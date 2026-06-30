30.06.2026, 10:31

Казачья доля В Усть-Лабинске прошел форум-фестиваль «Быть казаком»

В Усть-Лабинске прошел II Всероссийский форум-фестиваль «Быть казаком», организованный фондом «Вольное Дело». В течение двух дней представители казачьих обществ, органов власти, духовенства, науки, образования и культуры из разных регионов России, стран СНГ и Китая обсуждали, каким должно быть современное казачество, как сохранить его традиции и передать их следующим поколениям. Подробности мероприятия — в фотогалерее «Ъ-Кубань».