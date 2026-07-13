«Вся ее жизнь — это танец»
Прима-балерина Диана Вишнева празднует юбилей
Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева 13 июля отмечает юбилей — 50 лет. Впрочем, смотря на нее, в это сложно поверить. Во второй половине 1990-х, когда артистка только окончила Вагановку, журналисты и театральные критики сразу стали называть ее «восходящей звездой», «молодой примадонной» и «уникальной личностью». Зрители и балетные авторы всю карьеру Дианы Вишневой отмечают ее нестандартность, техничность, готовность идти на эксперименты и выходить за рамки классической школы. Многоликость примы, ее карьера и путь на сцене — в галерее «Ъ Северо-Запад».
Надежда Ярмула, Александр Коряков
Надежда Ярмула, Александр Коряков
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