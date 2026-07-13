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«Вся ее жизнь — это танец»

Прима-балерина Диана Вишнева празднует юбилей

Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева 13 июля отмечает юбилей — 50 лет. Впрочем, смотря на нее, в это сложно поверить. Во второй половине 1990-х, когда артистка только окончила Вагановку, журналисты и театральные критики сразу стали называть ее «восходящей звездой», «молодой примадонной» и «уникальной личностью». Зрители и балетные авторы всю карьеру Дианы Вишневой отмечают ее нестандартность, техничность, готовность идти на эксперименты и выходить за рамки классической школы. Многоликость примы, ее карьера и путь на сцене — в галерее «Ъ Северо-Запад».

Надежда Ярмула, Александр Коряков
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«Рубежными датами для меня были 25 лет и 33 года, еще в 45 я вдруг поняла, что это некий экватор моей жизни. Тогда мне казалось, что и в человеческом, и в профессиональном смысле я пришла к какой-то стабильности. Потом прошел год, и все рухнуло, началась эпидемия ковида, а через год бабахнул 2022-й, и я растерялась окончательно. Сейчас я восстановилась, хотя и не до конца, слишком сильно меня тогда расшатало. Что до возраста, то, наблюдая за многими своими коллегами, я прекрасно понимаю, что танцевать можно, сколько бы тебе ни было лет, главный вопрос — в каком репертуаре ты можешь себя найти и продолжать развиваться»,— говорила Диана Вишнева в интервью «Ъ» в июне 2025 года

«Рубежными датами для меня были 25 лет и 33 года, еще в 45 я вдруг поняла, что это некий экватор моей жизни. Тогда мне казалось, что и в человеческом, и в профессиональном смысле я пришла к какой-то стабильности. Потом прошел год, и все рухнуло, началась эпидемия ковида, а через год бабахнул 2022-й, и я растерялась окончательно. Сейчас я восстановилась, хотя и не до конца, слишком сильно меня тогда расшатало. Что до возраста, то, наблюдая за многими своими коллегами, я прекрасно понимаю, что танцевать можно, сколько бы тебе ни было лет, главный вопрос — в каком репертуаре ты можешь себя найти и продолжать развиваться»,— говорила Диана Вишнева в интервью «Ъ» в июне 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Диана родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде в семье инженеров-химиков Виктора и Гузали Вишневых. Девочка начала заниматься танцами в шесть лет. В 1987 году 11-летняя Диана с третьей попытки поступила в хореографическое училище имени А. Я. Вагановой (с 1991 года — Академия русского балета). Первое время занималась у Людмилы Бельской, а выпустилась уже по классу профессора Людмилы Ковалевой

Диана родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде в семье инженеров-химиков Виктора и Гузали Вишневых. Девочка начала заниматься танцами в шесть лет. В 1987 году 11-летняя Диана с третьей попытки поступила в хореографическое училище имени А. Я. Вагановой (с 1991 года — Академия русского балета). Первое время занималась у Людмилы Бельской, а выпустилась уже по классу профессора Людмилы Ковалевой

Фото: @Diana Vishneva?

Еще будучи студенткой, Диана исполнила Кармен — главную женскую партию из спектакля «Кармен-сюита». Соло специально для балерины поставил хореограф, тогдашний руководитель академии Игорь Бельский. За эту миниатюру в 1994 году восходящая звезда завоевала золотую медаль (с тех пор золото никому не присуждалось) и Гран-при на Международном конкурсе юных артистов балета в Лозанне Prix de Lausanne. «Ее первая Кармен не имела личностной или персональной истории, в ее судьбе еще не было ни Хозе, ни Тореадора, ни табачной фабрики. Она была сорванцом-девицей, сбежавшей из школы, и жила одним-единственным мгновением абсолютной непокорности. Ее отчаянная бесшабашность, страстно пульсирующая жажда жизни и рвущийся наружу эмоциональный посыл невиданной заряженности завели не один театральный зал»,— писала в «Ъ» балетный критик и историк балета Ольга Федорченко

Еще будучи студенткой, Диана исполнила Кармен — главную женскую партию из спектакля «Кармен-сюита». Соло специально для балерины поставил хореограф, тогдашний руководитель академии Игорь Бельский. За эту миниатюру в 1994 году восходящая звезда завоевала золотую медаль (с тех пор золото никому не присуждалось) и Гран-при на Международном конкурсе юных артистов балета в Лозанне Prix de Lausanne. «Ее первая Кармен не имела личностной или персональной истории, в ее судьбе еще не было ни Хозе, ни Тореадора, ни табачной фабрики. Она была сорванцом-девицей, сбежавшей из школы, и жила одним-единственным мгновением абсолютной непокорности. Ее отчаянная бесшабашность, страстно пульсирующая жажда жизни и рвущийся наружу эмоциональный посыл невиданной заряженности завели не один театральный зал»,— писала в «Ъ» балетный критик и историк балета Ольга Федорченко

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

После выпускных экзаменов в 1995 году Диану Вишневу приняли в труппу Мариинского театра, а еще через год молодая балерина стала солисткой. «Работа в Мариинке — это счастливые дни моей жизни. Я оказалась в нужное время в нужном месте. Конечно, хорошо там, где почище и климат получше, но уехать из Петербурга невозможно. Я люблю узнавать петербуржцев за рубежом — на них лежит особая печать. И мне нравится чувствовать, что я являюсь частичкой петербургской культуры, вышла из питерской школы»,— говорила Диана Вишнева в интервью «Ъ» в 1998 году

После выпускных экзаменов в 1995 году Диану Вишневу приняли в труппу Мариинского театра, а еще через год молодая балерина стала солисткой. «Работа в Мариинке — это счастливые дни моей жизни. Я оказалась в нужное время в нужном месте. Конечно, хорошо там, где почище и климат получше, но уехать из Петербурга невозможно. Я люблю узнавать петербуржцев за рубежом — на них лежит особая печать. И мне нравится чувствовать, что я являюсь частичкой петербургской культуры, вышла из питерской школы»,— говорила Диана Вишнева в интервью «Ъ» в 1998 году

Фото: @Diana Vishneva?

В марте 1996 года в Мариинке прошла премьера балета Джорджа Баланчина «Симфония до мажор». На сцене блистали три молодые балерины: Диана Вишнева, Майя Думченко и Ульяна Лопаткина. За партию в этом спектакле Диана получила петербургскую театральную премию «Золотой софит»

В марте 1996 года в Мариинке прошла премьера балета Джорджа Баланчина «Симфония до мажор». На сцене блистали три молодые балерины: Диана Вишнева, Майя Думченко и Ульяна Лопаткина. За партию в этом спектакле Диана получила петербургскую театральную премию «Золотой софит»

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В том же году балерина стала первым лауреатом международной премии «Божественная». Этот титул так и закрепился за ней. «Я рассматриваю этот титул не как эпитет, а как награду за работу. Думаю, само слово мне не очень подходит. Лучше бы меня называли просто Дианой. Это имя соответствует моей сущности»,— говорила артистка почти 30 лет назад

В том же году балерина стала первым лауреатом международной премии «Божественная». Этот титул так и закрепился за ней. «Я рассматриваю этот титул не как эпитет, а как награду за работу. Думаю, само слово мне не очень подходит. Лучше бы меня называли просто Дианой. Это имя соответствует моей сущности»,— говорила артистка почти 30 лет назад

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В 1999-м в Мариинке впервые в истории показали все три части балета «Драгоценности» («Изумруды», «Рубины» и «Бриллианты») хореографа Джорджа Баланчина. «Рубином» в постановке стала Диана. За эту партию балерина получила высшую театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль». На фото: Диана Вишнева и Андриан Фадеев во время студийной съемки в Мариинском театре перед премьерой балета

В 1999-м в Мариинке впервые в истории показали все три части балета «Драгоценности» («Изумруды», «Рубины» и «Бриллианты») хореографа Джорджа Баланчина. «Рубином» в постановке стала Диана. За эту партию балерина получила высшую театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль». На фото: Диана Вишнева и Андриан Фадеев во время студийной съемки в Мариинском театре перед премьерой балета

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В 2001 году артистка дебютировала в берлинском Staatsballett, в 2003-м — на сцене Американского театра балета. Через два года Диана Вишнева получила статус guest star — приглашенной солистки театра. Совмещая с Мариинкой, балерина работала в Америке 13 лет, танцевала главные партии в балетах «Сильвия», The dream и Thais Pas de deux (хореография Фредерика Аштона), «Спящая красавица» (хореография Алексея Ратманского). «Если ты там прима-гость, то должна доказывать право быть гостем, потому что иначе почему кто-то из постоянных танцовщиков компании должен отдавать тебе роли? Это нужно заслужить. Причем ты должен доказывать это каждый спектакль и каждый год, иначе тебя пригласят на один год, а дальше уже нет»,— рассказывала она о работе за рубежом в 2011 году. На фото: Диана Вишнева в балете «Женщина в комнате» (проект «Грани») на сцене Opera de Monte-Carlo в Монако

В 2001 году артистка дебютировала в берлинском Staatsballett, в 2003-м — на сцене Американского театра балета. Через два года Диана Вишнева получила статус guest star — приглашенной солистки театра. Совмещая с Мариинкой, балерина работала в Америке 13 лет, танцевала главные партии в балетах «Сильвия», The dream и Thais Pas de deux (хореография Фредерика Аштона), «Спящая красавица» (хореография Алексея Ратманского). «Если ты там прима-гость, то должна доказывать право быть гостем, потому что иначе почему кто-то из постоянных танцовщиков компании должен отдавать тебе роли? Это нужно заслужить. Причем ты должен доказывать это каждый спектакль и каждый год, иначе тебя пригласят на один год, а дальше уже нет»,— рассказывала она о работе за рубежом в 2011 году. На фото: Диана Вишнева в балете «Женщина в комнате» (проект «Грани») на сцене Opera de Monte-Carlo в Монако

Фото: Gene Schiavone

В 2005 году Диана Вишнева, будучи уже известной на весь мир балериной, впервые вышла на сцену Мариинского театре в роли Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». Как вспоминала журналистка «Ъ» Юлия Олевская, зал в тот день был полон. «Балерина-генерал не может не танцевать главный русский спектакль. Это было не просто &quot;Лебединое озеро&quot; с парадоксальной балериной. Это был вызов. Все это так и поняли, поэтому в зале трещало электричество»,— писала Юлия Олевская

В 2005 году Диана Вишнева, будучи уже известной на весь мир балериной, впервые вышла на сцену Мариинского театре в роли Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». Как вспоминала журналистка «Ъ» Юлия Олевская, зал в тот день был полон. «Балерина-генерал не может не танцевать главный русский спектакль. Это было не просто "Лебединое озеро" с парадоксальной балериной. Это был вызов. Все это так и поняли, поэтому в зале трещало электричество»,— писала Юлия Олевская

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В том же сезоне своего лебедя балерина представила на Новой сцене Большого театра. Появление Дианы Вишневой в Москве вызвало протест со стороны артисток Большого. Тогда было определено, что статус приглашенной — guest star, закрепляющий за гостьей определенное количество спектаклей, — балерине не дадут, но танцевать на московской сцене она все же будет. На фото: Диана Вишнева в роли Одиллии на Новой сцене Большого театра

В том же сезоне своего лебедя балерина представила на Новой сцене Большого театра. Появление Дианы Вишневой в Москве вызвало протест со стороны артисток Большого. Тогда было определено, что статус приглашенной — guest star, закрепляющий за гостьей определенное количество спектаклей, — балерине не дадут, но танцевать на московской сцене она все же будет. На фото: Диана Вишнева в роли Одиллии на Новой сцене Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 2007 году Диана Вишнева вышла на сцену с чешским танцовщиком и художественным руководителем Национального театра Праги Петром Зуски. Одно из своих произведений «Объятия моря» молодой автор показал московской публике в рамках фестиваля DanceInversion. Премьера прошла в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Как отмечала балетный критик Татьяна Кузнецова, Диана Вишнева героически шла на самые рискованные трюки, дотошно воспроизводила нюансы хореографического текста и искренне проживала все перипетии семейного разлада

В 2007 году Диана Вишнева вышла на сцену с чешским танцовщиком и художественным руководителем Национального театра Праги Петром Зуски. Одно из своих произведений «Объятия моря» молодой автор показал московской публике в рамках фестиваля DanceInversion. Премьера прошла в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Как отмечала балетный критик Татьяна Кузнецова, Диана Вишнева героически шла на самые рискованные трюки, дотошно воспроизводила нюансы хореографического текста и искренне проживала все перипетии семейного разлада

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В том же 2007-м в Мариинский театр вновь вернулся балет Юрия Григоровича «Легенда о любви», поставленный в 1961 году молодым ленинградским хореографом по пьесе турецкого поэта-коммуниста Назыма Хикмета. Тогда постановка выбивалась из спектаклей, к которым привыкли артисты и публика за время «железного занавеса». Главную роль царицы Мехмене Бану исполнила Диана Вишнева

В том же 2007-м в Мариинский театр вновь вернулся балет Юрия Григоровича «Легенда о любви», поставленный в 1961 году молодым ленинградским хореографом по пьесе турецкого поэта-коммуниста Назыма Хикмета. Тогда постановка выбивалась из спектаклей, к которым привыкли артисты и публика за время «железного занавеса». Главную роль царицы Мехмене Бану исполнила Диана Вишнева

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

После 10 лет выступлений на сцене Мариинки, в 2007 году, балерине присвоили звание народной артистки России. В том же году в театре прошел вечер, посвященный карьере артистки. Программа называлась «Silenzio. Диана Вишнева». Балерина исполнила лучшие партии из своего репертуара. Режиссером вечера выступил Андрей Могучий, сценаристом — Константин Учитель. Они сформулировали концепцию спектакля: высказаться невозможно, потому что сказанное будет лишним. На фото: Диана Вишнева на премьере Silenzio в постановке режиссера Андрея Могучего

После 10 лет выступлений на сцене Мариинки, в 2007 году, балерине присвоили звание народной артистки России. В том же году в театре прошел вечер, посвященный карьере артистки. Программа называлась «Silenzio. Диана Вишнева». Балерина исполнила лучшие партии из своего репертуара. Режиссером вечера выступил Андрей Могучий, сценаристом — Константин Учитель. Они сформулировали концепцию спектакля: высказаться невозможно, потому что сказанное будет лишним. На фото: Диана Вишнева на премьере Silenzio в постановке режиссера Андрея Могучего

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В 2008 году балерина представила публике собственный проект, главной героиней которого была она, — «Диана Вишнева: красота в движении». Артистка, чей репертуар выходил за рамки классического, исполнила три балета, поставленных специально для нее тремя именитыми хореографами: «Из любви к женщине» (Алексей Ратманский), «Повороты любви» (Мозес Пендлтон) и «Лунный Пьеро» (Дуайт Роден). Проект организовал американский продюсер балерины Сергей Данилян. «Пожалуй, ни одна русская балерина не идет с такой готовностью на всякие рискованные, отнюдь не обреченные на успех эксперименты. В нынешнем проекте риск состоит в том, что американские хореографы классических па не ставили отродясь, а Диана впервые опробует неведомые ей пластические стили»,— писала о премьере журналистка «Ъ» Татьяна Кузнецова

В 2008 году балерина представила публике собственный проект, главной героиней которого была она, — «Диана Вишнева: красота в движении». Артистка, чей репертуар выходил за рамки классического, исполнила три балета, поставленных специально для нее тремя именитыми хореографами: «Из любви к женщине» (Алексей Ратманский), «Повороты любви» (Мозес Пендлтон) и «Лунный Пьеро» (Дуайт Роден). Проект организовал американский продюсер балерины Сергей Данилян. «Пожалуй, ни одна русская балерина не идет с такой готовностью на всякие рискованные, отнюдь не обреченные на успех эксперименты. В нынешнем проекте риск состоит в том, что американские хореографы классических па не ставили отродясь, а Диана впервые опробует неведомые ей пластические стили»,— писала о премьере журналистка «Ъ» Татьяна Кузнецова

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Эксперимент удался: Диана Вишнева получила вторую в своей карьере «Золотую маску». Артистка был признана лучшей танцовщицей, а весь проект «Диана Вишнева: красота в движении» — лучшим балетным спектаклем

Эксперимент удался: Диана Вишнева получила вторую в своей карьере «Золотую маску». Артистка был признана лучшей танцовщицей, а весь проект «Диана Вишнева: красота в движении» — лучшим балетным спектаклем

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

Х Международный фестиваль балета «Мариинский» открылся премьерой спектакля Родиона Щедрина «Анна Каренина» в постановке Алексея Ратманского. Композитор написал музыку в начале 1970-х годов для своей супруги Майи Плисецкой. В этот раз роль Анны была отдана Диане Вишневой. «По всем канонам психологического театра прожила свою роль Диана Вишнева. Ее тонкая актерская игра и безупречно взятые хореографические высоты выводят танцовщицу на совершенно новый уровень»,— описывала премьеру Ольга Федорченко в «Ъ». На фото: Диана Вишнева после премьеры «Анны Карениной» в Мариинском театре

Х Международный фестиваль балета «Мариинский» открылся премьерой спектакля Родиона Щедрина «Анна Каренина» в постановке Алексея Ратманского. Композитор написал музыку в начале 1970-х годов для своей супруги Майи Плисецкой. В этот раз роль Анны была отдана Диане Вишневой. «По всем канонам психологического театра прожила свою роль Диана Вишнева. Ее тонкая актерская игра и безупречно взятые хореографические высоты выводят танцовщицу на совершенно новый уровень»,— описывала премьеру Ольга Федорченко в «Ъ». На фото: Диана Вишнева после премьеры «Анны Карениной» в Мариинском театре

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

В 2010 году Диана Вишнева сыграла роль балерины-воровки, танцовщицы кордебалета в короткометражном черно-белом фильме «Бриллианты» режиссера Рустама Хамдамова. Ее коллегой по съемочной площадке стала актриса Рената Литвинова. Выбор на приму-балерину пал не просто так: «Бриллианты» — один из балетов трехактной постановки «Драгоценности» Джорджа Баланчина, в которой в начале карьеры танцевала артистка. Важное место в картине занимали балетные сцены, снимавшиеся в Михайловском театре. В сентябре 2010-го фильм был показан на конкурсе экспериментального кино «Горизонты» Венецианского фестиваля

В 2010 году Диана Вишнева сыграла роль балерины-воровки, танцовщицы кордебалета в короткометражном черно-белом фильме «Бриллианты» режиссера Рустама Хамдамова. Ее коллегой по съемочной площадке стала актриса Рената Литвинова. Выбор на приму-балерину пал не просто так: «Бриллианты» — один из балетов трехактной постановки «Драгоценности» Джорджа Баланчина, в которой в начале карьеры танцевала артистка. Важное место в картине занимали балетные сцены, снимавшиеся в Михайловском театре. В сентябре 2010-го фильм был показан на конкурсе экспериментального кино «Горизонты» Венецианского фестиваля

Фото: Мастерская «Сеанс»

Через 15 лет после прихода в Мариинский балерина дебютировала в «Кармен» кубинского хореографа Альберто Алонсо. Спектакль был поставлен в 1967 году для Майи Плисецкой по ее просьбе. Это была уже третья Кармен в карьере Вишневой: вторую, в версии Ролана Пети, показали еще в 1998-м. Ольга Федорченко так описывала новую роль примы-балерины: «Третья Кармен в творческой судьбе госпожи Вишневой пришлась на “постэкваториальный период”. В отличие от Кармен-девчонки, эта Кармен не захватила с первого мгновения ее появления. Но уже в первой, “экспозиционной” позе, которую госпожа Вишнева держала, как положено держать паузу — как можно дольше, начала скручиваться и напирать та энергетика, которая впервые выплеснулась 16 лет назад. Ее Кармен уже прожила свою жизнь. И теперь, существуя в другом мире, оттуда наблюдает за жизненной историей своей телесной оболочки». На фото: Диана Вишнева (Кармен) и солист Кубинского балета и премьер American Ballet Theatre (Хозе) в постановке «Кармен» Альберто Алонсо

Через 15 лет после прихода в Мариинский балерина дебютировала в «Кармен» кубинского хореографа Альберто Алонсо. Спектакль был поставлен в 1967 году для Майи Плисецкой по ее просьбе. Это была уже третья Кармен в карьере Вишневой: вторую, в версии Ролана Пети, показали еще в 1998-м. Ольга Федорченко так описывала новую роль примы-балерины: «Третья Кармен в творческой судьбе госпожи Вишневой пришлась на “постэкваториальный период”. В отличие от Кармен-девчонки, эта Кармен не захватила с первого мгновения ее появления. Но уже в первой, “экспозиционной” позе, которую госпожа Вишнева держала, как положено держать паузу — как можно дольше, начала скручиваться и напирать та энергетика, которая впервые выплеснулась 16 лет назад. Ее Кармен уже прожила свою жизнь. И теперь, существуя в другом мире, оттуда наблюдает за жизненной историей своей телесной оболочки». На фото: Диана Вишнева (Кармен) и солист Кубинского балета и премьер American Ballet Theatre (Хозе) в постановке «Кармен» Альберто Алонсо

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В 2011 году Диана Вишнева, для которой эксперименты были частью карьеры, в качестве guest soloist предстала в авангардном балете руководителя канадской труппы La La La Human Steps Эдуарда Лока. Темой спектакля, который так и назывался: «Новая работа Эдуарда Лока», стала трансформация коллективной культурной памяти. Для балерины это был новый опыт. В интервью «Ъ» перед премьерой в Кремлевском дворце Диана вспоминала: «Я все время кричала на репетициях: “Я не на ноге! Я не успеваю сделать это чисто!” А для Лока это неважно — он даже не понимал, о чем я говорю. Человеческие чувства он требует отключить — эмоция скрыта в самом движении, а движения он подбирает очень точно». На фото: Диана Вишнева и артист балета Эдуарда Лока Джейсон Шипли-Холмс, концерт «Kremlin Gala. Звезды ХХI века»

В 2011 году Диана Вишнева, для которой эксперименты были частью карьеры, в качестве guest soloist предстала в авангардном балете руководителя канадской труппы La La La Human Steps Эдуарда Лока. Темой спектакля, который так и назывался: «Новая работа Эдуарда Лока», стала трансформация коллективной культурной памяти. Для балерины это был новый опыт. В интервью «Ъ» перед премьерой в Кремлевском дворце Диана вспоминала: «Я все время кричала на репетициях: “Я не на ноге! Я не успеваю сделать это чисто!” А для Лока это неважно — он даже не понимал, о чем я говорю. Человеческие чувства он требует отключить — эмоция скрыта в самом движении, а движения он подбирает очень точно». На фото: Диана Вишнева и артист балета Эдуарда Лока Джейсон Шипли-Холмс, концерт «Kremlin Gala. Звезды ХХI века»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

К 15-летию на сцене Мариинского театра прима-балерина представила новую сольную программу «Диалоги». В нее вошли три балета: «Лабиринт» Марты Грэм, сочиненный в 1947 году на музыку Джанкарло Менотти, «Диалог», созданный Джоном Ноймайером специально для Дианы Вишневой, и «Объект перемен», принадлежащий дуэту из Нидерландского театра танца Полю Лайтфуту и Соль Леон. За этот проект артистка вновь стала лауреатом «Золотой маски». Диана Вишнева получила приз за лучшую женскую роль. «Диалоги» были признаны лучшим балетным спектаклем. На фото: Диана Вишнева и балетмейстер, тогда ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев в балете «Объект перемен»

К 15-летию на сцене Мариинского театра прима-балерина представила новую сольную программу «Диалоги». В нее вошли три балета: «Лабиринт» Марты Грэм, сочиненный в 1947 году на музыку Джанкарло Менотти, «Диалог», созданный Джоном Ноймайером специально для Дианы Вишневой, и «Объект перемен», принадлежащий дуэту из Нидерландского театра танца Полю Лайтфуту и Соль Леон. За этот проект артистка вновь стала лауреатом «Золотой маски». Диана Вишнева получила приз за лучшую женскую роль. «Диалоги» были признаны лучшим балетным спектаклем. На фото: Диана Вишнева и балетмейстер, тогда ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев в балете «Объект перемен»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

В 2012-м в репертуар Американского балетного театра спустя 10 лет вернули балет «Онегин» Джона Крэнко, поставленный в Штутгарте в середине 60-х. Партию Татьяны исполняла Диана Вишнева, Евгения Онегина — Марсело Гомес. На фото: репетиция балета «Татьяна» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Диана Вишнева — в центре

В 2012-м в репертуар Американского балетного театра спустя 10 лет вернули балет «Онегин» Джона Крэнко, поставленный в Штутгарте в середине 60-х. Партию Татьяны исполняла Диана Вишнева, Евгения Онегина — Марсело Гомес. На фото: репетиция балета «Татьяна» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Диана Вишнева — в центре

Фото: Олег Черноус

Через два года Диана танцевала Татьяну в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Новую версию произведения Александра Сергеевича Пушкина — балет «Татьяна» — представил Джон Ноймайер, выступив в ролях хореографа, либреттиста, режиссера и сценографа. «Я создавал эту роль для Элен Буше, она танцевала на премьере в Гамбурге, я остался очень доволен ею. Диана — совершенно другая личность. Но обе должны проговорить один и тот же текст. Диана, думаю, физически очень подходит для роли. И отлично ухватывает главную природную черту характера Татьяны — ее дикарство, ничем не контролируемое»,— рассказывал Ноймайер в интервью «Ъ». На фото: Диана Вишнева и Джон Ноймайер во время репетиции

Через два года Диана танцевала Татьяну в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Новую версию произведения Александра Сергеевича Пушкина — балет «Татьяна» — представил Джон Ноймайер, выступив в ролях хореографа, либреттиста, режиссера и сценографа. «Я создавал эту роль для Элен Буше, она танцевала на премьере в Гамбурге, я остался очень доволен ею. Диана — совершенно другая личность. Но обе должны проговорить один и тот же текст. Диана, думаю, физически очень подходит для роли. И отлично ухватывает главную природную черту характера Татьяны — ее дикарство, ничем не контролируемое»,— рассказывал Ноймайер в интервью «Ъ». На фото: Диана Вишнева и Джон Ноймайер во время репетиции

Фото: Олег Черноус

Помимо всемирно известных спектаклей, в репертуаре Дианы Вишневой значатся балеты, поставленные лучшими современными хореографами специально для нее. В 2013 году в Монте-Карло в историческом зале Garnier Opera состоялась европейская премьера программы «Грани», в которую вошли две эксклюзивные постановки: трио Switch («Переключение») от арт-директора Балета Монте-Карло Жан-Кристофа Майо и монобалет «Женщина в комнате» от главы Национального хореографического центра Рубе Нор-Па-де-Кале Каролины Карлсон. На следующий год «Грани» впервые показали на сцене Большого театра. На фото: балет «Переключение» в Мариинском театре, 2014 год

Помимо всемирно известных спектаклей, в репертуаре Дианы Вишневой значатся балеты, поставленные лучшими современными хореографами специально для нее. В 2013 году в Монте-Карло в историческом зале Garnier Opera состоялась европейская премьера программы «Грани», в которую вошли две эксклюзивные постановки: трио Switch («Переключение») от арт-директора Балета Монте-Карло Жан-Кристофа Майо и монобалет «Женщина в комнате» от главы Национального хореографического центра Рубе Нор-Па-де-Кале Каролины Карлсон. На следующий год «Грани» впервые показали на сцене Большого театра. На фото: балет «Переключение» в Мариинском театре, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Каролину Карлсон на создание балета «Женщина в комнате» вдохновили фильмы Андрея Тарковского и поэзия его отца, Арсения Тарковского. «Грубый стол, лавка, окно, за которым плещет листвой дерево. Босоногая, простоволосая, одетая в просторный халат и тусклое платье женщина вспоминает прошлое — безмятежность детства, женские триумфы, счастье материнства: в этом спектакле Диана с наслаждением проживает несколько жизней. И не боится ни физической некрасивости, ни истовости пластики, ни голых пяток, ни сбитых колен»,— описывала увиденное Татьяна Кузнецова

Каролину Карлсон на создание балета «Женщина в комнате» вдохновили фильмы Андрея Тарковского и поэзия его отца, Арсения Тарковского. «Грубый стол, лавка, окно, за которым плещет листвой дерево. Босоногая, простоволосая, одетая в просторный халат и тусклое платье женщина вспоминает прошлое — безмятежность детства, женские триумфы, счастье материнства: в этом спектакле Диана с наслаждением проживает несколько жизней. И не боится ни физической некрасивости, ни истовости пластики, ни голых пяток, ни сбитых колен»,— описывала увиденное Татьяна Кузнецова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В 2013 году началась история Международного фестиваля современной хореографии «Context. Диана Вишнева», которая продолжается и сейчас. Впервые он прошел в Москве, в «Гоголь-центре» — театре, которого уже нет. Прима-балерина стала идейным вдохновителем фестиваля и его арт-директором. В первом Context Диана вместе с премьером Американского балетного театра Марсело Гомесом исполнила два дуэта: ранние «Облака» Иржи Килиана и Vertigo Мауро Бигонцетти. На фото: Диана Вишнева и Марсело Гомес во время закрытия фестиваля в «Гоголь-центре»

В 2013 году началась история Международного фестиваля современной хореографии «Context. Диана Вишнева», которая продолжается и сейчас. Впервые он прошел в Москве, в «Гоголь-центре» — театре, которого уже нет. Прима-балерина стала идейным вдохновителем фестиваля и его арт-директором. В первом Context Диана вместе с премьером Американского балетного театра Марсело Гомесом исполнила два дуэта: ранние «Облака» Иржи Килиана и Vertigo Мауро Бигонцетти. На фото: Диана Вишнева и Марсело Гомес во время закрытия фестиваля в «Гоголь-центре»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В том же году Диана Вишнева вышла замуж за бизнесмена и собственного продюсера Константина Селиневича. Через пять лет у пары родился сын Рудольф-Виктор. «Этот ребенок творит чудеса. Он вселил в нас такую любовь и радость, что теперь присутствие в мире освещено новым солнцем. Я поняла, что до его появления ничего не знала про любовь. Как будто был классицизм, а настал импрессионизм. Появилось ощущение познания. Он еще больше сплотил нашу семью: Руди объединяет нас, как континенты, не делая для этого, по сути, ничего. Он, как и все в моей жизни, появился именно в тот момент, когда был особенно нужен»,— делилась эмоциями балерина в интервью изданию «Собака.ru» в 2019 году

В том же году Диана Вишнева вышла замуж за бизнесмена и собственного продюсера Константина Селиневича. Через пять лет у пары родился сын Рудольф-Виктор. «Этот ребенок творит чудеса. Он вселил в нас такую любовь и радость, что теперь присутствие в мире освещено новым солнцем. Я поняла, что до его появления ничего не знала про любовь. Как будто был классицизм, а настал импрессионизм. Появилось ощущение познания. Он еще больше сплотил нашу семью: Руди объединяет нас, как континенты, не делая для этого, по сути, ничего. Он, как и все в моей жизни, появился именно в тот момент, когда был особенно нужен»,— делилась эмоциями балерина в интервью изданию «Собака.ru» в 2019 году

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

В 2013-м Диана Вишнева добавила в копилку своих выступлений знаменитое «Болеро» Мориса Бежара на музыку французского композитора Мориса Равеля. Выступление стало финалом трехчастной программы Bejart Ballet Lausanne на сцене Лозаннской оперы. Впервые партию в этом балете исполнила Майя Плисецкая в 1975 году, в день своего 50-летия. Вишнева стала второй из русских балерин, кто удостоился права исполнять соло в этой постановке. В 2015-м на вечере-памяти «Ave Майя», посвященном Плисецкой, именно Диана танцевала «Болеро». «Она невероятно чувственная танцовщица. И она очень настаивала на том, чтобы станцевать &quot;Болеро&quot;, который мы мало кого удостаиваем чести исполнить, — эту традицию заложил Морис Бежар. Вишнева как я: вся ее жизнь — это танец»,— говорил Жиль Роман, художественный руководитель Балета Бежара, о Диане Вишневой

В 2013-м Диана Вишнева добавила в копилку своих выступлений знаменитое «Болеро» Мориса Бежара на музыку французского композитора Мориса Равеля. Выступление стало финалом трехчастной программы Bejart Ballet Lausanne на сцене Лозаннской оперы. Впервые партию в этом балете исполнила Майя Плисецкая в 1975 году, в день своего 50-летия. Вишнева стала второй из русских балерин, кто удостоился права исполнять соло в этой постановке. В 2015-м на вечере-памяти «Ave Майя», посвященном Плисецкой, именно Диана танцевала «Болеро». «Она невероятно чувственная танцовщица. И она очень настаивала на том, чтобы станцевать "Болеро", который мы мало кого удостаиваем чести исполнить, — эту традицию заложил Морис Бежар. Вишнева как я: вся ее жизнь — это танец»,— говорил Жиль Роман, художественный руководитель Балета Бежара, о Диане Вишневой

Фото: Коммерсантъ / Дамир Юсупов / Большой театр/Большой театр

На открытии зимней Олимпиады в Сочи Диана Вишнева исполнила номер «Голуби мира» под «Лебединое озеро» Петра Чайковского

На открытии зимней Олимпиады в Сочи Диана Вишнева исполнила номер «Голуби мира» под «Лебединое озеро» Петра Чайковского

Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ

В 2016 году Диана Вишнева посвятила вечер своему педагогу Людмиле Валентиновне Ковалевой. На концерте, который прошел в Мариинском театре, самая знаменитая ученица Ковалевой вышла в двух одноактных балетах: «Старик и я» и Live в хореографии Ханса ван Манена. Весь танец балерины во втором спектакле транслировался на большом экране в зале. Диана Вишнева спускалась со сцены в зал, проходила меж рядов, выходила в коридоры Мариинки. В конце балета Диана надевала пальто, наматывала шарф и выходила из театра на Театральную площадь, скрываясь в темноте

В 2016 году Диана Вишнева посвятила вечер своему педагогу Людмиле Валентиновне Ковалевой. На концерте, который прошел в Мариинском театре, самая знаменитая ученица Ковалевой вышла в двух одноактных балетах: «Старик и я» и Live в хореографии Ханса ван Манена. Весь танец балерины во втором спектакле транслировался на большом экране в зале. Диана Вишнева спускалась со сцены в зал, проходила меж рядов, выходила в коридоры Мариинки. В конце балета Диана надевала пальто, наматывала шарф и выходила из театра на Театральную площадь, скрываясь в темноте

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Были в карьере Вишневой и драматические спектакли. В 2021 году в Театре наций прошла премьера постановки «Левша» (режиссер Максим Диденко). Одной из исполнительниц роли Блохи стала Диана

Были в карьере Вишневой и драматические спектакли. В 2021 году в Театре наций прошла премьера постановки «Левша» (режиссер Максим Диденко). Одной из исполнительниц роли Блохи стала Диана

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В прошлом году в рамках фестиваля Context Диана Вишнева и премьер, бывший художественный руководитель труппы Bejart Ballet Lausanne Жиль Роман привезли в Россию спектакль Мориса Бежара «Стулья», поставленный по пьесе одного из столпов «театра абсурда» Эжена Ионеско. В нынешней политической ситуации, которая влияет и на искусство, спектакль в РФ могли и не показать: изначально гастроли «Стульев» запретил фонд Бежара. «Жиль нашел много высказываний Бежара о том, что никакие политические обстоятельства не должны влиять на художественную и культурную жизнь. И вот он и президент смогли убедить всех остальных членов фонда»,— рассказывала «Ъ» Диана Вишнева. На фото: Диана Вишнева и Жиль Роман после выступления

В прошлом году в рамках фестиваля Context Диана Вишнева и премьер, бывший художественный руководитель труппы Bejart Ballet Lausanne Жиль Роман привезли в Россию спектакль Мориса Бежара «Стулья», поставленный по пьесе одного из столпов «театра абсурда» Эжена Ионеско. В нынешней политической ситуации, которая влияет и на искусство, спектакль в РФ могли и не показать: изначально гастроли «Стульев» запретил фонд Бежара. «Жиль нашел много высказываний Бежара о том, что никакие политические обстоятельства не должны влиять на художественную и культурную жизнь. И вот он и президент смогли убедить всех остальных членов фонда»,— рассказывала «Ъ» Диана Вишнева. На фото: Диана Вишнева и Жиль Роман после выступления

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

«Современные балетные карьеры стремительны и быстротечны, это настоящая гонка. Ты очень рано приходишь к ролям, которые должны быть этапными. У меня не было проблем с техникой, все сложности профессии мне давались без особого напряжения. Поэтому мне сразу хотелось танцевать по-своему, так, как я это чувствую, вижу, вернее, как хотела бы себя видеть со стороны»,— говорит артистка

«Современные балетные карьеры стремительны и быстротечны, это настоящая гонка. Ты очень рано приходишь к ролям, которые должны быть этапными. У меня не было проблем с техникой, все сложности профессии мне давались без особого напряжения. Поэтому мне сразу хотелось танцевать по-своему, так, как я это чувствую, вижу, вернее, как хотела бы себя видеть со стороны»,— говорит артистка

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

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«Рубежными датами для меня были 25 лет и 33 года, еще в 45 я вдруг поняла, что это некий экватор моей жизни. Тогда мне казалось, что и в человеческом, и в профессиональном смысле я пришла к какой-то стабильности. Потом прошел год, и все рухнуло, началась эпидемия ковида, а через год бабахнул 2022-й, и я растерялась окончательно. Сейчас я восстановилась, хотя и не до конца, слишком сильно меня тогда расшатало. Что до возраста, то, наблюдая за многими своими коллегами, я прекрасно понимаю, что танцевать можно, сколько бы тебе ни было лет, главный вопрос — в каком репертуаре ты можешь себя найти и продолжать развиваться»,— говорила Диана Вишнева в интервью «Ъ» в июне 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Диана родилась 13 июля 1976 года в Ленинграде в семье инженеров-химиков Виктора и Гузали Вишневых. Девочка начала заниматься танцами в шесть лет. В 1987 году 11-летняя Диана с третьей попытки поступила в хореографическое училище имени А. Я. Вагановой (с 1991 года — Академия русского балета). Первое время занималась у Людмилы Бельской, а выпустилась уже по классу профессора Людмилы Ковалевой

Фото: @Diana Vishneva?

Еще будучи студенткой, Диана исполнила Кармен — главную женскую партию из спектакля «Кармен-сюита». Соло специально для балерины поставил хореограф, тогдашний руководитель академии Игорь Бельский. За эту миниатюру в 1994 году восходящая звезда завоевала золотую медаль (с тех пор золото никому не присуждалось) и Гран-при на Международном конкурсе юных артистов балета в Лозанне Prix de Lausanne. «Ее первая Кармен не имела личностной или персональной истории, в ее судьбе еще не было ни Хозе, ни Тореадора, ни табачной фабрики. Она была сорванцом-девицей, сбежавшей из школы, и жила одним-единственным мгновением абсолютной непокорности. Ее отчаянная бесшабашность, страстно пульсирующая жажда жизни и рвущийся наружу эмоциональный посыл невиданной заряженности завели не один театральный зал»,— писала в «Ъ» балетный критик и историк балета Ольга Федорченко

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

После выпускных экзаменов в 1995 году Диану Вишневу приняли в труппу Мариинского театра, а еще через год молодая балерина стала солисткой. «Работа в Мариинке — это счастливые дни моей жизни. Я оказалась в нужное время в нужном месте. Конечно, хорошо там, где почище и климат получше, но уехать из Петербурга невозможно. Я люблю узнавать петербуржцев за рубежом — на них лежит особая печать. И мне нравится чувствовать, что я являюсь частичкой петербургской культуры, вышла из питерской школы»,— говорила Диана Вишнева в интервью «Ъ» в 1998 году

Фото: @Diana Vishneva?

В марте 1996 года в Мариинке прошла премьера балета Джорджа Баланчина «Симфония до мажор». На сцене блистали три молодые балерины: Диана Вишнева, Майя Думченко и Ульяна Лопаткина. За партию в этом спектакле Диана получила петербургскую театральную премию «Золотой софит»

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В том же году балерина стала первым лауреатом международной премии «Божественная». Этот титул так и закрепился за ней. «Я рассматриваю этот титул не как эпитет, а как награду за работу. Думаю, само слово мне не очень подходит. Лучше бы меня называли просто Дианой. Это имя соответствует моей сущности»,— говорила артистка почти 30 лет назад

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В 1999-м в Мариинке впервые в истории показали все три части балета «Драгоценности» («Изумруды», «Рубины» и «Бриллианты») хореографа Джорджа Баланчина. «Рубином» в постановке стала Диана. За эту партию балерина получила высшую театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль». На фото: Диана Вишнева и Андриан Фадеев во время студийной съемки в Мариинском театре перед премьерой балета

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В 2001 году артистка дебютировала в берлинском Staatsballett, в 2003-м — на сцене Американского театра балета. Через два года Диана Вишнева получила статус guest star — приглашенной солистки театра. Совмещая с Мариинкой, балерина работала в Америке 13 лет, танцевала главные партии в балетах «Сильвия», The dream и Thais Pas de deux (хореография Фредерика Аштона), «Спящая красавица» (хореография Алексея Ратманского). «Если ты там прима-гость, то должна доказывать право быть гостем, потому что иначе почему кто-то из постоянных танцовщиков компании должен отдавать тебе роли? Это нужно заслужить. Причем ты должен доказывать это каждый спектакль и каждый год, иначе тебя пригласят на один год, а дальше уже нет»,— рассказывала она о работе за рубежом в 2011 году. На фото: Диана Вишнева в балете «Женщина в комнате» (проект «Грани») на сцене Opera de Monte-Carlo в Монако

Фото: Gene Schiavone

В 2005 году Диана Вишнева, будучи уже известной на весь мир балериной, впервые вышла на сцену Мариинского театре в роли Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». Как вспоминала журналистка «Ъ» Юлия Олевская, зал в тот день был полон. «Балерина-генерал не может не танцевать главный русский спектакль. Это было не просто "Лебединое озеро" с парадоксальной балериной. Это был вызов. Все это так и поняли, поэтому в зале трещало электричество»,— писала Юлия Олевская

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В том же сезоне своего лебедя балерина представила на Новой сцене Большого театра. Появление Дианы Вишневой в Москве вызвало протест со стороны артисток Большого. Тогда было определено, что статус приглашенной — guest star, закрепляющий за гостьей определенное количество спектаклей, — балерине не дадут, но танцевать на московской сцене она все же будет. На фото: Диана Вишнева в роли Одиллии на Новой сцене Большого театра

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 2007 году Диана Вишнева вышла на сцену с чешским танцовщиком и художественным руководителем Национального театра Праги Петром Зуски. Одно из своих произведений «Объятия моря» молодой автор показал московской публике в рамках фестиваля DanceInversion. Премьера прошла в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Как отмечала балетный критик Татьяна Кузнецова, Диана Вишнева героически шла на самые рискованные трюки, дотошно воспроизводила нюансы хореографического текста и искренне проживала все перипетии семейного разлада

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В том же 2007-м в Мариинский театр вновь вернулся балет Юрия Григоровича «Легенда о любви», поставленный в 1961 году молодым ленинградским хореографом по пьесе турецкого поэта-коммуниста Назыма Хикмета. Тогда постановка выбивалась из спектаклей, к которым привыкли артисты и публика за время «железного занавеса». Главную роль царицы Мехмене Бану исполнила Диана Вишнева

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

После 10 лет выступлений на сцене Мариинки, в 2007 году, балерине присвоили звание народной артистки России. В том же году в театре прошел вечер, посвященный карьере артистки. Программа называлась «Silenzio. Диана Вишнева». Балерина исполнила лучшие партии из своего репертуара. Режиссером вечера выступил Андрей Могучий, сценаристом — Константин Учитель. Они сформулировали концепцию спектакля: высказаться невозможно, потому что сказанное будет лишним. На фото: Диана Вишнева на премьере Silenzio в постановке режиссера Андрея Могучего

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В 2008 году балерина представила публике собственный проект, главной героиней которого была она, — «Диана Вишнева: красота в движении». Артистка, чей репертуар выходил за рамки классического, исполнила три балета, поставленных специально для нее тремя именитыми хореографами: «Из любви к женщине» (Алексей Ратманский), «Повороты любви» (Мозес Пендлтон) и «Лунный Пьеро» (Дуайт Роден). Проект организовал американский продюсер балерины Сергей Данилян. «Пожалуй, ни одна русская балерина не идет с такой готовностью на всякие рискованные, отнюдь не обреченные на успех эксперименты. В нынешнем проекте риск состоит в том, что американские хореографы классических па не ставили отродясь, а Диана впервые опробует неведомые ей пластические стили»,— писала о премьере журналистка «Ъ» Татьяна Кузнецова

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Эксперимент удался: Диана Вишнева получила вторую в своей карьере «Золотую маску». Артистка был признана лучшей танцовщицей, а весь проект «Диана Вишнева: красота в движении» — лучшим балетным спектаклем

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

Х Международный фестиваль балета «Мариинский» открылся премьерой спектакля Родиона Щедрина «Анна Каренина» в постановке Алексея Ратманского. Композитор написал музыку в начале 1970-х годов для своей супруги Майи Плисецкой. В этот раз роль Анны была отдана Диане Вишневой. «По всем канонам психологического театра прожила свою роль Диана Вишнева. Ее тонкая актерская игра и безупречно взятые хореографические высоты выводят танцовщицу на совершенно новый уровень»,— описывала премьеру Ольга Федорченко в «Ъ». На фото: Диана Вишнева после премьеры «Анны Карениной» в Мариинском театре

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский  /  купить фото

В 2010 году Диана Вишнева сыграла роль балерины-воровки, танцовщицы кордебалета в короткометражном черно-белом фильме «Бриллианты» режиссера Рустама Хамдамова. Ее коллегой по съемочной площадке стала актриса Рената Литвинова. Выбор на приму-балерину пал не просто так: «Бриллианты» — один из балетов трехактной постановки «Драгоценности» Джорджа Баланчина, в которой в начале карьеры танцевала артистка. Важное место в картине занимали балетные сцены, снимавшиеся в Михайловском театре. В сентябре 2010-го фильм был показан на конкурсе экспериментального кино «Горизонты» Венецианского фестиваля

Фото: Мастерская «Сеанс»

Через 15 лет после прихода в Мариинский балерина дебютировала в «Кармен» кубинского хореографа Альберто Алонсо. Спектакль был поставлен в 1967 году для Майи Плисецкой по ее просьбе. Это была уже третья Кармен в карьере Вишневой: вторую, в версии Ролана Пети, показали еще в 1998-м. Ольга Федорченко так описывала новую роль примы-балерины: «Третья Кармен в творческой судьбе госпожи Вишневой пришлась на “постэкваториальный период”. В отличие от Кармен-девчонки, эта Кармен не захватила с первого мгновения ее появления. Но уже в первой, “экспозиционной” позе, которую госпожа Вишнева держала, как положено держать паузу — как можно дольше, начала скручиваться и напирать та энергетика, которая впервые выплеснулась 16 лет назад. Ее Кармен уже прожила свою жизнь. И теперь, существуя в другом мире, оттуда наблюдает за жизненной историей своей телесной оболочки». На фото: Диана Вишнева (Кармен) и солист Кубинского балета и премьер American Ballet Theatre (Хозе) в постановке «Кармен» Альберто Алонсо

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

В 2011 году Диана Вишнева, для которой эксперименты были частью карьеры, в качестве guest soloist предстала в авангардном балете руководителя канадской труппы La La La Human Steps Эдуарда Лока. Темой спектакля, который так и назывался: «Новая работа Эдуарда Лока», стала трансформация коллективной культурной памяти. Для балерины это был новый опыт. В интервью «Ъ» перед премьерой в Кремлевском дворце Диана вспоминала: «Я все время кричала на репетициях: “Я не на ноге! Я не успеваю сделать это чисто!” А для Лока это неважно — он даже не понимал, о чем я говорю. Человеческие чувства он требует отключить — эмоция скрыта в самом движении, а движения он подбирает очень точно». На фото: Диана Вишнева и артист балета Эдуарда Лока Джейсон Шипли-Холмс, концерт «Kremlin Gala. Звезды ХХI века»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

К 15-летию на сцене Мариинского театра прима-балерина представила новую сольную программу «Диалоги». В нее вошли три балета: «Лабиринт» Марты Грэм, сочиненный в 1947 году на музыку Джанкарло Менотти, «Диалог», созданный Джоном Ноймайером специально для Дианы Вишневой, и «Объект перемен», принадлежащий дуэту из Нидерландского театра танца Полю Лайтфуту и Соль Леон. За этот проект артистка вновь стала лауреатом «Золотой маски». Диана Вишнева получила приз за лучшую женскую роль. «Диалоги» были признаны лучшим балетным спектаклем. На фото: Диана Вишнева и балетмейстер, тогда ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев в балете «Объект перемен»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

В 2012-м в репертуар Американского балетного театра спустя 10 лет вернули балет «Онегин» Джона Крэнко, поставленный в Штутгарте в середине 60-х. Партию Татьяны исполняла Диана Вишнева, Евгения Онегина — Марсело Гомес. На фото: репетиция балета «Татьяна» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Диана Вишнева — в центре

Фото: Олег Черноус

Через два года Диана танцевала Татьяну в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Новую версию произведения Александра Сергеевича Пушкина — балет «Татьяна» — представил Джон Ноймайер, выступив в ролях хореографа, либреттиста, режиссера и сценографа. «Я создавал эту роль для Элен Буше, она танцевала на премьере в Гамбурге, я остался очень доволен ею. Диана — совершенно другая личность. Но обе должны проговорить один и тот же текст. Диана, думаю, физически очень подходит для роли. И отлично ухватывает главную природную черту характера Татьяны — ее дикарство, ничем не контролируемое»,— рассказывал Ноймайер в интервью «Ъ». На фото: Диана Вишнева и Джон Ноймайер во время репетиции

Фото: Олег Черноус

Помимо всемирно известных спектаклей, в репертуаре Дианы Вишневой значатся балеты, поставленные лучшими современными хореографами специально для нее. В 2013 году в Монте-Карло в историческом зале Garnier Opera состоялась европейская премьера программы «Грани», в которую вошли две эксклюзивные постановки: трио Switch («Переключение») от арт-директора Балета Монте-Карло Жан-Кристофа Майо и монобалет «Женщина в комнате» от главы Национального хореографического центра Рубе Нор-Па-де-Кале Каролины Карлсон. На следующий год «Грани» впервые показали на сцене Большого театра. На фото: балет «Переключение» в Мариинском театре, 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Каролину Карлсон на создание балета «Женщина в комнате» вдохновили фильмы Андрея Тарковского и поэзия его отца, Арсения Тарковского. «Грубый стол, лавка, окно, за которым плещет листвой дерево. Босоногая, простоволосая, одетая в просторный халат и тусклое платье женщина вспоминает прошлое — безмятежность детства, женские триумфы, счастье материнства: в этом спектакле Диана с наслаждением проживает несколько жизней. И не боится ни физической некрасивости, ни истовости пластики, ни голых пяток, ни сбитых колен»,— описывала увиденное Татьяна Кузнецова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В 2013 году началась история Международного фестиваля современной хореографии «Context. Диана Вишнева», которая продолжается и сейчас. Впервые он прошел в Москве, в «Гоголь-центре» — театре, которого уже нет. Прима-балерина стала идейным вдохновителем фестиваля и его арт-директором. В первом Context Диана вместе с премьером Американского балетного театра Марсело Гомесом исполнила два дуэта: ранние «Облака» Иржи Килиана и Vertigo Мауро Бигонцетти. На фото: Диана Вишнева и Марсело Гомес во время закрытия фестиваля в «Гоголь-центре»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В том же году Диана Вишнева вышла замуж за бизнесмена и собственного продюсера Константина Селиневича. Через пять лет у пары родился сын Рудольф-Виктор. «Этот ребенок творит чудеса. Он вселил в нас такую любовь и радость, что теперь присутствие в мире освещено новым солнцем. Я поняла, что до его появления ничего не знала про любовь. Как будто был классицизм, а настал импрессионизм. Появилось ощущение познания. Он еще больше сплотил нашу семью: Руди объединяет нас, как континенты, не делая для этого, по сути, ничего. Он, как и все в моей жизни, появился именно в тот момент, когда был особенно нужен»,— делилась эмоциями балерина в интервью изданию «Собака.ru» в 2019 году

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

В 2013-м Диана Вишнева добавила в копилку своих выступлений знаменитое «Болеро» Мориса Бежара на музыку французского композитора Мориса Равеля. Выступление стало финалом трехчастной программы Bejart Ballet Lausanne на сцене Лозаннской оперы. Впервые партию в этом балете исполнила Майя Плисецкая в 1975 году, в день своего 50-летия. Вишнева стала второй из русских балерин, кто удостоился права исполнять соло в этой постановке. В 2015-м на вечере-памяти «Ave Майя», посвященном Плисецкой, именно Диана танцевала «Болеро». «Она невероятно чувственная танцовщица. И она очень настаивала на том, чтобы станцевать "Болеро", который мы мало кого удостаиваем чести исполнить, — эту традицию заложил Морис Бежар. Вишнева как я: вся ее жизнь — это танец»,— говорил Жиль Роман, художественный руководитель Балета Бежара, о Диане Вишневой

Фото: Коммерсантъ / Дамир Юсупов / Большой театр/Большой театр

На открытии зимней Олимпиады в Сочи Диана Вишнева исполнила номер «Голуби мира» под «Лебединое озеро» Петра Чайковского

Фото: Антон Денисов / РИА НОВОСТИ

В 2016 году Диана Вишнева посвятила вечер своему педагогу Людмиле Валентиновне Ковалевой. На концерте, который прошел в Мариинском театре, самая знаменитая ученица Ковалевой вышла в двух одноактных балетах: «Старик и я» и Live в хореографии Ханса ван Манена. Весь танец балерины во втором спектакле транслировался на большом экране в зале. Диана Вишнева спускалась со сцены в зал, проходила меж рядов, выходила в коридоры Мариинки. В конце балета Диана надевала пальто, наматывала шарф и выходила из театра на Театральную площадь, скрываясь в темноте

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

Были в карьере Вишневой и драматические спектакли. В 2021 году в Театре наций прошла премьера постановки «Левша» (режиссер Максим Диденко). Одной из исполнительниц роли Блохи стала Диана

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В прошлом году в рамках фестиваля Context Диана Вишнева и премьер, бывший художественный руководитель труппы Bejart Ballet Lausanne Жиль Роман привезли в Россию спектакль Мориса Бежара «Стулья», поставленный по пьесе одного из столпов «театра абсурда» Эжена Ионеско. В нынешней политической ситуации, которая влияет и на искусство, спектакль в РФ могли и не показать: изначально гастроли «Стульев» запретил фонд Бежара. «Жиль нашел много высказываний Бежара о том, что никакие политические обстоятельства не должны влиять на художественную и культурную жизнь. И вот он и президент смогли убедить всех остальных членов фонда»,— рассказывала «Ъ» Диана Вишнева. На фото: Диана Вишнева и Жиль Роман после выступления

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

«Современные балетные карьеры стремительны и быстротечны, это настоящая гонка. Ты очень рано приходишь к ролям, которые должны быть этапными. У меня не было проблем с техникой, все сложности профессии мне давались без особого напряжения. Поэтому мне сразу хотелось танцевать по-своему, так, как я это чувствую, вижу, вернее, как хотела бы себя видеть со стороны»,— говорит артистка

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

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