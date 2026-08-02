Рыночек порешал
Как несколько десятков современных петербургских художников устроили арт-торговлю на продуктовом базаре
1 августа на Кузнечном рынке Санкт-Петербурга прошла ярмарка современного искусства «Рыночные отношения. Кузнечный». Яркий хеппенинг объединил около 100 художников, которые выставили свои работы рядом с мясными прилавками и кочанами капусты. Кураторы намеренно приравняли совриск к продуктам питания, описав его в тех же категориях: свежесть, спелость, сочность и сладость первой любви.
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