21.07.2026, 07:57

«Капитан Ушаков» встал на киль В Петербурге подходит к концу спасательная операция по подъему затонувшего судна

В акватории Невы завершаются работы по подъему буксира ледового класса «Капитан Ушаков», затонувшего в августе 2025 года. Судно, построенное на Ярославском судостроительном заводе для ВМФ России, было спущено на воду в 2022 году. Для достройки в 2023 году «Капитан Ушаков» прибыл на Балтийский завод, где и произошла трагедия. Как затонул и был спасен «Капитан Ушаков» — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад»