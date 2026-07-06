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«Душа лежала к музыке»

Уроженцу Дона — музыканту Юрию Маликову исполнилось 83 года

6 июня в Ростовской области родился Юрий Маликов — советский и российский музыкант-исполнитель, создатель и руководитель легендарного ВИА «Самоцветы». Музякант является обладателем сразу нескольких громких званий: он — заслуженный артист Удмуртской АССР, заслуженный артист РСФСР и народный артист России. Дети музыканта пошли по его стопам, но избрали свой путь в творчестве. Подробнее о ярких моментах жизни артиста — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
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«Папа — инженер-строитель, мама — учительница. Простые люди, родились в деревнях. Поженились, а через неделю война началась, и папа ушел на фронт танкистом. Когда в 1942-м отступали, он заехал на два дня домой (они с мамой жили в Ростовской области), и… я появился в проекте. А когда Советская армия наступала, он опять же заехал на танке домой. Я уже родился, и папа впервые меня увидел» (из интервью изданию «Беларусь сегодня»). Юрий Маликов родился 6 июля 1943 года в хуторе Чеботовка Тарасовского района Ростовской области, в семье Федора Михайловича и Раисы Ивановны Маликовых

«Папа — инженер-строитель, мама — учительница. Простые люди, родились в деревнях. Поженились, а через неделю война началась, и папа ушел на фронт танкистом. Когда в 1942-м отступали, он заехал на два дня домой (они с мамой жили в Ростовской области), и… я появился в проекте. А когда Советская армия наступала, он опять же заехал на танке домой. Я уже родился, и папа впервые меня увидел» (из интервью изданию «Беларусь сегодня»). Юрий Маликов родился 6 июля 1943 года в хуторе Чеботовка Тарасовского района Ростовской области, в семье Федора Михайловича и Раисы Ивановны Маликовых

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

«Окончил техникум с отличием, собрался поступать в геологоразведочный институт. Профессия хорошая, но душа лежала к музыке» (из интервью изданию «Беларусь сегодня»). В 1961 году Юрий окончил индустриальный техникум в Подольске. Там юноша увлекся музыкой и начал играть на контрабасе

«Окончил техникум с отличием, собрался поступать в геологоразведочный институт. Профессия хорошая, но душа лежала к музыке» (из интервью изданию «Беларусь сегодня»). В 1961 году Юрий окончил индустриальный техникум в Подольске. Там юноша увлекся музыкой и начал играть на контрабасе

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 1958-1960 годах Юрий Маликов учился в вечерней музыкальной школе в Подольске. В это время от Московской областной филармонии в город приехал выступать большой симфонический оркестр. Юноша познакомился с контрабасистом Владимир Михалевым, который позвал Юрия в Москву и открыл дорогу в музыкальную профессиональную жизнь. В 1962-1965 годах молодой человек учился в Музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. С 1965-го по 1969-й был студентом Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу контрабаса. Он относился к кафедре виолончели и контрабаса, которой заведовал Мстислав Ростропович (на фото)

В 1958-1960 годах Юрий Маликов учился в вечерней музыкальной школе в Подольске. В это время от Московской областной филармонии в город приехал выступать большой симфонический оркестр. Юноша познакомился с контрабасистом Владимир Михалевым, который позвал Юрия в Москву и открыл дорогу в музыкальную профессиональную жизнь. В 1962-1965 годах молодой человек учился в Музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. С 1965-го по 1969-й был студентом Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу контрабаса. Он относился к кафедре виолончели и контрабаса, которой заведовал Мстислав Ростропович (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

«Мы познакомились 5 января 1965 года. Мне тогда был 21 год, Люсе — 19. Я пришел с друзьями на концерт Московского Мюзик-Холла, где Люся солировала. Они провели меня за кулисы, а там Людмила болтает с подружками. Она мне сразу понравилась, показалась неземной» (из интервью изданию «Беларусь сегодня»). В 1966 году Юрий Маликов женился на Людмиле Вьюнковой. Она была танцовщицей, солисткой балета Московского мюзик-холла, с 1984 года по начало 1990-х — солисткой «Самоцветов». В дальнейшем Людмила Вьюнкова заняла пост директора концертного коллектива своего сына — Дмитрия Маликова. На фото: Юрий Маликов с супругой. Этому семейному союзу уже 60 лет

«Мы познакомились 5 января 1965 года. Мне тогда был 21 год, Люсе — 19. Я пришел с друзьями на концерт Московского Мюзик-Холла, где Люся солировала. Они провели меня за кулисы, а там Людмила болтает с подружками. Она мне сразу понравилась, показалась неземной» (из интервью изданию «Беларусь сегодня»). В 1966 году Юрий Маликов женился на Людмиле Вьюнковой. Она была танцовщицей, солисткой балета Московского мюзик-холла, с 1984 года по начало 1990-х — солисткой «Самоцветов». В дальнейшем Людмила Вьюнкова заняла пост директора концертного коллектива своего сына — Дмитрия Маликова. На фото: Юрий Маликов с супругой. Этому семейному союзу уже 60 лет

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Есть такое понятие в легкой атлетике — спринтер. Это бег на короткую дистанцию, а стайер — бег на дистанцию длинную. Наш ансамбль я причислю к стайерам, которые правильно распределили силы на километрах. В итоге выдержали все испытания, которые возникали на нашем пути. Через сложности проходят любые музыкальные группы» (из интервью изданию «Вечерняя Москва). В 1970 году Юрий Маликов приступил к созданию вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Первый концерт состоялся летом 1971 года в зале «Эрмитаж» в Москве. Среди известных песен коллектива — «Увезу тебя я в тундру», «Мой адрес — Советский Союз», «Там, за облаками», «Вся жизнь впереди» и др. На фото: создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов (справа) во время выступления. Коллектив до сих пор выступает в Москве и гастролирует. На любом из концертов ансамбля — аншлаг. На фото: создатель и руководитель ВИА &quot;Самоцветы&quot; Юрий Маликов (справа) во время выступления.

«Есть такое понятие в легкой атлетике — спринтер. Это бег на короткую дистанцию, а стайер — бег на дистанцию длинную. Наш ансамбль я причислю к стайерам, которые правильно распределили силы на километрах. В итоге выдержали все испытания, которые возникали на нашем пути. Через сложности проходят любые музыкальные группы» (из интервью изданию «Вечерняя Москва). В 1970 году Юрий Маликов приступил к созданию вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Первый концерт состоялся летом 1971 года в зале «Эрмитаж» в Москве. Среди известных песен коллектива — «Увезу тебя я в тундру», «Мой адрес — Советский Союз», «Там, за облаками», «Вся жизнь впереди» и др. На фото: создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов (справа) во время выступления. Коллектив до сих пор выступает в Москве и гастролирует. На любом из концертов ансамбля — аншлаг. На фото: создатель и руководитель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов (справа) во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

«Мы Диму постепенно приучили к пианино, на котором он играл где-то до третьего-четвертого класса музыкальной школы &lt;…> Ребенка просто нужно корректировать, направлять, уговаривать, объяснять своим примером, что мы и делали» (из интервью изданию «Газета.ru»). 29 января 1970 году у Юрия Маликова родился сын Дмитрий — будущий композитор, певец, народный артист России. На фото: Юрий Маликов (слева) с сыном

«Мы Диму постепенно приучили к пианино, на котором он играл где-то до третьего-четвертого класса музыкальной школы <…> Ребенка просто нужно корректировать, направлять, уговаривать, объяснять своим примером, что мы и делали» (из интервью изданию «Газета.ru»). 29 января 1970 году у Юрия Маликова родился сын Дмитрий — будущий композитор, певец, народный артист России. На фото: Юрий Маликов (слева) с сыном

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Всю свою жизнь я старался служить музыке, сохранять лучшие традиции отечественной эстрады и делиться ими со зрителями» (из интервью изданию MK.RU») Юрий Маликов обладатель нескольких громких званий. Так, в 1974 году музыкант получил звание «Заслуженный артист Удмуртской АССР», а в 1986-м — звание «Заслуженный артист РСФСР». В 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Юрию Маликову звания «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в развитии музыкального и эстрадного искусства

«Всю свою жизнь я старался служить музыке, сохранять лучшие традиции отечественной эстрады и делиться ими со зрителями» (из интервью изданию MK.RU») Юрий Маликов обладатель нескольких громких званий. Так, в 1974 году музыкант получил звание «Заслуженный артист Удмуртской АССР», а в 1986-м — звание «Заслуженный артист РСФСР». В 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Юрию Маликову звания «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в развитии музыкального и эстрадного искусства

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

В 2016 году Юрий Маликов был награжден Орденом Дружбы. Это — государственная награда Российской Федерации, учрежденная 2 марта 1994 года. Предшественником этой награды является орден Дружбы народов, учрежденный в СССР в 1972 году. Во второй декаде нулевых, как и в предыдущие годы, Юрий Маликов много работает. Однако, несмотря на напряженный график, музыкант обязательно находит возможность провести время с семьей. Кроме сына Дмитрия у худрука «Самоцветов» есть дочь Инна Маликова (родилась 1 января 1977 года, сейчас — певица, заслуженная артистка России, руководитель коллектива «Новые Самоцветы»), и внуки: Стефания (студентка МГИМО), Дмитрий и Марк. На фото (слева направо): Юрий Маликов с внучкой Стефанией и дочерью Инной Маликовой на VI Балу Дебютанток журнала Tatler, который в ноябре 2016 года проходил в Колонном зале Дома Союзов

В 2016 году Юрий Маликов был награжден Орденом Дружбы. Это — государственная награда Российской Федерации, учрежденная 2 марта 1994 года. Предшественником этой награды является орден Дружбы народов, учрежденный в СССР в 1972 году. Во второй декаде нулевых, как и в предыдущие годы, Юрий Маликов много работает. Однако, несмотря на напряженный график, музыкант обязательно находит возможность провести время с семьей. Кроме сына Дмитрия у худрука «Самоцветов» есть дочь Инна Маликова (родилась 1 января 1977 года, сейчас — певица, заслуженная артистка России, руководитель коллектива «Новые Самоцветы»), и внуки: Стефания (студентка МГИМО), Дмитрий и Марк. На фото (слева направо): Юрий Маликов с внучкой Стефанией и дочерью Инной Маликовой на VI Балу Дебютанток журнала Tatler, который в ноябре 2016 года проходил в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Эта награда — не только высокая оценка моего труда, но и признание многолетней работы всего нашего коллектива, всех людей, с которыми мне посчастливилось идти по творческому пути» (из интервью изданию MK.RU»). 12 марта 2026 года Юрий Маликов получил Орден «За заслуги в культуре и искусстве». Из сопроводительных документов следует, что награда присуждена за большой вклад музыканта в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

«Эта награда — не только высокая оценка моего труда, но и признание многолетней работы всего нашего коллектива, всех людей, с которыми мне посчастливилось идти по творческому пути» (из интервью изданию MK.RU»). 12 марта 2026 года Юрий Маликов получил Орден «За заслуги в культуре и искусстве». Из сопроводительных документов следует, что награда присуждена за большой вклад музыканта в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В свободное время Юрий Маликов увлекается спортом, ходит на футбольные матчи и болеет за клуб «Динамо», интересуется архитектурой, путешествует и читает. Любимый писатель музыканта — Ф. М. Достоевский. На фото: художественный руководитель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов на отдыхе в Форте-деи-Марми (Forte dei Marmi) на северо-западном побережье Италии. Август, 2011 год

В свободное время Юрий Маликов увлекается спортом, ходит на футбольные матчи и болеет за клуб «Динамо», интересуется архитектурой, путешествует и читает. Любимый писатель музыканта — Ф. М. Достоевский. На фото: художественный руководитель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов на отдыхе в Форте-деи-Марми (Forte dei Marmi) на северо-западном побережье Италии. Август, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

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«Папа — инженер-строитель, мама — учительница. Простые люди, родились в деревнях. Поженились, а через неделю война началась, и папа ушел на фронт танкистом. Когда в 1942-м отступали, он заехал на два дня домой (они с мамой жили в Ростовской области), и… я появился в проекте. А когда Советская армия наступала, он опять же заехал на танке домой. Я уже родился, и папа впервые меня увидел» (из интервью изданию «Беларусь сегодня»). Юрий Маликов родился 6 июля 1943 года в хуторе Чеботовка Тарасовского района Ростовской области, в семье Федора Михайловича и Раисы Ивановны Маликовых

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

«Окончил техникум с отличием, собрался поступать в геологоразведочный институт. Профессия хорошая, но душа лежала к музыке» (из интервью изданию «Беларусь сегодня»). В 1961 году Юрий окончил индустриальный техникум в Подольске. Там юноша увлекся музыкой и начал играть на контрабасе

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 1958-1960 годах Юрий Маликов учился в вечерней музыкальной школе в Подольске. В это время от Московской областной филармонии в город приехал выступать большой симфонический оркестр. Юноша познакомился с контрабасистом Владимир Михалевым, который позвал Юрия в Москву и открыл дорогу в музыкальную профессиональную жизнь. В 1962-1965 годах молодой человек учился в Музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. С 1965-го по 1969-й был студентом Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского по классу контрабаса. Он относился к кафедре виолончели и контрабаса, которой заведовал Мстислав Ростропович (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

«Мы познакомились 5 января 1965 года. Мне тогда был 21 год, Люсе — 19. Я пришел с друзьями на концерт Московского Мюзик-Холла, где Люся солировала. Они провели меня за кулисы, а там Людмила болтает с подружками. Она мне сразу понравилась, показалась неземной» (из интервью изданию «Беларусь сегодня»). В 1966 году Юрий Маликов женился на Людмиле Вьюнковой. Она была танцовщицей, солисткой балета Московского мюзик-холла, с 1984 года по начало 1990-х — солисткой «Самоцветов». В дальнейшем Людмила Вьюнкова заняла пост директора концертного коллектива своего сына — Дмитрия Маликова. На фото: Юрий Маликов с супругой. Этому семейному союзу уже 60 лет

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Есть такое понятие в легкой атлетике — спринтер. Это бег на короткую дистанцию, а стайер — бег на дистанцию длинную. Наш ансамбль я причислю к стайерам, которые правильно распределили силы на километрах. В итоге выдержали все испытания, которые возникали на нашем пути. Через сложности проходят любые музыкальные группы» (из интервью изданию «Вечерняя Москва). В 1970 году Юрий Маликов приступил к созданию вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы». Первый концерт состоялся летом 1971 года в зале «Эрмитаж» в Москве. Среди известных песен коллектива — «Увезу тебя я в тундру», «Мой адрес — Советский Союз», «Там, за облаками», «Вся жизнь впереди» и др. На фото: создатель и руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов (справа) во время выступления. Коллектив до сих пор выступает в Москве и гастролирует. На любом из концертов ансамбля — аншлаг. На фото: создатель и руководитель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов (справа) во время выступления.

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

«Мы Диму постепенно приучили к пианино, на котором он играл где-то до третьего-четвертого класса музыкальной школы <…> Ребенка просто нужно корректировать, направлять, уговаривать, объяснять своим примером, что мы и делали» (из интервью изданию «Газета.ru»). 29 января 1970 году у Юрия Маликова родился сын Дмитрий — будущий композитор, певец, народный артист России. На фото: Юрий Маликов (слева) с сыном

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Всю свою жизнь я старался служить музыке, сохранять лучшие традиции отечественной эстрады и делиться ими со зрителями» (из интервью изданию MK.RU») Юрий Маликов обладатель нескольких громких званий. Так, в 1974 году музыкант получил звание «Заслуженный артист Удмуртской АССР», а в 1986-м — звание «Заслуженный артист РСФСР». В 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении Юрию Маликову звания «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в развитии музыкального и эстрадного искусства

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов

В 2016 году Юрий Маликов был награжден Орденом Дружбы. Это — государственная награда Российской Федерации, учрежденная 2 марта 1994 года. Предшественником этой награды является орден Дружбы народов, учрежденный в СССР в 1972 году. Во второй декаде нулевых, как и в предыдущие годы, Юрий Маликов много работает. Однако, несмотря на напряженный график, музыкант обязательно находит возможность провести время с семьей. Кроме сына Дмитрия у худрука «Самоцветов» есть дочь Инна Маликова (родилась 1 января 1977 года, сейчас — певица, заслуженная артистка России, руководитель коллектива «Новые Самоцветы»), и внуки: Стефания (студентка МГИМО), Дмитрий и Марк. На фото (слева направо): Юрий Маликов с внучкой Стефанией и дочерью Инной Маликовой на VI Балу Дебютанток журнала Tatler, который в ноябре 2016 года проходил в Колонном зале Дома Союзов

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Эта награда — не только высокая оценка моего труда, но и признание многолетней работы всего нашего коллектива, всех людей, с которыми мне посчастливилось идти по творческому пути» (из интервью изданию MK.RU»). 12 марта 2026 года Юрий Маликов получил Орден «За заслуги в культуре и искусстве». Из сопроводительных документов следует, что награда присуждена за большой вклад музыканта в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В свободное время Юрий Маликов увлекается спортом, ходит на футбольные матчи и болеет за клуб «Динамо», интересуется архитектурой, путешествует и читает. Любимый писатель музыканта — Ф. М. Достоевский. На фото: художественный руководитель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов на отдыхе в Форте-деи-Марми (Forte dei Marmi) на северо-западном побережье Италии. Август, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

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