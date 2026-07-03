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Вкусный город

В Ростове начался туристический форум гостеприимства

В пятницу, 3 июля, в Ростове-на-Дону открылся первый туристический форум гостеприимства «Ростов-на-Дону – город со вкусом». Более 40 рестораторов, виноделов, сыроделов и представителей народно-художественных промыслов России представили свои товары для дегустации и продажи посетителям. Также на форуме прошли панельная дискуссия о том, как создать в Ростове непрерывный туристический поток, лекции для предпринимателей о маркетинге и отельном бизнесе, кулинарные мастер-классы.
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Участницы форума

Участницы форума

Фото: Кристина Федичкина

Форум проходит в павильоне у «Ростов Арены»

Форум проходит в павильоне у «Ростов Арены»

Фото: Кристина Федичкина

Спикеры и участники форума перед открытием мероприятия

Спикеры и участники форума перед открытием мероприятия

Фото: Кристина Федичкина

Стенд ростовской художницы Алены Черных

Стенд ростовской художницы Алены Черных

Фото: Кристина Федичкина

Актеры театра «Собеседник»

Актеры театра «Собеседник»

Фото: Кристина Федичкина

Столы с продукцией участников форума

Столы с продукцией участников форума

Фото: Кристина Федичкина

Керамика, выставленная на продажу

Керамика, выставленная на продажу

Фото: Кристина Федичкина

Местные сувениры

Местные сувениры

Фото: Кристина Федичкина

Повар готовит пасту для посетителей форума

Повар готовит пасту для посетителей форума

Фото: Кристина Федичкина

Гостья мероприятия фотографирует участника в его павильоне

Гостья мероприятия фотографирует участника в его павильоне

Фото: Кристина Федичкина

Дегустация сыров

Дегустация сыров

Фото: Кристина Федичкина

Мастер-класс о подборе вин к блюдам

Мастер-класс о подборе вин к блюдам

Фото: Кристина Федичкина

Участник форума нарезает сыр

Участник форума нарезает сыр

Фото: Кристина Федичкина

Посетительницы покупают кофе, приготовленный на песке

Посетительницы покупают кофе, приготовленный на песке

Фото: Кристина Федичкина

Катамаран во дворе павильона

Катамаран во дворе павильона

Фото: Кристина Федичкина

Фотозона форума

Фотозона форума

Фото: Кристина Федичкина

Лекция о маркетинге в соцсетях

Лекция о маркетинге в соцсетях

Фото: Кристина Федичкина

В одном из павильонов гостям форума помогают записать подкаст или видео для своих соцсетей

В одном из павильонов гостям форума помогают записать подкаст или видео для своих соцсетей

Фото: Кристина Федичкина

Тележурналисты берут интервью у участницы форума

Тележурналисты берут интервью у участницы форума

Фото: Кристина Федичкина

Блюдо из утки

Блюдо из утки

Фото: Кристина Федичкина

Гостям подают цимлянский хворост с кремом из местной жерделы

Гостям подают цимлянский хворост с кремом из местной жерделы

Фото: Кристина Федичкина

Панельная дискуссия при участии главы Ростова Александра Скрябина (в центре) и министра сельского хозяйства Ростовской области Анны Касьяненко (вторая справа)

Панельная дискуссия при участии главы Ростова Александра Скрябина (в центре) и министра сельского хозяйства Ростовской области Анны Касьяненко (вторая справа)

Фото: Кристина Федичкина

Иммерсивное шоу «Андрей Матвеевич Байков» о главе Ростова-на-Дону во второй половине XIX века.

Иммерсивное шоу «Андрей Матвеевич Байков» о главе Ростова-на-Дону во второй половине XIX века.

Фото: Кристина Федичкина

Гости форума

Гости форума

Фото: Кристина Федичкина

Картины донских художников на форуме

Картины донских художников на форуме

Фото: Кристина Федичкина

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Участницы форума

Фото: Кристина Федичкина

Форум проходит в павильоне у «Ростов Арены»

Фото: Кристина Федичкина

Спикеры и участники форума перед открытием мероприятия

Фото: Кристина Федичкина

Стенд ростовской художницы Алены Черных

Фото: Кристина Федичкина

Актеры театра «Собеседник»

Фото: Кристина Федичкина

Столы с продукцией участников форума

Фото: Кристина Федичкина

Керамика, выставленная на продажу

Фото: Кристина Федичкина

Местные сувениры

Фото: Кристина Федичкина

Повар готовит пасту для посетителей форума

Фото: Кристина Федичкина

Гостья мероприятия фотографирует участника в его павильоне

Фото: Кристина Федичкина

Дегустация сыров

Фото: Кристина Федичкина

Мастер-класс о подборе вин к блюдам

Фото: Кристина Федичкина

Участник форума нарезает сыр

Фото: Кристина Федичкина

Посетительницы покупают кофе, приготовленный на песке

Фото: Кристина Федичкина

Катамаран во дворе павильона

Фото: Кристина Федичкина

Фотозона форума

Фото: Кристина Федичкина

Лекция о маркетинге в соцсетях

Фото: Кристина Федичкина

В одном из павильонов гостям форума помогают записать подкаст или видео для своих соцсетей

Фото: Кристина Федичкина

Тележурналисты берут интервью у участницы форума

Фото: Кристина Федичкина

Блюдо из утки

Фото: Кристина Федичкина

Гостям подают цимлянский хворост с кремом из местной жерделы

Фото: Кристина Федичкина

Панельная дискуссия при участии главы Ростова Александра Скрябина (в центре) и министра сельского хозяйства Ростовской области Анны Касьяненко (вторая справа)

Фото: Кристина Федичкина

Иммерсивное шоу «Андрей Матвеевич Байков» о главе Ростова-на-Дону во второй половине XIX века.

Фото: Кристина Федичкина

Гости форума

Фото: Кристина Федичкина

Картины донских художников на форуме

Фото: Кристина Федичкина

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