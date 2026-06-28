Северо-Запад / Фото 28.06.2026, 10:43 «Алые паруса — 2026» Праздник выпускников в центре Санкт-Петербурга Концерт на Дворцовой площади, лица, эмоции, атмосфера и алые паруса в акватории Невы — в галерее «Ъ Северо-Запад». 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