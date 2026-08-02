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Рыночек порешал

Как несколько десятков современных петербургских художников устроили арт-торговлю на продуктовом базаре

1 августа на Кузнечном рынке Санкт-Петербурга прошла ярмарка современного искусства «Рыночные отношения. Кузнечный». Яркий хеппенинг объединил около 100 художников, которые выставили свои работы рядом с мясными прилавками и кочанами капусты. Кураторы намеренно приравняли совриск к продуктам питания, описав его в тех же категориях: свежесть, спелость, сочность и сладость первой любви.
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Ярмарка на знаменитом продовольственном рынке в Кузнечном переулке началась в полдень, а закончилсь в восемь вечера. Среди прилавков с овощами, мясом и рыбой петербургские художники устроили бойкую торговлю собственными произведениями

Ярмарка на знаменитом продовольственном рынке в Кузнечном переулке началась в полдень, а закончилсь в восемь вечера. Среди прилавков с овощами, мясом и рыбой петербургские художники устроили бойкую торговлю собственными произведениями

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Хеппенинг объединил около 100 современных художников из Санкт-Петербурга, среди которых были Александр Дашевский, Владимир Козин, Стас Багс, Нестор Энгельке, Владимир Копейкин, Дмитрий Жеравов, Вера Светлова, Федор Хиросигэ, Кир Шаманов и другие, а также арт-объединения «Непокоренные», «Свиное рыло», «Сетка», галереи «Маня», «Мойка 104», «Просто комната» и аукционный дом «Передвижники»

Хеппенинг объединил около 100 современных художников из Санкт-Петербурга, среди которых были Александр Дашевский, Владимир Козин, Стас Багс, Нестор Энгельке, Владимир Копейкин, Дмитрий Жеравов, Вера Светлова, Федор Хиросигэ, Кир Шаманов и другие, а также арт-объединения «Непокоренные», «Свиное рыло», «Сетка», галереи «Маня», «Мойка 104», «Просто комната» и аукционный дом «Передвижники»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Формат хеппенинга намеренно был выбран кураторами ярмарки Егором Лебедевым, Елизаветой Ивановой и Константином Козловым для создания легкой и дружелюбной атмосферы

Формат хеппенинга намеренно был выбран кураторами ярмарки Егором Лебедевым, Елизаветой Ивановой и Константином Козловым для создания легкой и дружелюбной атмосферы

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Весь день художники, перформеры, арт-кураторы, музыканты и ценители современного искусства добродушно соседствовали на рынке с постоянными продавцами

Весь день художники, перформеры, арт-кураторы, музыканты и ценители современного искусства добродушно соседствовали на рынке с постоянными продавцами

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Продавец фруктов Тебриз (на фото) рассказал «Ъ Северо-Запад», что к современному искусству относится с большим уважением. Так, похвастался он, его покупателем был знаменитый художник и скульптор Михаил Шемякин, когда приезжал в Петербург

Продавец фруктов Тебриз (на фото) рассказал «Ъ Северо-Запад», что к современному искусству относится с большим уважением. Так, похвастался он, его покупателем был знаменитый художник и скульптор Михаил Шемякин, когда приезжал в Петербург

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Торговец мясом за работой, позади него расположился стенд «Свиного рыла»

Торговец мясом за работой, позади него расположился стенд «Свиного рыла»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Свиное рыло» — арт-группа, созданная в 2002 году петербургскими художниками, среди которых Андрей Кагадеев, Николай Копейкин, Вася Ложкин, Кирилл Миллер, Виктор Пузо, Василий Голубев и другие

«Свиное рыло» — арт-группа, созданная в 2002 году петербургскими художниками, среди которых Андрей Кагадеев, Николай Копейкин, Вася Ложкин, Кирилл Миллер, Виктор Пузо, Василий Голубев и другие

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Николай Копейкин — заметная фигура «нового русского искусства» 1990-х, участник группы НОМ, один из основателей объединения «Митьки». Художник часто превращает свои полотна в визуальные памфлеты, где массовая культура сталкивается с политикой, а высокое — с абсурдом

Николай Копейкин — заметная фигура «нового русского искусства» 1990-х, участник группы НОМ, один из основателей объединения «Митьки». Художник часто превращает свои полотна в визуальные памфлеты, где массовая культура сталкивается с политикой, а высокое — с абсурдом

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Участники ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный» и экспонаты в виде рыбьих хвостов

Участники ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный» и экспонаты в виде рыбьих хвостов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Кузнечный рынок — один из старейших в Петербурге, его история начинается с приходом XX века. В едином корпусе размещаются более сотни торговых прилавков. Сегодня здесь отдают предпочтение сельхозпроизводителям и фермерам, в том числе из Ленинградской и Псковской областей, что обеспечивает, как утверждают на рынке, оптимальное соотношение цены и качества

Кузнечный рынок — один из старейших в Петербурге, его история начинается с приходом XX века. В едином корпусе размещаются более сотни торговых прилавков. Сегодня здесь отдают предпочтение сельхозпроизводителям и фермерам, в том числе из Ленинградской и Псковской областей, что обеспечивает, как утверждают на рынке, оптимальное соотношение цены и качества

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Продавец на рынке

Продавец на рынке

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Посетительница ярмарки и произведение современного искусства

Посетительница ярмарки и произведение современного искусства

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Аренда прилавка-стенда обошлась художникам в 2–3 тыс. рублей в зависимости от размера — эти деньги напрямую пошли Кузнечному рынку. С продаж произведений взимается кураторский сбор в 15% — на рекламу и организационные расходы

Аренда прилавка-стенда обошлась художникам в 2–3 тыс. рублей в зависимости от размера — эти деньги напрямую пошли Кузнечному рынку. С продаж произведений взимается кураторский сбор в 15% — на рекламу и организационные расходы

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Присутствие автора за стендом обязательно. «Перформативные действия за прилавком только приветствуются»,— сообщили организаторы

Присутствие автора за стендом обязательно. «Перформативные действия за прилавком только приветствуются»,— сообщили организаторы

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Участник хеппенинга

Участник хеппенинга

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Музыканты, исполнявшие на ярмарке джаз и свинг, русский шансон и ска

Музыканты, исполнявшие на ярмарке джаз и свинг, русский шансон и ска

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участницы хеппенинга. В помещении рынка было очень жарко. Температура на улице в тот день поднималась до 29 градусов

Участницы хеппенинга. В помещении рынка было очень жарко. Температура на улице в тот день поднималась до 29 градусов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Музыканты на ярмарке «Рыночные отношения. Кузнечный»

Музыканты на ярмарке «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Контрабасист музыкального квартета

Контрабасист музыкального квартета

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Посетительница ярмарки

Посетительница ярмарки

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участницы ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный», а также музыканты

Участницы ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный», а также музыканты

Фото: Андрей Кучеров

Участники ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный»

Участники ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Экспонат Bannana Gallery, сделанный из пустых коробок из-под бананов

Экспонат Bannana Gallery, сделанный из пустых коробок из-под бананов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Участники ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Участники ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Ярмарку «Рыночные отношения. Кузнечный» посетил легендарный стрит-фотограф, единственный россиянин в международном фотоагентстве Magnum Георгий Пинхасов (второй слева)

Ярмарку «Рыночные отношения. Кузнечный» посетил легендарный стрит-фотограф, единственный россиянин в международном фотоагентстве Magnum Георгий Пинхасов (второй слева)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» Георгий Пинхасов отметил, что ему очень понравилась арт-ярмарка на Кузнечном рынке. Сам он приехал в Санкт-Петербург не по работе, а просто отдохнуть, встретиться с друзьями. «Любимый город»,— сказал фотограф

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» Георгий Пинхасов отметил, что ему очень понравилась арт-ярмарка на Кузнечном рынке. Сам он приехал в Санкт-Петербург не по работе, а просто отдохнуть, встретиться с друзьями. «Любимый город»,— сказал фотограф

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Георгий Пинхасов на ярмарке-хеппенинге «Рыночные отношения. Кузнечный»

Георгий Пинхасов на ярмарке-хеппенинге «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Корреспондент «Ъ Северо-Запад» Андрей Кучеров и художница Евгения Герц-Исаева на ярмарке «Рыночные отношения. Кузнечный»

Корреспондент «Ъ Северо-Запад» Андрей Кучеров и художница Евгения Герц-Исаева на ярмарке «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Посетители и участники хеппенинга

Посетители и участники хеппенинга

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участница ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный»

Участница ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Продажи нужны! Выйти на арт-рынок довольно-таки часто очень проблемно, стенды стоят очень дорого, а здесь торговля по цене аренды стола. За пару тысяч рублей стоишь здесь сутки, и уже сейчас я имею вполне себе приличную прибыль»,— поделился мнением с «Ъ Северо-Запад» художник, писатель и искусствовед Кир Шаманов

«Продажи нужны! Выйти на арт-рынок довольно-таки часто очень проблемно, стенды стоят очень дорого, а здесь торговля по цене аренды стола. За пару тысяч рублей стоишь здесь сутки, и уже сейчас я имею вполне себе приличную прибыль»,— поделился мнением с «Ъ Северо-Запад» художник, писатель и искусствовед Кир Шаманов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Театральная художница Евгения Герц-Исаева впервые на ярмарке представила свою выставку «Нефтепродукты». «Если чем-то торговать, то торговать самым выгодным. Все говорят, нужно, мол, идти в нефтянку — там все деньги! Поэтому я решила соединить то, к чему у меня лежит душа, и то, что, собственно, котируется в этом взрослом мире»,— рассудила госпожа Герц-Исаева

Театральная художница Евгения Герц-Исаева впервые на ярмарке представила свою выставку «Нефтепродукты». «Если чем-то торговать, то торговать самым выгодным. Все говорят, нужно, мол, идти в нефтянку — там все деньги! Поэтому я решила соединить то, к чему у меня лежит душа, и то, что, собственно, котируется в этом взрослом мире»,— рассудила госпожа Герц-Исаева

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Главный редактор «Ъ Северо-Запад» Андрей Ершов на ярмарке-хеппенинге «Рыночные отношения. Кузнечный»

Главный редактор «Ъ Северо-Запад» Андрей Ершов на ярмарке-хеппенинге «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Посетители и участники ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Посетители и участники ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Участники ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Участники ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Участницы ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный» из стрит-арт-лавки «СЕТКА». В амплуа главной кассирши уличная художница Оля Мазня

Участницы ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный» из стрит-арт-лавки «СЕТКА». В амплуа главной кассирши уличная художница Оля Мазня

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Участница ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Участница ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Работница Кузнечного рынка

Работница Кузнечного рынка

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Свежая, спелая живопись и графика, сочная керамика, а также сладкие, как первая любовь, скульптура и объекты, и фотоснимки (которые не вяжут) окажутся в сердце питерской торговли!»— пообещали кураторы выставки

«Свежая, спелая живопись и графика, сочная керамика, а также сладкие, как первая любовь, скульптура и объекты, и фотоснимки (которые не вяжут) окажутся в сердце питерской торговли!»— пообещали кураторы выставки

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Ярмарка-хеппенинг предлагает критический взгляд на экономику арт-среды. Через торговлю в продуктовых рядах авторы хотят вернуть отношения купли-продажи в специально предназначенное для них место

Ярмарка-хеппенинг предлагает критический взгляд на экономику арт-среды. Через торговлю в продуктовых рядах авторы хотят вернуть отношения купли-продажи в специально предназначенное для них место

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

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Ярмарка на знаменитом продовольственном рынке в Кузнечном переулке началась в полдень, а закончилсь в восемь вечера. Среди прилавков с овощами, мясом и рыбой петербургские художники устроили бойкую торговлю собственными произведениями

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Хеппенинг объединил около 100 современных художников из Санкт-Петербурга, среди которых были Александр Дашевский, Владимир Козин, Стас Багс, Нестор Энгельке, Владимир Копейкин, Дмитрий Жеравов, Вера Светлова, Федор Хиросигэ, Кир Шаманов и другие, а также арт-объединения «Непокоренные», «Свиное рыло», «Сетка», галереи «Маня», «Мойка 104», «Просто комната» и аукционный дом «Передвижники»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Формат хеппенинга намеренно был выбран кураторами ярмарки Егором Лебедевым, Елизаветой Ивановой и Константином Козловым для создания легкой и дружелюбной атмосферы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Весь день художники, перформеры, арт-кураторы, музыканты и ценители современного искусства добродушно соседствовали на рынке с постоянными продавцами

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Продавец фруктов Тебриз (на фото) рассказал «Ъ Северо-Запад», что к современному искусству относится с большим уважением. Так, похвастался он, его покупателем был знаменитый художник и скульптор Михаил Шемякин, когда приезжал в Петербург

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Торговец мясом за работой, позади него расположился стенд «Свиного рыла»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«Свиное рыло» — арт-группа, созданная в 2002 году петербургскими художниками, среди которых Андрей Кагадеев, Николай Копейкин, Вася Ложкин, Кирилл Миллер, Виктор Пузо, Василий Голубев и другие

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Николай Копейкин — заметная фигура «нового русского искусства» 1990-х, участник группы НОМ, один из основателей объединения «Митьки». Художник часто превращает свои полотна в визуальные памфлеты, где массовая культура сталкивается с политикой, а высокое — с абсурдом

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Участники ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный» и экспонаты в виде рыбьих хвостов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Кузнечный рынок — один из старейших в Петербурге, его история начинается с приходом XX века. В едином корпусе размещаются более сотни торговых прилавков. Сегодня здесь отдают предпочтение сельхозпроизводителям и фермерам, в том числе из Ленинградской и Псковской областей, что обеспечивает, как утверждают на рынке, оптимальное соотношение цены и качества

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Продавец на рынке

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Посетительница ярмарки и произведение современного искусства

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Аренда прилавка-стенда обошлась художникам в 2–3 тыс. рублей в зависимости от размера — эти деньги напрямую пошли Кузнечному рынку. С продаж произведений взимается кураторский сбор в 15% — на рекламу и организационные расходы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Присутствие автора за стендом обязательно. «Перформативные действия за прилавком только приветствуются»,— сообщили организаторы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Участник хеппенинга

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Музыканты, исполнявшие на ярмарке джаз и свинг, русский шансон и ска

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участницы хеппенинга. В помещении рынка было очень жарко. Температура на улице в тот день поднималась до 29 градусов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Музыканты на ярмарке «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Контрабасист музыкального квартета

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Посетительница ярмарки

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участницы ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный», а также музыканты

Фото: Андрей Кучеров

Участники ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Экспонат Bannana Gallery, сделанный из пустых коробок из-под бананов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Участники ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Ярмарку «Рыночные отношения. Кузнечный» посетил легендарный стрит-фотограф, единственный россиянин в международном фотоагентстве Magnum Георгий Пинхасов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» Георгий Пинхасов отметил, что ему очень понравилась арт-ярмарка на Кузнечном рынке. Сам он приехал в Санкт-Петербург не по работе, а просто отдохнуть, встретиться с друзьями. «Любимый город»,— сказал фотограф

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Георгий Пинхасов на ярмарке-хеппенинге «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Корреспондент «Ъ Северо-Запад» Андрей Кучеров и художница Евгения Герц-Исаева на ярмарке «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Посетители и участники хеппенинга

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участница ярмарки «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«Продажи нужны! Выйти на арт-рынок довольно-таки часто очень проблемно, стенды стоят очень дорого, а здесь торговля по цене аренды стола. За пару тысяч рублей стоишь здесь сутки, и уже сейчас я имею вполне себе приличную прибыль»,— поделился мнением с «Ъ Северо-Запад» художник, писатель и искусствовед Кир Шаманов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Театральная художница Евгения Герц-Исаева впервые на ярмарке представила свою выставку «Нефтепродукты». «Если чем-то торговать, то торговать самым выгодным. Все говорят, нужно, мол, идти в нефтянку — там все деньги! Поэтому я решила соединить то, к чему у меня лежит душа, и то, что, собственно, котируется в этом взрослом мире»,— рассудила госпожа Герц-Исаева

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Главный редактор «Ъ Северо-Запад» Андрей Ершов на ярмарке-хеппенинге «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Посетители и участники ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Участники ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участницы ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный» из стрит-арт-лавки «СЕТКА». В амплуа главной кассирши уличная художница Оля Мазня

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Участница ярмарки-хеппенинга «Рыночные отношения. Кузнечный»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Работница Кузнечного рынка

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

«Свежая, спелая живопись и графика, сочная керамика, а также сладкие, как первая любовь, скульптура и объекты, и фотоснимки (которые не вяжут) окажутся в сердце питерской торговли!»— пообещали кураторы выставки

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Ярмарка-хеппенинг предлагает критический взгляд на экономику арт-среды. Через торговлю в продуктовых рядах авторы хотят вернуть отношения купли-продажи в специально предназначенное для них место

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

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