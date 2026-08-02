Рыночек порешал

Театральная художница Евгения Герц-Исаева впервые на ярмарке представила свою выставку «Нефтепродукты». «Если чем-то торговать, то торговать самым выгодным. Все говорят, нужно, мол, идти в нефтянку — там все деньги! Поэтому я решила соединить то, к чему у меня лежит душа, и то, что, собственно, котируется в этом взрослом мире»,— рассудила госпожа Герц-Исаева

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ