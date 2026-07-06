«Душа лежала к музыке»

«Есть такое понятие в легкой атлетике — спринтер. Это бег на короткую дистанцию, а стайер — бег на дистанцию длинную. Наш ансамбль я причислю к стайерам, которые правильно распределили силы на километрах. В итоге выдержали все испытания, которые возникали на нашем пути. Через сложности проходят любые музыкальные группы» (из интервью изданию «Вечерняя Москва). В 1970 году Юрий Маликов приступил к созданию вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Первый концерт состоялся летом 1971 года в зале «Эрмитаж» в Москве. Среди известных песен коллектива — «Увезу тебя я в тундру», «Мой адрес — Советский Союз», «Там, за облаками», «Вся жизнь впереди» и др. На фото: создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов (справа) во время выступления. Коллектив до сих пор выступает в Москве и гастролирует. На любом из концертов ансамбля — аншлаг. На фото: создатель и руководитель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов (справа) во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов