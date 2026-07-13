«Вся ее жизнь — это танец»

«Рубежными датами для меня были 25 лет и 33 года, еще в 45 я вдруг поняла, что это некий экватор моей жизни. Тогда мне казалось, что и в человеческом, и в профессиональном смысле я пришла к какой-то стабильности. Потом прошел год, и все рухнуло, началась эпидемия ковида, а через год бабахнул 2022-й, и я растерялась окончательно. Сейчас я восстановилась, хотя и не до конца, слишком сильно меня тогда расшатало. Что до возраста, то, наблюдая за многими своими коллегами, я прекрасно понимаю, что танцевать можно, сколько бы тебе ни было лет, главный вопрос — в каком репертуаре ты можешь себя найти и продолжать развиваться»,— говорила Диана Вишнева в интервью «Ъ» в июне 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов