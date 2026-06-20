Айкидо в отношениях
88 лет назад в Ростове родился известный психиатр Михаил Литвак
20 июня родился Михаил Литвак — советский и российский психолог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук. Он автор 30 книг по практической и популярной психологии, общий тираж которых превысил 5 млн экземпляров. Михаил Литвак разработал и стал применять на практике концепцию системы разрешения конфликтов во взаимоотношениях людей, получившую название «Психологическое айкидо». Подробнее о жизни и пути известного психиатра — в галерее «Ъ-Ростов».
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