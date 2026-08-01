Северо-Запад / Фото 01.08.2026, 15:13 Фотографии июля Запоминающиеся кадры месяца Фестивали, праздники и заметные фотографии летней жизни горожан — в галерее «Ъ Северо-Запад». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Туристы на берегу Невы у Петропавловской крепости Фото: Александр Баранов / купить фото Отдельная секция для прогулок заключенных в бывшем следственном изоляторе Кресты Фото: Алексей Смагин Участники VK Fest в Парке 300-летия Санкт-Петербурга Фото: Алексей Смагин Выступление спортсменов-экстремалов на фестивале VK Fest Фото: Алексей Смагин Выступление профессиональных реслеров из лиги NSW (Northern Storm Wrestling) на фестивале VK Fest Фото: Алексей Смагин / купить фото Работы по подъему буксира «Капитан Ушаков», затонувшего у причала на территории Балтийского завода Фото: Алексей Смагин Джазовый музыкант Давид Голощекин на XII джазовом фестивале «Бродский Драйв 2026» Фото: Александр Коряков / купить фото Джазовая вокалистка Моник Б. Томас (Monique B. Thomas) (Франция) во время выступления на XII джазовом фестивале «Бродский Драйв 2026» Фото: Александр Коряков / купить фото Участники фестиваля фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con в культурном пространстве «Севкабель Порт» Фото: Сергей Рыбежский Участница фестиваля фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con в культурном пространстве «Севкабель Порт» Фото: Сергей Рыбежский / купить фото Затопленный парк Оккервиль в Кудрово после ливневых дождей Фото: Константин Леньков Лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров в Ленинском районном суде, где в отношении него рассматривают протокол о демонстрации запрещённой символики Фото: Константин Леньков Певица Юлия Паршута во время выступления на X фестиваль «Летний парк музыки» в Ботаническом саду Петра Великого Фото: Алексей Смагин / купить фото Джазмен Игорь Бутман (слева) во время парада на III Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале Фото: Татьяна Горд / купить фото Иностранный абитуриент Санкт-Петербургского горного университета возле скульптуры «Похищение Прозерпины Плутоном» Фото: Александр Коряков / купить фото Участники XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк» Фото: Сергей Рыбежский / купить фото Участник XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк» Фото: Майя Жинкина / купить фото Участники XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк» Фото: Степан Кулинич / купить фото Участница XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк» Фото: Степан Кулинич / купить фото Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на сцене XXIII рок-фестиваля «Окна открой!» Фото: Алексей Смагин Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев перед встречей президента России Владимира Путина в День Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе Фото: Дмитрий Азаров Военнослужащие перед встречей президента России Владимира Путина в День Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе Фото: Дмитрий Азаров / купить фото Открытие памятника бывшему премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову трагически погибшему в ноябре 2024 года Фото: Полина Пучкова Церковь святой великомученицы Екатерины и Исаакиевский собор во время полнолуния Фото: Алексей Смагин / купить фото Кот живущий в бывшем следственном изоляторе «Кресты» Фото: Алексей Смагин Зрители XXIII рок-фестиваля «Окна открой!» Фото: Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 26 Туристы на берегу Невы у Петропавловской крепости Фото: Александр Баранов / купить фото Отдельная секция для прогулок заключенных в бывшем следственном изоляторе Кресты Фото: Алексей Смагин Участники VK Fest в Парке 300-летия Санкт-Петербурга Фото: Алексей Смагин Выступление спортсменов-экстремалов на фестивале VK Fest Фото: Алексей Смагин Выступление профессиональных реслеров из лиги NSW (Northern Storm Wrestling) на фестивале VK Fest Фото: Алексей Смагин / купить фото Работы по подъему буксира «Капитан Ушаков», затонувшего у причала на территории Балтийского завода Фото: Алексей Смагин Джазовый музыкант Давид Голощекин на XII джазовом фестивале «Бродский Драйв 2026» Фото: Александр Коряков / купить фото Джазовая вокалистка Моник Б. Томас (Monique B. Thomas) (Франция) во время выступления на XII джазовом фестивале «Бродский Драйв 2026» Фото: Александр Коряков / купить фото Участники фестиваля фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con в культурном пространстве «Севкабель Порт» Фото: Сергей Рыбежский Участница фестиваля фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр Epic Con в культурном пространстве «Севкабель Порт» Фото: Сергей Рыбежский / купить фото Затопленный парк Оккервиль в Кудрово после ливневых дождей Фото: Константин Леньков Лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров в Ленинском районном суде, где в отношении него рассматривают протокол о демонстрации запрещённой символики Фото: Константин Леньков Певица Юлия Паршута во время выступления на X фестиваль «Летний парк музыки» в Ботаническом саду Петра Великого Фото: Алексей Смагин / купить фото Джазмен Игорь Бутман (слева) во время парада на III Санкт-Петербургском международном джазовом фестивале Фото: Татьяна Горд / купить фото Иностранный абитуриент Санкт-Петербургского горного университета возле скульптуры «Похищение Прозерпины Плутоном» Фото: Александр Коряков / купить фото Участники XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк» Фото: Сергей Рыбежский / купить фото Участник XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк» Фото: Майя Жинкина / купить фото Участники XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк» Фото: Степан Кулинич / купить фото Участница XIV фестиваля уличных театров «Елагин парк» Фото: Степан Кулинич / купить фото Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша на сцене XXIII рок-фестиваля «Окна открой!» Фото: Алексей Смагин Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев перед встречей президента России Владимира Путина в День Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе Фото: Дмитрий Азаров Военнослужащие перед встречей президента России Владимира Путина в День Военно-морского флота в Главном Адмиралтействе Фото: Дмитрий Азаров / купить фото Открытие памятника бывшему премьеру Мариинского театра Владимиру Шклярову трагически погибшему в ноябре 2024 года Фото: Полина Пучкова Церковь святой великомученицы Екатерины и Исаакиевский собор во время полнолуния Фото: Алексей Смагин / купить фото Кот живущий в бывшем следственном изоляторе «Кресты» Фото: Алексей Смагин Зрители XXIII рок-фестиваля «Окна открой!» Фото: Алексей Смагин