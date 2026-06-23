Танки у цирка

Ближе к 24:00 Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, из города вышли и все бойцы ЧВК. К вечеру следующего дня местонахождение основателя «Вагнера» не было известно, новых публичных заявлений он не делал. СМИ констатировали, что крайне острый конфликт властям удалось урегулировать всего в течение суток, избежав больших человеческих потерь и серьезных разрушений. На фото: гусеничная техника ЧВК повредила в Ростове более 10 тыс. кв. м автодорог, сильнее всего пострадало покрытие в центре, у штаба ЮВО

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ