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«Капитан Ушаков» встал на киль

В Петербурге подходит к концу спасательная операция по подъему затонувшего судна

В акватории Невы завершаются работы по подъему буксира ледового класса «Капитан Ушаков», затонувшего в августе 2025 года. Судно, построенное на Ярославском судостроительном заводе для ВМФ России, было спущено на воду в 2022 году. Для достройки в 2023 году «Капитан Ушаков» прибыл на Балтийский завод, где и произошла трагедия. Как затонул и был спасен «Капитан Ушаков» — в фотогалерее «Ъ Северо-Запад»
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Вечером 8 августа 2025 года по неизвестным пока причинам практически достроенный буксир «Капитан Ушаков» сильно накренился у причальной стенки Балтийского завода. По словам очевидцев, судно достигло хрупкого равновесия и замерло

Вечером 8 августа 2025 года по неизвестным пока причинам практически достроенный буксир «Капитан Ушаков» сильно накренился у причальной стенки Балтийского завода. По словам очевидцев, судно достигло хрупкого равновесия и замерло

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

К утру 9 августа буксир затонул, оставив над поверхностью Невы часть левого борта

К утру 9 августа буксир затонул, оставив над поверхностью Невы часть левого борта

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По факту затопления судна петербургское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)

По факту затопления судна петербургское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербург собственник должен был поднять судно до 20 ноября. Но из-за финансовых проблем Ярославского судостроительного завода этого не произошло. В итоге «Капитан Ушаков» встретил зиму вмерзшим в лед Невы

По распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербург собственник должен был поднять судно до 20 ноября. Но из-за финансовых проблем Ярославского судостроительного завода этого не произошло. В итоге «Капитан Ушаков» встретил зиму вмерзшим в лед Невы

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ  /  купить фото

Затонувший буксир стал на какое-то время местной достопримечательностью. Любознательные горожане даже протоптали тропинку к месту аварии

Затонувший буксир стал на какое-то время местной достопримечательностью. Любознательные горожане даже протоптали тропинку к месту аварии

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ  /  купить фото

В начале 2026 года был решен финансовый вопрос, и в апреле специалисты компании «Балтспецфлот» приступили к подготовке спасательной операции по подъему судна длиной около 70 метров и водоизмещением 3200 тонн

В начале 2026 года был решен финансовый вопрос, и в апреле специалисты компании «Балтспецфлот» приступили к подготовке спасательной операции по подъему судна длиной около 70 метров и водоизмещением 3200 тонн

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Для «Балтспецфлота» данная операция по подъему стала 63-й по счету. Компания также поднимала стоящую неподалеку подводную лодку С-189, которая сейчас работает в режиме музея

Для «Балтспецфлота» данная операция по подъему стала 63-й по счету. Компания также поднимала стоящую неподалеку подводную лодку С-189, которая сейчас работает в режиме музея

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ  /  купить фото

Генеральный директор и владелец компании «Балтспецстрой» Андрей Шпигель проводит ежедневное производственное совещание

Генеральный директор и владелец компании «Балтспецстрой» Андрей Шпигель проводит ежедневное производственное совещание

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Водолазы Александр Саблин (слева) и Андрей Денисов на фоне поднимающегося буксира

Водолазы Александр Саблин (слева) и Андрей Денисов на фоне поднимающегося буксира

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Для подъема судна на причальной стенке Балтийского завода были установлены восемь гидравлических домкратов

Для подъема судна на причальной стенке Балтийского завода были установлены восемь гидравлических домкратов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

К 10 июля удалось добиться 29° крена

К 10 июля удалось добиться 29° крена

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В начале 2026 года Арбитражный суд Ярославской области возбудил производство по делу о несостоятельности ПАО «Ярославский судостроительный завод». Но данный процесс не был связан со строительством буксира «Капитан Ушаков»

В начале 2026 года Арбитражный суд Ярославской области возбудил производство по делу о несостоятельности ПАО «Ярославский судостроительный завод». Но данный процесс не был связан со строительством буксира «Капитан Ушаков»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В одном из отсеков было обнаружено около шести тонн разлившегося масла. Чтобы не произошло утечки в Неву, для его откачки было вызвано специализированное судно «Скат»

В одном из отсеков было обнаружено около шести тонн разлившегося масла. Чтобы не произошло утечки в Неву, для его откачки было вызвано специализированное судно «Скат»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По мнению специалистов, при наиболее простом варианте, если корпус не пострадал, а вода не повредила главные механизмы и электроника частично подлежит восстановлению, стоимость восстановительных работ может составить до 500 млн рублей. При полной замене электроники и кабелей, разборке и частичной замене основных механизмов, а также ремонте покрытий объем инвестиций составит не менее 900 млн рублей

По мнению специалистов, при наиболее простом варианте, если корпус не пострадал, а вода не повредила главные механизмы и электроника частично подлежит восстановлению, стоимость восстановительных работ может составить до 500 млн рублей. При полной замене электроники и кабелей, разборке и частичной замене основных механизмов, а также ремонте покрытий объем инвестиций составит не менее 900 млн рублей

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В июне этого года Северо-Западное управление Росприроднадзора направило руководству ПАО «Ярославский судостроительный завод» требование о добровольном возмещении свыше 651 млн рублей в счет причиненного экологического вреда реке Неве. Если требование о добровольном возмещении не будет исполнено в срок, то ведомство будет добиваться взыскания средств через суд, говорилось в сообщении

В июне этого года Северо-Западное управление Росприроднадзора направило руководству ПАО «Ярославский судостроительный завод» требование о добровольном возмещении свыше 651 млн рублей в счет причиненного экологического вреда реке Неве. Если требование о добровольном возмещении не будет исполнено в срок, то ведомство будет добиваться взыскания средств через суд, говорилось в сообщении

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

ЯСЗ строит буксиры по проекту 23470 (АО «ЦКБ «Балтсудопроект») с 2014 года. Из семи судов серии на сегодня переданы Министерству обороны РФ три. На фото: буксиры проекта «Андрей Степанов» и «Сергей Балк»

ЯСЗ строит буксиры по проекту 23470 (АО «ЦКБ «Балтсудопроект») с 2014 года. Из семи судов серии на сегодня переданы Министерству обороны РФ три. На фото: буксиры проекта «Андрей Степанов» и «Сергей Балк»

Фото: ПАО «Ярославский судостроительный завод»

К 20 июля крен составил 3°. Спасательная операция вышла на финишную прямую. По ее окончании буксир «Капитан Ушаков» отправится в сухой док — здесь следователи должны будут определить причину затопления. Затем судно отправят на Ярославский судостроительный завод, где будет принято решение о его дальнейшей судьбе

К 20 июля крен составил 3°. Спасательная операция вышла на финишную прямую. По ее окончании буксир «Капитан Ушаков» отправится в сухой док — здесь следователи должны будут определить причину затопления. Затем судно отправят на Ярославский судостроительный завод, где будет принято решение о его дальнейшей судьбе

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

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Вечером 8 августа 2025 года по неизвестным пока причинам практически достроенный буксир «Капитан Ушаков» сильно накренился у причальной стенки Балтийского завода. По словам очевидцев, судно достигло хрупкого равновесия и замерло

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

К утру 9 августа буксир затонул, оставив над поверхностью Невы часть левого борта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

По факту затопления судна петербургское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

По распоряжению капитана Большого порта Санкт-Петербург собственник должен был поднять судно до 20 ноября. Но из-за финансовых проблем Ярославского судостроительного завода этого не произошло. В итоге «Капитан Ушаков» встретил зиму вмерзшим в лед Невы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Затонувший буксир стал на какое-то время местной достопримечательностью. Любознательные горожане даже протоптали тропинку к месту аварии

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

В начале 2026 года был решен финансовый вопрос, и в апреле специалисты компании «Балтспецфлот» приступили к подготовке спасательной операции по подъему судна длиной около 70 метров и водоизмещением 3200 тонн

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Для «Балтспецфлота» данная операция по подъему стала 63-й по счету. Компания также поднимала стоящую неподалеку подводную лодку С-189, которая сейчас работает в режиме музея

Фото: Коммерсантъ / Сергей Рыбежский  /  купить фото

Генеральный директор и владелец компании «Балтспецстрой» Андрей Шпигель проводит ежедневное производственное совещание

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Водолазы Александр Саблин (слева) и Андрей Денисов на фоне поднимающегося буксира

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Для подъема судна на причальной стенке Балтийского завода были установлены восемь гидравлических домкратов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

К 10 июля удалось добиться 29° крена

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В начале 2026 года Арбитражный суд Ярославской области возбудил производство по делу о несостоятельности ПАО «Ярославский судостроительный завод». Но данный процесс не был связан со строительством буксира «Капитан Ушаков»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В одном из отсеков было обнаружено около шести тонн разлившегося масла. Чтобы не произошло утечки в Неву, для его откачки было вызвано специализированное судно «Скат»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

По мнению специалистов, при наиболее простом варианте, если корпус не пострадал, а вода не повредила главные механизмы и электроника частично подлежит восстановлению, стоимость восстановительных работ может составить до 500 млн рублей. При полной замене электроники и кабелей, разборке и частичной замене основных механизмов, а также ремонте покрытий объем инвестиций составит не менее 900 млн рублей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

В июне этого года Северо-Западное управление Росприроднадзора направило руководству ПАО «Ярославский судостроительный завод» требование о добровольном возмещении свыше 651 млн рублей в счет причиненного экологического вреда реке Неве. Если требование о добровольном возмещении не будет исполнено в срок, то ведомство будет добиваться взыскания средств через суд, говорилось в сообщении

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

ЯСЗ строит буксиры по проекту 23470 (АО «ЦКБ «Балтсудопроект») с 2014 года. Из семи судов серии на сегодня переданы Министерству обороны РФ три. На фото: буксиры проекта «Андрей Степанов» и «Сергей Балк»

Фото: ПАО «Ярославский судостроительный завод»

К 20 июля крен составил 3°. Спасательная операция вышла на финишную прямую. По ее окончании буксир «Капитан Ушаков» отправится в сухой док — здесь следователи должны будут определить причину затопления. Затем судно отправят на Ярославский судостроительный завод, где будет принято решение о его дальнейшей судьбе

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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