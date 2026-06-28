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«Алые паруса — 2026»

Праздник выпускников в центре Санкт-Петербурга

Концерт на Дворцовой площади, лица, эмоции, атмосфера и алые паруса в акватории Невы — в галерее «Ъ Северо-Запад».
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Проход брига «Россия» в акватории Невы

Проход брига «Россия» в акватории Невы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Сотрудники полиции и робот на площади перед праздником

Сотрудники полиции и робот на площади перед праздником

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Те, кто на праздник не попал

Те, кто на праздник не попал

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Ведущие праздника «Алые паруса» Вячеслав Макаров и Юлианна Караулова

Ведущие праздника «Алые паруса» Вячеслав Макаров и Юлианна Караулова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время поздравления выпускников на Дворцовой площади

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время поздравления выпускников на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

С борта Международной космической станции выпускников в записи поздравили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев

С борта Международной космической станции выпускников в записи поздравили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники концерта на сцене

Участники концерта на сцене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Актриса Юлия Пересильд во время выступления

Актриса Юлия Пересильд во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники из Астрахани во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники из Астрахани во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выступление артистов на Дворцовой площади

Выступление артистов на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной во время фейерверка и прохода брига «Россия»

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной во время фейерверка и прохода брига «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной во время фейерверка и прохода брига «Россия»

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной во время фейерверка и прохода брига «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники после праздника на Дворцовой набережной

Выпускники после праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники после праздника

Выпускники после праздника

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Проход брига «Россия» в акватории Невы

Проход брига «Россия» в акватории Невы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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Проход брига «Россия» в акватории Невы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Сотрудники полиции и робот на площади перед праздником

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Те, кто на праздник не попал

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Ведущие праздника «Алые паруса» Вячеслав Макаров и Юлианна Караулова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время поздравления выпускников на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

С борта Международной космической станции выпускников в записи поздравили российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участники концерта на сцене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Актриса Юлия Пересильд во время выступления

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники из Астрахани во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выступление артистов на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой площади

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной во время фейерверка и прохода брига «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной во время фейерверка и прохода брига «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники после праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Выпускники во время праздника на Дворцовой набережной

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Выпускники после праздника

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Проход брига «Россия» в акватории Невы

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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