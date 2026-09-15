Понтий Пилат заступил на постамент

15 сентября Кириллу Лаврову исполнился бы 101 год. Народный артист СССР родился в 1925 году в Ленинграде. Во время войны работал токарем на оборонном заводе, в 17 лет добровольно ушел в армию, а профессионального актерского образования так и не получил. С середины 1950-х его жизнь была связана с БДТ: после смерти Георгия Товстоногова в 1989 году Лавров возглавил театр и руководил им до своей смерти в 2007-м. В кино он известен по фильмам «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь» и роли Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите»

Фото: пресс-служба БДТ им. Г.А. Товстоногова