Танки у цирка
Три года назад Ростов стал центром вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер»
24 июня 2023 года завершилась попытка мятежа, предпринятая частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». К вечеру следующего дня о конфликте напоминали только разбитые дороги в центре Ростова-на-Дону и небольшие повреждения домов. Решить проблему оперативно и почти без потерь удалось путем переговоров с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подробнее о событиях трехлетней давности – в галерее «Ъ-Ростов».
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