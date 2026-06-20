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Айкидо в отношениях

88 лет назад в Ростове родился известный психиатр Михаил Литвак

20 июня родился Михаил Литвак — советский и российский психолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Он автор 30 книг по практической и популярной психологии, общий тираж которых превысил 5 млн экземпляров. Михаил Литвак разработал и стал применять на практике концепцию системы разрешения конфликтов во взаимоотношениях людей, получившую название «Психологическое айкидо». Подробнее о жизни и пути известного психиатра — в галерее «Ъ-Ростов».
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Михаил Литвак родился в Ростове-на-Дону 20 июня 1938 года в семье врача. В 1961-м будущий известный психиатр окончил Ростовский государственный медицинский институт (ныне Ростовский государственный медуниверситет — РостГМУ). Затем ушел в на воинскую службу. В рядах Советской Армии был врачом в госпиталях

Михаил Литвак родился в Ростове-на-Дону 20 июня 1938 года в семье врача. В 1961-м будущий известный психиатр окончил Ростовский государственный медицинский институт (ныне Ростовский государственный медуниверситет — РостГМУ). Затем ушел в на воинскую службу. В рядах Советской Армии был врачом в госпиталях

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

С 1967 года работал врачом-психиатром в клинике психиатрии и наркологии РостГМУ, а с 1980-го года преподавал на кафедре психиатрии университета, на факультете усовершенствования врачей

С 1967 года работал врачом-психиатром в клинике психиатрии и наркологии РостГМУ, а с 1980-го года преподавал на кафедре психиатрии университета, на факультете усовершенствования врачей

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

Важным этапом в научной работе Михаила Литвака стали исследования и выводы, которые вошли в кандидатскую диссертацию «Клиника и комплексное лечение неврозов в зависимости от системы личностных отношений». Защита состоялась в 1989 году

Важным этапом в научной работе Михаила Литвака стали исследования и выводы, которые вошли в кандидатскую диссертацию «Клиника и комплексное лечение неврозов в зависимости от системы личностных отношений». Защита состоялась в 1989 году

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

В своей научной деятельности Михаил Литвак модифицировал некоторые традиционные методы психотерапии, такие как аутогенная тренировка. Ростовский ученый разработал комплексную терапевтическую программу и организационную модель лечения неврозов, которые успешно были внедрены в клиническую практику

В своей научной деятельности Михаил Литвак модифицировал некоторые традиционные методы психотерапии, такие как аутогенная тренировка. Ростовский ученый разработал комплексную терапевтическую программу и организационную модель лечения неврозов, которые успешно были внедрены в клиническую практику

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

Для некоторых пациентов Михаила Литвака лечение в клинике оказывалось недостаточным. Они стали приходить к нему и после выписки из стационара, а также приводить своих родных и близких. В итоге, сформировался психотерапевтический КРОСС («Клуб решивших овладеть стрессовыми ситуациями»)

Для некоторых пациентов Михаила Литвака лечение в клинике оказывалось недостаточным. Они стали приходить к нему и после выписки из стационара, а также приводить своих родных и близких. В итоге, сформировался психотерапевтический КРОСС («Клуб решивших овладеть стрессовыми ситуациями»)

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

Популярность занятий в клубе КРОСС со временем только росла. Это выразилось в постепенном открытии филиалов клуба не только в России, но и в целом ряде стран

Популярность занятий в клубе КРОСС со временем только росла. Это выразилось в постепенном открытии филиалов клуба не только в России, но и в целом ряде стран

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

В 1992 году вышла первая книга Михаила Литвака «Психологическое айкидо». Она была переиздана более 30 раз, а также переведена на английский, французский, болгарский и литовский языки. «Психологическое айкидо» Литвака основано преимущественно на трансакционном анализе американского психолога и психиатра Эрика Берна, согласно которому при общении людей друг с другом взаимодействуют три состояния их личности: «Родитель» «Взрослый» и «Дитя». При параллельных транзакциях в общении конфликтов не возникает. Михаил Литвак предложил методику распознавания «Я-состояния» личности в разговоре и, когда транзакции начинают пересекаться, переводить их обратно — в параллельные, сглаживая конфликт

В 1992 году вышла первая книга Михаила Литвака «Психологическое айкидо». Она была переиздана более 30 раз, а также переведена на английский, французский, болгарский и литовский языки. «Психологическое айкидо» Литвака основано преимущественно на трансакционном анализе американского психолога и психиатра Эрика Берна, согласно которому при общении людей друг с другом взаимодействуют три состояния их личности: «Родитель» «Взрослый» и «Дитя». При параллельных транзакциях в общении конфликтов не возникает. Михаил Литвак предложил методику распознавания «Я-состояния» личности в разговоре и, когда транзакции начинают пересекаться, переводить их обратно — в параллельные, сглаживая конфликт

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

В 1995 году вышла книга Михаила Литвака «Если хочешь быть счастливым. Психология общения». В ней впервые были описаны так называемое «сценарное перепрограммирование» и (в русле трансакционного анализа) основные аспекты человеческого общения: с собой (Я), с партнером (Я и Ты), с группой (Я и Вы), с незнакомыми людьми (Я и Они). Впоследствии материал этой книги был расширен и издан в виде трех изданий: «Как узнать и изменить свою судьбу», «Психологический вампиризм. Анатомия конфликта» и «Командовать или подчиняться. Психология управления». С 2000 года Михаил Литвак занимался общественной, литературной и просветительской работой. В 2001 году, по заказу ростовского издательства «Феникс», психиатр написал книгу «Секс в семье и на работе», основанную на социологическом исследовании множества семей, которое было проведено в 1980-1990-е годы, во время работы Михаила Литвака психотерапевтом

В 1995 году вышла книга Михаила Литвака «Если хочешь быть счастливым. Психология общения». В ней впервые были описаны так называемое «сценарное перепрограммирование» и (в русле трансакционного анализа) основные аспекты человеческого общения: с собой (Я), с партнером (Я и Ты), с группой (Я и Вы), с незнакомыми людьми (Я и Они). Впоследствии материал этой книги был расширен и издан в виде трех изданий: «Как узнать и изменить свою судьбу», «Психологический вампиризм. Анатомия конфликта» и «Командовать или подчиняться. Психология управления». С 2000 года Михаил Литвак занимался общественной, литературной и просветительской работой. В 2001 году, по заказу ростовского издательства «Феникс», психиатр написал книгу «Секс в семье и на работе», основанную на социологическом исследовании множества семей, которое было проведено в 1980-1990-е годы, во время работы Михаила Литвака психотерапевтом

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

В 2008 году Михаил Литвак получил сертификат Международной психотерапевтической ассоциации. Ростовский ученый был награжден сертификатом признания №5 Российской профессиональной психотерапевтической лиги — за существенный вклад в развитие отечественной психотерапии

В 2008 году Михаил Литвак получил сертификат Международной психотерапевтической ассоциации. Ростовский ученый был награжден сертификатом признания №5 Российской профессиональной психотерапевтической лиги — за существенный вклад в развитие отечественной психотерапии

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

По состоянию на 2013 год у клуба «КРОСС» уже были постоянно действующие филиалы в 40 регионах России, а также в 23 странах Европы и Америки

По состоянию на 2013 год у клуба «КРОСС» уже были постоянно действующие филиалы в 40 регионах России, а также в 23 странах Европы и Америки

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

К 2013 году Михаил Литвак написал уже более 30 книг. Их суммарный тираж составил более 5 млн экземпляров

К 2013 году Михаил Литвак написал уже более 30 книг. Их суммарный тираж составил более 5 млн экземпляров

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

«Если хочешь узнать человека, смотри не на то, как он начинает дело, а на то, как он его завершает». Это — один из базовых принципов учения Михаила Литвака о психологической зрелости человека. Ростовский психотерапевт и психиатр умер 10 сентября 2020 года на 83-м году жизни. Точная причина его смерти не разглашалась. В официальных сообщениях о смерти от КРОСС-клуба и соратников Михаила Литвака указывалось лишь то, что он скончался после продолжительной болезни

«Если хочешь узнать человека, смотри не на то, как он начинает дело, а на то, как он его завершает». Это — один из базовых принципов учения Михаила Литвака о психологической зрелости человека. Ростовский психотерапевт и психиатр умер 10 сентября 2020 года на 83-м году жизни. Точная причина его смерти не разглашалась. В официальных сообщениях о смерти от КРОСС-клуба и соратников Михаила Литвака указывалось лишь то, что он скончался после продолжительной болезни

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

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Михаил Литвак родился в Ростове-на-Дону 20 июня 1938 года в семье врача. В 1961-м будущий известный психиатр окончил Ростовский государственный медицинский институт (ныне Ростовский государственный медуниверситет — РостГМУ). Затем ушел в на воинскую службу. В рядах Советской Армии был врачом в госпиталях

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

С 1967 года работал врачом-психиатром в клинике психиатрии и наркологии РостГМУ, а с 1980-го года преподавал на кафедре психиатрии университета, на факультете усовершенствования врачей

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

Важным этапом в научной работе Михаила Литвака стали исследования и выводы, которые вошли в кандидатскую диссертацию «Клиника и комплексное лечение неврозов в зависимости от системы личностных отношений». Защита состоялась в 1989 году

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

В своей научной деятельности Михаил Литвак модифицировал некоторые традиционные методы психотерапии, такие как аутогенная тренировка. Ростовский ученый разработал комплексную терапевтическую программу и организационную модель лечения неврозов, которые успешно были внедрены в клиническую практику

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

Для некоторых пациентов Михаила Литвака лечение в клинике оказывалось недостаточным. Они стали приходить к нему и после выписки из стационара, а также приводить своих родных и близких. В итоге, сформировался психотерапевтический КРОСС («Клуб решивших овладеть стрессовыми ситуациями»)

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

Популярность занятий в клубе КРОСС со временем только росла. Это выразилось в постепенном открытии филиалов клуба не только в России, но и в целом ряде стран

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

В 1992 году вышла первая книга Михаила Литвака «Психологическое айкидо». Она была переиздана более 30 раз, а также переведена на английский, французский, болгарский и литовский языки. «Психологическое айкидо» Литвака основано преимущественно на трансакционном анализе американского психолога и психиатра Эрика Берна, согласно которому при общении людей друг с другом взаимодействуют три состояния их личности: «Родитель» «Взрослый» и «Дитя». При параллельных транзакциях в общении конфликтов не возникает. Михаил Литвак предложил методику распознавания «Я-состояния» личности в разговоре и, когда транзакции начинают пересекаться, переводить их обратно — в параллельные, сглаживая конфликт

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

В 1995 году вышла книга Михаила Литвака «Если хочешь быть счастливым. Психология общения». В ней впервые были описаны так называемое «сценарное перепрограммирование» и (в русле трансакционного анализа) основные аспекты человеческого общения: с собой (Я), с партнером (Я и Ты), с группой (Я и Вы), с незнакомыми людьми (Я и Они). Впоследствии материал этой книги был расширен и издан в виде трех изданий: «Как узнать и изменить свою судьбу», «Психологический вампиризм. Анатомия конфликта» и «Командовать или подчиняться. Психология управления». С 2000 года Михаил Литвак занимался общественной, литературной и просветительской работой. В 2001 году, по заказу ростовского издательства «Феникс», психиатр написал книгу «Секс в семье и на работе», основанную на социологическом исследовании множества семей, которое было проведено в 1980-1990-е годы, во время работы Михаила Литвака психотерапевтом

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

В 2008 году Михаил Литвак получил сертификат Международной психотерапевтической ассоциации. Ростовский ученый был награжден сертификатом признания №5 Российской профессиональной психотерапевтической лиги — за существенный вклад в развитие отечественной психотерапии

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

По состоянию на 2013 год у клуба «КРОСС» уже были постоянно действующие филиалы в 40 регионах России, а также в 23 странах Европы и Америки

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

К 2013 году Михаил Литвак написал уже более 30 книг. Их суммарный тираж составил более 5 млн экземпляров

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

«Если хочешь узнать человека, смотри не на то, как он начинает дело, а на то, как он его завершает». Это — один из базовых принципов учения Михаила Литвака о психологической зрелости человека. Ростовский психотерапевт и психиатр умер 10 сентября 2020 года на 83-м году жизни. Точная причина его смерти не разглашалась. В официальных сообщениях о смерти от КРОСС-клуба и соратников Михаила Литвака указывалось лишь то, что он скончался после продолжительной болезни

Фото: предоставлено международным тренинговым центром «КРОСС-клуб»

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