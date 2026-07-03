03.07.2026, 21:42

Вкусный город В Ростове начался туристический форум гостеприимства

В пятницу, 3 июля, в Ростове-на-Дону открылся первый туристический форум гостеприимства «Ростов-на-Дону – город со вкусом». Более 40 рестораторов, виноделов, сыроделов и представителей народно-художественных промыслов России представили свои товары для дегустации и продажи посетителям. Также на форуме прошли панельная дискуссия о том, как создать в Ростове непрерывный туристический поток, лекции для предпринимателей о маркетинге и отельном бизнесе, кулинарные мастер-классы.

