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите»

Фото: пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова

О памятнике Кириллу Лаврову городские власти заговорили еще в сентябре 2024 года — тогда народный артист России Николай Буров поднял этот вопрос на встрече с губернатором Александром Бегловым. Петербургское отделение Союза театральных деятелей предлагало установить монумент перед БДТ, а в сообщениях по итогам встречи прямо говорилось, что памятник появится к 100-летию артиста, то есть к сентябрю 2025 года. В итоге изменились и сроки, и место установки. На фото: специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (слева) и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (в центре) во время церемонии открытия памятника

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ

15 сентября 2025 года, ровно в столетие Кирилла Лаврова, в Ораниенбаумском саду торжественно установили закладной камень. На церемонию пришли дочь артиста Мария Лаврова, его внучка Ольга Семенова и правнучка Ксения. Конкурс на сам памятник город запустил 24 сентября. На открытый конкурс поступило 43 проекта из разных регионов России, но в декабре 2025 года жюри не присудило победу ни одному из них. Работы сочли недостаточно передающими характер и масштаб личности Лаврова. После этого разработку монумента поручили москвичу Георгию Франгуляну

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Памятник открыли 15 сентября 2026 года в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне. На официальной церемонии были губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, дочь артиста и актриса БДТ Мария Лаврова, директор БДТ Татьяна Архипова, главный художник театра Эдуард Кочергин, народный артист России Николай Буров, а также авторы памятника Георгий Франгулян, Олег Харченко и Сергей Сысоев

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

Михаил Швыдкой назвал Лаврова «совестью театрального цеха», напомнив о его военных годах, общественной деятельности и работе во главе театрального сообщества. Александр Беглов сказал, что город выполнил обещание, данное при закладке камня год назад. «Памятник получился хороший. И Кирилл Лавров здесь самый настоящий»,— отметил губернатор. Александр Бельский вспоминал «Живых и мертвых», «Укрощение огня», «Мастера и Маргариту» и любовь актера к «Зениту»

Фото: Егор Победный / Коммерсантъ

Мария Лаврова (на фото слева) рассказала, что первоначально выступала против воплощения отца в бронзе. Любой памятник, по ее словам, неизбежно становится субъективным взглядом художника. При этом она дважды приезжала в московскую мастерскую господина Франгуляна (второй справа), показывала ему фотографии и рассказывала об отце. В готовой работе ей понравилось, что скульптор передал порывистость Кирилла Лаврова, его движение навстречу людям и неформальность

Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Николай Буров был одним из тех, кто еще в 2024 году поднимал вопрос об установке памятника. Кроме того, оба актера снялись у Владимира Бортко в сериале «Мастер и Маргарита», Лавров сыграл Понтия Пилата, Буров — Арчибальда Арчибальдовича

Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Автор памятника — московский скульптор Георгий Франгулян, народный художник России и академик Российской академии художеств. Он родился в Тбилиси в 1945 году, окончил Строгановское училище и в 1983 году создал первое в СССР авторское литейное производство. Среди его самых известных работ — московские памятники Булату Окуджаве, Иосифу Бродскому и Дмитрию Шостаковичу, «Стена скорби», монумент Борису Ельцину в Екатеринбурге, памятники Пушкину в Брюсселе и Петру I в Антверпене

Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Олег Харченко отвечал за архитектурную часть композиции и за то, как памятник существует в пространстве сада. Господин Харченко — бывший главный архитектор Петербурга и председатель КГА, занимавший этот пост с 1991 по 2004 год. Позднее он был главным архитектором «Олимпстроя». В проекте Лаврова Олег Харченко вместе с Сергеем Сысоевым разработал постамент. Его части напоминают сцену и амфитеатр, а вертикали за фигурой — театральный портал. По словам архитектора, от замысла до реализации прошло около шести месяцев

Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Еще накануне в официально распространенном анонсе администрации Петербурга церемония значилась с 12:00 до 13:00. Однако за день официальную часть перенесли на 9:30. О переносе знали не все: по наблюдениям корреспондента «Ъ Северо-Запад», петербуржцы продолжали приходить к памятнику к первоначально объявленному полудню, когда губернатор, другие чиновники и участники церемонии уже разъехались. Часть пришедших объясняла перенос возможным «завалом» перед выборами, которые состоятся уже на этой неделе. Речей люди не услышали и провели свою неформальную народную церемонию

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Среди пришедших к первоначально объявленным 12 часам был депутат Госдумы Сергей Боярский. Он рассказал, что лично с Кириллом Лавровым знаком не был, но хорошо знал его как артиста и помнит, что тот болел за «Зенит». Господин Лавров действительно был страстным футбольным болельщиком. Он не только поддерживал петербургский клуб, но и сам играл в футбол и много лет возглавлял команду БДТ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Оставшиеся у памятника петербуржцы спорили о работе приехавшего из Москвы Георгия Франгуляна. Одни считали, что бронзовый Лавров на оригинал не похож, и оценивали работу резко, другие соглашались, что при буквальном сравнении сходство спорное, но предлагали смотреть на памятник как на авторскую, концептуальную работу. Впрочем, такой спор отчасти заложен в самой идее монумента — Мария Лаврова подчеркивала, что перед зрителями не буквальный «папа», а художественное восприятие его личности

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Официальная церемония завершилась возложением цветов, но после ее окончания к монументу продолжали подходить горожане. Они оставляли цветы у постамента, рассматривали Лаврова с разных сторон и вспоминали его роли в театре и кино

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ  /  купить фото

К открытию преобразили и сам Ораниенбаумский сад. Здесь появилась детская площадка на тему кино с ретрокамерой, «хлопушкой» и кинолентой на покрытии, а также стенд с фотографиями Лаврова в разных ролях

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

После официальной церемонии Мария Лаврова, Александр Беглов и Александр Бельский посадили в саду дуб

Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

Открытие приурочили не только к 101-летию Лаврова, но и к 150-летию Союза театральных деятелей России. В 1980 году Кирилл Лавров возглавил Ленинградское отделение Всероссийского театрального общества, а с 1986 года руководил Союзом театральных деятелей СССР. То есть он был не только актером и худруком БДТ, но и одной из ключевых фигур советского театрального сообщества

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

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