Айкидо в отношениях

В 1995 году вышла книга Михаила Литвака «Если хочешь быть счастливым. Психология общения». В ней впервые были описаны так называемое «сценарное перепрограммирование» и (в русле трансакционного анализа) основные аспекты человеческого общения: с собой (Я), с партнером (Я и Ты), с группой (Я и Вы), с незнакомыми людьми (Я и Они). Впоследствии материал этой книги был расширен и издан в виде трех изданий: «Как узнать и изменить свою судьбу», «Психологический вампиризм. Анатомия конфликта» и «Командовать или подчиняться. Психология управления». С 2000 года Михаил Литвак занимался общественной, литературной и просветительской работой. В 2001 году, по заказу ростовского издательства «Феникс», психиатр написал книгу «Секс в семье и на работе», основанную на социологическом исследовании множества семей, которое было проведено в 1980-1990-е годы, во время работы Михаила Литвака психотерапевтом

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