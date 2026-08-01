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Фотографии июля

Запоминающиеся кадры месяца

Фестивали, праздники и заметные фотографии летней жизни горожан — в галерее «Ъ Северо-Запад».
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Туристы на берегу Невы у Петропавловской крепости

Туристы на берегу Невы у Петропавловской крепости

Фото: Александр Баранов  /  купить фото

Отдельная секция для прогулок заключенных в бывшем следственном изоляторе Кресты

Отдельная секция для прогулок заключенных в бывшем следственном изоляторе Кресты

Фото: Алексей Смагин

Участники VK Fest в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Участники VK Fest в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Смагин

Выступление спортсменов-экстремалов на фестивале VK Fest

Выступление спортсменов-экстремалов на фестивале VK Fest

Фото: Алексей Смагин

Выступление профессиональных реслеров из лиги NSW (Northern Storm Wrestling) на фестивале VK Fest

Выступление профессиональных реслеров из лиги NSW (Northern Storm Wrestling) на фестивале VK Fest

Фото: Алексей Смагин  /  купить фото

Работы по подъему буксира «Капитан Ушаков», затонувшего у причала на территории Балтийского завода

Работы по подъему буксира «Капитан Ушаков», затонувшего у причала на территории Балтийского завода

Фото: Алексей Смагин

Джазовый музыкант Давид Голощекин на XII джазовом фестивале «Бродский Драйв 2026»

Джазовый музыкант Давид Голощекин на XII джазовом фестивале «Бродский Драйв 2026»

Фото: Александр Коряков  /  купить фото

Джазовая вокалистка Моник Б. Томас (Monique B. Thomas) (Франция) во время выступления на XII джазовом фестивале «Бродский Драйв 2026»

Джазовая вокалистка Моник Б. Томас (Monique B. Thomas) (Франция) во время выступления на XII джазовом фестивале «Бродский Драйв 2026»

Фото: Александр Коряков  /  купить фото

Участники фестиваля фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con в культурном пространстве «Севкабель Порт»

Участники фестиваля фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con в культурном пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Сергей Рыбежский

Участница фестиваля фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con в культурном пространстве «Севкабель Порт»

Участница фестиваля фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con в культурном пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Сергей Рыбежский  /  купить фото

Затопленный парк Оккервиль в Кудрово после ливневых дождей

Затопленный парк Оккервиль в Кудрово после ливневых дождей

Фото: Константин Леньков

Лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров в Ленинском районном суде, где в отношении него рассматривают протокол о демонстрации запрещённой символики

Лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров в Ленинском районном суде, где в отношении него рассматривают протокол о демонстрации запрещённой символики

Фото: Константин Леньков

Певица Юлия Паршута во время выступления на X фестиваль «Летний парк музыки» в Ботаническом саду Петра Великого

Певица Юлия Паршута во время выступления на X фестиваль «Летний парк музыки» в Ботаническом саду Петра Великого

Фото: Алексей Смагин  /  купить фото

Джазмен Игорь Бутман (слева) во время парада на III Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале

Джазмен Игорь Бутман (слева) во время парада на III Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале

Фото: Татьяна Горд  /  купить фото

Иностранный абитуриент Санкт-Петербургского горного университета возле скульптуры «Похищение Прозерпины Плутоном»

Иностранный абитуриент Санкт-Петербургского горного университета возле скульптуры «Похищение Прозерпины Плутоном»

Фото: Александр Коряков  /  купить фото

Участники XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Участники XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Фото: Сергей Рыбежский  /  купить фото

Участник XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Участник XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Фото: Майя Жинкина  /  купить фото

Участники XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Участники XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Фото: Степан Кулинич  /  купить фото

Участница XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Участница XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Фото: Степан Кулинич  /  купить фото

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на сцене XXIII рок-фестиваля «Окна открой!»

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на сцене XXIII рок-фестиваля «Окна открой!»

Фото: Алексей Смагин

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев перед встречей президента России Владимира Путина в День Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев перед встречей президента России Владимира Путина в День Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе

Фото: Дмитрий Азаров

Военнослужащие перед встречей президента России Владимира Путина в День Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе

Военнослужащие перед встречей президента России Владимира Путина в День Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе

Фото: Дмитрий Азаров  /  купить фото

Открытие памятника бывшему премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову трагически погибшему в ноябре 2024 года

Открытие памятника бывшему премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову трагически погибшему в ноябре 2024 года

Фото: Полина Пучкова

Церковь святой великомученицы Екатерины и Исаакиевский собор во время полнолуния

Церковь святой великомученицы Екатерины и Исаакиевский собор во время полнолуния

Фото: Алексей Смагин  /  купить фото

Кот живущий в бывшем следственном изоляторе «Кресты»

Кот живущий в бывшем следственном изоляторе «Кресты»

Фото: Алексей Смагин

Зрители XXIII рок-фестиваля «Окна открой!»

Зрители XXIII рок-фестиваля «Окна открой!»

Фото: Алексей Смагин

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Туристы на берегу Невы у Петропавловской крепости

Фото: Александр Баранов  /  купить фото

Отдельная секция для прогулок заключенных в бывшем следственном изоляторе Кресты

Фото: Алексей Смагин

Участники VK Fest в Парке 300-летия Санкт-Петербурга

Фото: Алексей Смагин

Выступление спортсменов-экстремалов на фестивале VK Fest

Фото: Алексей Смагин

Выступление профессиональных реслеров из лиги NSW (Northern Storm Wrestling) на фестивале VK Fest

Фото: Алексей Смагин  /  купить фото

Работы по подъему буксира «Капитан Ушаков», затонувшего у причала на территории Балтийского завода

Фото: Алексей Смагин

Джазовый музыкант Давид Голощекин на XII джазовом фестивале «Бродский Драйв 2026»

Фото: Александр Коряков  /  купить фото

Джазовая вокалистка Моник Б. Томас (Monique B. Thomas) (Франция) во время выступления на XII джазовом фестивале «Бродский Драйв 2026»

Фото: Александр Коряков  /  купить фото

Участники фестиваля фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con в культурном пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Сергей Рыбежский

Участница фестиваля фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con в культурном пространстве «Севкабель Порт»

Фото: Сергей Рыбежский  /  купить фото

Затопленный парк Оккервиль в Кудрово после ливневых дождей

Фото: Константин Леньков

Лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров в Ленинском районном суде, где в отношении него рассматривают протокол о демонстрации запрещённой символики

Фото: Константин Леньков

Певица Юлия Паршута во время выступления на X фестиваль «Летний парк музыки» в Ботаническом саду Петра Великого

Фото: Алексей Смагин  /  купить фото

Джазмен Игорь Бутман (слева) во время парада на III Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале

Фото: Татьяна Горд  /  купить фото

Иностранный абитуриент Санкт-Петербургского горного университета возле скульптуры «Похищение Прозерпины Плутоном»

Фото: Александр Коряков  /  купить фото

Участники XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Фото: Сергей Рыбежский  /  купить фото

Участник XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Фото: Майя Жинкина  /  купить фото

Участники XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Фото: Степан Кулинич  /  купить фото

Участница XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк»

Фото: Степан Кулинич  /  купить фото

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на сцене XXIII рок-фестиваля «Окна открой!»

Фото: Алексей Смагин

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев перед встречей президента России Владимира Путина в День Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе

Фото: Дмитрий Азаров

Военнослужащие перед встречей президента России Владимира Путина в День Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе

Фото: Дмитрий Азаров  /  купить фото

Открытие памятника бывшему премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову трагически погибшему в ноябре 2024 года

Фото: Полина Пучкова

Церковь святой великомученицы Екатерины и Исаакиевский собор во время полнолуния

Фото: Алексей Смагин  /  купить фото

Кот живущий в бывшем следственном изоляторе «Кресты»

Фото: Алексей Смагин

Зрители XXIII рок-фестиваля «Окна открой!»

Фото: Алексей Смагин

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