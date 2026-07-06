«Душа лежала к музыке»
Уроженцу Дона — музыканту Юрию Маликову исполнилось 83 года
6 июня в Ростовской области родился Юрий Маликов — советский и российский музыкант-исполнитель, создатель и руководитель легендарного ВИА «Самоцветы». Музякант является обладателем сразу нескольких громких званий: он — заслуженный артист Удмуртской АССР, заслуженный артист РСФСР и народный артист России. Дети музыканта пошли по его стопам, но избрали свой путь в творчестве. Подробнее о ярких моментах жизни артиста — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
1 / 10