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Танки у цирка

Три года назад Ростов стал центром вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023 года завершилась попытка мятежа, предпринятая частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». К вечеру следующего дня о конфликте напоминали только разбитые дороги в центре Ростова-на-Дону и небольшие повреждения домов. Решить проблему оперативно и почти без потерь удалось путем переговоров с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подробнее о событиях трехлетней давности – в галерее «Ъ-Ростов».
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Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале активных действий. «Нас 25 тыс., и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел»,— заявил господин Пригожин, пригрозив уничтожать на своем пути «любые блокпосты и любую авиацию».

Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале активных действий. «Нас 25 тыс., и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел»,— заявил господин Пригожин, пригрозив уничтожать на своем пути «любые блокпосты и любую авиацию».

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В тот же вечер Национальный антитеррористический комитет заявил о возбуждении ФСБ уголовного дела «по факту призыва к вооруженному мятежу» и потребовал «немедленно прекратить противоправные действия». В Генпрокуратуре подтвердили, что уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж») возбуждено «законно и обоснованно»

В тот же вечер Национальный антитеррористический комитет заявил о возбуждении ФСБ уголовного дела «по факту призыва к вооруженному мятежу» и потребовал «немедленно прекратить противоправные действия». В Генпрокуратуре подтвердили, что уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж») возбуждено «законно и обоснованно»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

В ночь на 24 июня в соцсетях стали распространяться видеообращения заместителя командующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина и первого замначальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева (один из кураторов ЧВК в Минобороны), которые призывали бойцов и командиров «Вагнера» остановиться. В ответ Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «входит в Ростов». Утром в соцсетях появились кадры, на которых люди в камуфляже занимают расположенный в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа (ЮВО)

В ночь на 24 июня в соцсетях стали распространяться видеообращения заместителя командующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина и первого замначальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева (один из кураторов ЧВК в Минобороны), которые призывали бойцов и командиров «Вагнера» остановиться. В ответ Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «входит в Ростов». Утром в соцсетях появились кадры, на которых люди в камуфляже занимают расположенный в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа (ЮВО)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Евгений Пригожин обратился к представителям Генштаба и Минобороны, обещая в случае невыполнения его требований об отставке министра обороны и начальника Генерального штаба «блокировать Ростов и идти в Москву»

Евгений Пригожин обратился к представителям Генштаба и Минобороны, обещая в случае невыполнения его требований об отставке министра обороны и начальника Генерального штаба «блокировать Ростов и идти в Москву»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Минобороны, в свою очередь, обратилось к бойцам ЧВК с призывом проявить благоразумие и сложить оружие; в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции; в Липецкой, Тульской и Московской областях частично запретили транзитный проезд, а в Воронежской области полностью перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». Параллельно в соцсетях появлялись кадры продвижения колонны вагнеровцев на север На фото: военная техника на въезде в Москву

Минобороны, в свою очередь, обратилось к бойцам ЧВК с призывом проявить благоразумие и сложить оружие; в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции; в Липецкой, Тульской и Московской областях частично запретили транзитный проезд, а в Воронежской области полностью перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». Параллельно в соцсетях появлялись кадры продвижения колонны вагнеровцев на север На фото: военная техника на въезде в Москву

Фото: Александр Миридонов

24 июня ровно в 10:00 к гражданам России экстренно обратился президент Владимир Путин, который все происходящее в эти дни назвал «предательством» и «отступничеством» и пообещал «неминуемое наказание» всем, кто сознательно встал на этот путь

24 июня ровно в 10:00 к гражданам России экстренно обратился президент Владимир Путин, который все происходящее в эти дни назвал «предательством» и «отступничеством» и пообещал «неминуемое наказание» всем, кто сознательно встал на этот путь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

По информации источников “Ъ”, часть подразделений ЧВК отказались идти на Москву, а некоторые бойцы покинули Ростов и вернулись в места постоянной дислокации

По информации источников “Ъ”, часть подразделений ЧВК отказались идти на Москву, а некоторые бойцы покинули Ростов и вернулись в места постоянной дислокации

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В регионах России отменялись выпускные вечера и другие массовые мероприятия, по всей стране демонтировали баннеры ЧВК «Вагнер», депутаты, сенаторы, губернаторы и др. чиновники выражали решительную поддержку президенту и осуждали мятежников. Однако Евгений Пригожин отказался сложить оружие

В регионах России отменялись выпускные вечера и другие массовые мероприятия, по всей стране демонтировали баннеры ЧВК «Вагнер», депутаты, сенаторы, губернаторы и др. чиновники выражали решительную поддержку президенту и осуждали мятежников. Однако Евгений Пригожин отказался сложить оружие

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

24 июня, во второй половине дня, в соцсетях появились кадры якобы атаки на колонну вагнеровцев вертолета вооруженных сил прямо в Левобережном районе Воронежа, где проходит федеральная трасса М-4 «Дон». Мятежники, судя по опубликованным видео, пытались сбить «вертушку», но промахнулись. Также появилось видео с кадрами возгорания резервуара с авиационным топливом на территории расположенной рядом нефтебазы. О причине возгорания не сообщалось На фото: пожар на нефтебазе в Воронеже

24 июня, во второй половине дня, в соцсетях появились кадры якобы атаки на колонну вагнеровцев вертолета вооруженных сил прямо в Левобережном районе Воронежа, где проходит федеральная трасса М-4 «Дон». Мятежники, судя по опубликованным видео, пытались сбить «вертушку», но промахнулись. Также появилось видео с кадрами возгорания резервуара с авиационным топливом на территории расположенной рядом нефтебазы. О причине возгорания не сообщалось На фото: пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Алина Морозова, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону во время попытки вооруженного мятежа были временные ограничения в работе общественного транспорта. В частности, на пригородном вокзале столицы региона образовалась многочисленная толпа пассажиров

В Ростове-на-Дону во время попытки вооруженного мятежа были временные ограничения в работе общественного транспорта. В частности, на пригородном вокзале столицы региона образовалась многочисленная толпа пассажиров

Фото: Кристина Федичкина, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, с мятежниками по разным каналам велись переговоры, в которых, помимо сотрудников Минобороны, участвовали и другие представители власти. Днем 24 июня к переговорам подключился Александр Лукашенко (на фото): как позже пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, это было согласованное с Владимиром Путиным «личное инициативное предложение» белорусского лидера, поскольку он «около 20 лет лично знаком с Евгением Пригожиным»

По данным “Ъ”, с мятежниками по разным каналам велись переговоры, в которых, помимо сотрудников Минобороны, участвовали и другие представители власти. Днем 24 июня к переговорам подключился Александр Лукашенко (на фото): как позже пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, это было согласованное с Владимиром Путиным «личное инициативное предложение» белорусского лидера, поскольку он «около 20 лет лично знаком с Евгением Пригожиным»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

24 июня в 20:00 были достигнуты договоренности «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Сразу после этого Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» останавливается «за 200 км до Москвы», разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря. На фото: подразделения ЧВК «Вагнер» покидают улицы Ростова-на-Дону

24 июня в 20:00 были достигнуты договоренности «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Сразу после этого Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» останавливается «за 200 км до Москвы», разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря. На фото: подразделения ЧВК «Вагнер» покидают улицы Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Также при посредничестве Александра Лукашенко были достигнуты договоренности о том, что бойцы ЧВК смогут при желании заключить контракты с Минобороны РФ, а основатель «Вагнера» Евгений Пригожин освобождается от уголовного преследования и уезжает в Белоруссию

Также при посредничестве Александра Лукашенко были достигнуты договоренности о том, что бойцы ЧВК смогут при желании заключить контракты с Минобороны РФ, а основатель «Вагнера» Евгений Пригожин освобождается от уголовного преследования и уезжает в Белоруссию

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ближе к 24:00 Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, из города вышли и все бойцы ЧВК. К вечеру следующего дня местонахождение основателя «Вагнера» не было известно, новых публичных заявлений он не делал. СМИ констатировали, что крайне острый конфликт властям удалось урегулировать всего в течение суток, избежав больших человеческих потерь и серьезных разрушений. На фото: гусеничная техника ЧВК повредила в Ростове более 10 тыс. кв. м автодорог, сильнее всего пострадало покрытие в центре, у штаба ЮВО

Ближе к 24:00 Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, из города вышли и все бойцы ЧВК. К вечеру следующего дня местонахождение основателя «Вагнера» не было известно, новых публичных заявлений он не делал. СМИ констатировали, что крайне острый конфликт властям удалось урегулировать всего в течение суток, избежав больших человеческих потерь и серьезных разрушений. На фото: гусеничная техника ЧВК повредила в Ростове более 10 тыс. кв. м автодорог, сильнее всего пострадало покрытие в центре, у штаба ЮВО

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Танк вагнеровцев, который застрял в Ростове-на-Дону в воротах Государственного цирка, стал одним из главных символов мятежа

Танк вагнеровцев, который застрял в Ростове-на-Дону в воротах Государственного цирка, стал одним из главных символов мятежа

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

До Москвы, где для отражения атак ЧВК «Вагнер» готовились привлекать подразделения спецназа, Росгвардии, СОБР, ОМОН и армейские части (на фото), мятежники так и не добрались

До Москвы, где для отражения атак ЧВК «Вагнер» готовились привлекать подразделения спецназа, Росгвардии, СОБР, ОМОН и армейские части (на фото), мятежники так и не добрались

Фото: Александр Миридонов

Два месяца спустя, 23 августа 2023 года, самолет с руководством ЧВК «Вагнер» (включая Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина) потерпел крушение в Тверской области. На борту было 10 человек (семь пассажиров и три члена экипажа). Все погибли. На фото: могила Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Два месяца спустя, 23 августа 2023 года, самолет с руководством ЧВК «Вагнер» (включая Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина) потерпел крушение в Тверской области. На борту было 10 человек (семь пассажиров и три члена экипажа). Все погибли. На фото: могила Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

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Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о начале активных действий. «Нас 25 тыс., и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел»,— заявил господин Пригожин, пригрозив уничтожать на своем пути «любые блокпосты и любую авиацию».

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В тот же вечер Национальный антитеррористический комитет заявил о возбуждении ФСБ уголовного дела «по факту призыва к вооруженному мятежу» и потребовал «немедленно прекратить противоправные действия». В Генпрокуратуре подтвердили, что уголовное дело по ст. 279 УК («Вооруженный мятеж») возбуждено «законно и обоснованно»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

В ночь на 24 июня в соцсетях стали распространяться видеообращения заместителя командующего объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина и первого замначальника Главного управления Генштаба Владимира Алексеева (один из кураторов ЧВК в Минобороны), которые призывали бойцов и командиров «Вагнера» остановиться. В ответ Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «входит в Ростов». Утром в соцсетях появились кадры, на которых люди в камуфляже занимают расположенный в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа (ЮВО)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Евгений Пригожин обратился к представителям Генштаба и Минобороны, обещая в случае невыполнения его требований об отставке министра обороны и начальника Генерального штаба «блокировать Ростов и идти в Москву»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Минобороны, в свою очередь, обратилось к бойцам ЧВК с призывом проявить благоразумие и сложить оружие; в Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции; в Липецкой, Тульской и Московской областях частично запретили транзитный проезд, а в Воронежской области полностью перекрыли движение по трассе М-4 «Дон». Параллельно в соцсетях появлялись кадры продвижения колонны вагнеровцев на север На фото: военная техника на въезде в Москву

Фото: Александр Миридонов

24 июня ровно в 10:00 к гражданам России экстренно обратился президент Владимир Путин, который все происходящее в эти дни назвал «предательством» и «отступничеством» и пообещал «неминуемое наказание» всем, кто сознательно встал на этот путь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

По информации источников “Ъ”, часть подразделений ЧВК отказались идти на Москву, а некоторые бойцы покинули Ростов и вернулись в места постоянной дислокации

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В регионах России отменялись выпускные вечера и другие массовые мероприятия, по всей стране демонтировали баннеры ЧВК «Вагнер», депутаты, сенаторы, губернаторы и др. чиновники выражали решительную поддержку президенту и осуждали мятежников. Однако Евгений Пригожин отказался сложить оружие

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

24 июня, во второй половине дня, в соцсетях появились кадры якобы атаки на колонну вагнеровцев вертолета вооруженных сил прямо в Левобережном районе Воронежа, где проходит федеральная трасса М-4 «Дон». Мятежники, судя по опубликованным видео, пытались сбить «вертушку», но промахнулись. Также появилось видео с кадрами возгорания резервуара с авиационным топливом на территории расположенной рядом нефтебазы. О причине возгорания не сообщалось На фото: пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Алина Морозова, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону во время попытки вооруженного мятежа были временные ограничения в работе общественного транспорта. В частности, на пригородном вокзале столицы региона образовалась многочисленная толпа пассажиров

Фото: Кристина Федичкина, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, с мятежниками по разным каналам велись переговоры, в которых, помимо сотрудников Минобороны, участвовали и другие представители власти. Днем 24 июня к переговорам подключился Александр Лукашенко (на фото): как позже пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, это было согласованное с Владимиром Путиным «личное инициативное предложение» белорусского лидера, поскольку он «около 20 лет лично знаком с Евгением Пригожиным»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

24 июня в 20:00 были достигнуты договоренности «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». Сразу после этого Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» останавливается «за 200 км до Москвы», разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря. На фото: подразделения ЧВК «Вагнер» покидают улицы Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Также при посредничестве Александра Лукашенко были достигнуты договоренности о том, что бойцы ЧВК смогут при желании заключить контракты с Минобороны РФ, а основатель «Вагнера» Евгений Пригожин освобождается от уголовного преследования и уезжает в Белоруссию

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ближе к 24:00 Евгений Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, из города вышли и все бойцы ЧВК. К вечеру следующего дня местонахождение основателя «Вагнера» не было известно, новых публичных заявлений он не делал. СМИ констатировали, что крайне острый конфликт властям удалось урегулировать всего в течение суток, избежав больших человеческих потерь и серьезных разрушений. На фото: гусеничная техника ЧВК повредила в Ростове более 10 тыс. кв. м автодорог, сильнее всего пострадало покрытие в центре, у штаба ЮВО

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Танк вагнеровцев, который застрял в Ростове-на-Дону в воротах Государственного цирка, стал одним из главных символов мятежа

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

До Москвы, где для отражения атак ЧВК «Вагнер» готовились привлекать подразделения спецназа, Росгвардии, СОБР, ОМОН и армейские части (на фото), мятежники так и не добрались

Фото: Александр Миридонов

Два месяца спустя, 23 августа 2023 года, самолет с руководством ЧВК «Вагнер» (включая Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина) потерпел крушение в Тверской области. На борту было 10 человек (семь пассажиров и три члена экипажа). Все погибли. На фото: могила Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

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