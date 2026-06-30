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Казачья доля

В Усть-Лабинске прошел форум-фестиваль «Быть казаком»

В Усть-Лабинске прошел II Всероссийский форум-фестиваль «Быть казаком», организованный фондом «Вольное Дело». В течение двух дней представители казачьих обществ, органов власти, духовенства, науки, образования и культуры из разных регионов России, стран СНГ и Китая обсуждали, каким должно быть современное казачество, как сохранить его традиции и передать их следующим поколениям. Подробности мероприятия — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
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В этом году организаторы отказались от проведения фестивальной программы на большой площади у озера Копытце и перенесли концерт к отелю «Легенда»

В этом году организаторы отказались от проведения фестивальной программы на большой площади у озера Копытце и перенесли концерт к отелю «Легенда»

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

На площадках фестиваля в хуторе Аргатов и возле отеля проводили традиционные мастер-классы и выставки ремесленных работ

На площадках фестиваля в хуторе Аргатов и возле отеля проводили традиционные мастер-классы и выставки ремесленных работ

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

В течение двух дней участники обсуждали вопросы экономики, образования, воспитания, сохранения исторической памяти и развития казачества

В течение двух дней участники обсуждали вопросы экономики, образования, воспитания, сохранения исторической памяти и развития казачества

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Одним из центральных событий программы стало заседание Столыпинского клуба «Юг России в контуре нового экономического цикла», где эксперты обсудили новые точки роста региона и концепцию «Кубань 3.0»

Одним из центральных событий программы стало заседание Столыпинского клуба «Юг России в контуре нового экономического цикла», где эксперты обсудили новые точки роста региона и концепцию «Кубань 3.0»

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Одной из центральных тем форума стали духовные ценности и личная ответственность

Одной из центральных тем форума стали духовные ценности и личная ответственность

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Еще одной ключевой темой форума стало многонациональное наследие казачества. Историки и представители казачьих сообществ России, Казахстана, Франции и Китая говорили о сохранении исторической памяти, культурных традиций и связи с корнями

Еще одной ключевой темой форума стало многонациональное наследие казачества. Историки и представители казачьих сообществ России, Казахстана, Франции и Китая говорили о сохранении исторической памяти, культурных традиций и связи с корнями

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Темы, которые прозвучали в деловой программе, продолжились и на открытых площадках форума-фестиваля: казачья культура раскрывалась через экспозиции, народные активности, ремесло, музыку и национальные кулинарные традиции

Темы, которые прозвучали в деловой программе, продолжились и на открытых площадках форума-фестиваля: казачья культура раскрывалась через экспозиции, народные активности, ремесло, музыку и национальные кулинарные традиции

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Гости посетили выставку «Хранимые веками», ремесленные мастер-классы, народные игры, исторические реконструкции, спектакль «Будь казаком!», казачьи подворья и гастрономические площадки

Гости посетили выставку «Хранимые веками», ремесленные мастер-классы, народные игры, исторические реконструкции, спектакль «Будь казаком!», казачьи подворья и гастрономические площадки

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

На главной сцене выступили ансамбли «Скрыня», «Криница», «Белое Злато», Московский театр песни «Яр», Виктор Сорокин, а также фольклорные ансамбли «Толока» и «Кубанская казачья вольница»

На главной сцене выступили ансамбли «Скрыня», «Криница», «Белое Злато», Московский театр песни «Яр», Виктор Сорокин, а также фольклорные ансамбли «Толока» и «Кубанская казачья вольница»

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Традиционно форум-фестиваль был полон детей и подростков

Традиционно форум-фестиваль был полон детей и подростков

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Гости фестиваля участвовали в народных забавах

Гости фестиваля участвовали в народных забавах

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

В основе концертной программы лежали традиционные казачьи песни

В основе концертной программы лежали традиционные казачьи песни

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Организаторы договорились о сотрудничестве с другими регионами России, где представлено казачество. Также они получили приглашения от школ, колледжей и казачьих обществ Дона, Бурятии, Забайкалья, посетить их, чтобы обменяться опытом.

Организаторы договорились о сотрудничестве с другими регионами России, где представлено казачество. Также они получили приглашения от школ, колледжей и казачьих обществ Дона, Бурятии, Забайкалья, посетить их, чтобы обменяться опытом.

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Как и в прошлом году, мероприятие посетили сотни человек

Как и в прошлом году, мероприятие посетили сотни человек

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

По итогам форума Усть-Лабинск может стать не только местом проведения ежегодного события, но и постоянной общественно-экспертной лабораторией казачьей культуры

По итогам форума Усть-Лабинск может стать не только местом проведения ежегодного события, но и постоянной общественно-экспертной лабораторией казачьей культуры

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

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В этом году организаторы отказались от проведения фестивальной программы на большой площади у озера Копытце и перенесли концерт к отелю «Легенда»

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

На площадках фестиваля в хуторе Аргатов и возле отеля проводили традиционные мастер-классы и выставки ремесленных работ

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

В течение двух дней участники обсуждали вопросы экономики, образования, воспитания, сохранения исторической памяти и развития казачества

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Одним из центральных событий программы стало заседание Столыпинского клуба «Юг России в контуре нового экономического цикла», где эксперты обсудили новые точки роста региона и концепцию «Кубань 3.0»

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Одной из центральных тем форума стали духовные ценности и личная ответственность

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Еще одной ключевой темой форума стало многонациональное наследие казачества. Историки и представители казачьих сообществ России, Казахстана, Франции и Китая говорили о сохранении исторической памяти, культурных традиций и связи с корнями

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Темы, которые прозвучали в деловой программе, продолжились и на открытых площадках форума-фестиваля: казачья культура раскрывалась через экспозиции, народные активности, ремесло, музыку и национальные кулинарные традиции

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Гости посетили выставку «Хранимые веками», ремесленные мастер-классы, народные игры, исторические реконструкции, спектакль «Будь казаком!», казачьи подворья и гастрономические площадки

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

На главной сцене выступили ансамбли «Скрыня», «Криница», «Белое Злато», Московский театр песни «Яр», Виктор Сорокин, а также фольклорные ансамбли «Толока» и «Кубанская казачья вольница»

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Традиционно форум-фестиваль был полон детей и подростков

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Гости фестиваля участвовали в народных забавах

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

В основе концертной программы лежали традиционные казачьи песни

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Организаторы договорились о сотрудничестве с другими регионами России, где представлено казачество. Также они получили приглашения от школ, колледжей и казачьих обществ Дона, Бурятии, Забайкалья, посетить их, чтобы обменяться опытом.

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

Как и в прошлом году, мероприятие посетили сотни человек

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

По итогам форума Усть-Лабинск может стать не только местом проведения ежегодного события, но и постоянной общественно-экспертной лабораторией казачьей культуры

Фото: предоставлено пресс-службой фонда «Вольное Дело»

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