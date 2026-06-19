Пища для размышления
На Дону состоялся экспортный форум с международной закупочной сессией
С 17 по 19 июня в Ростове-на-Дону прошел форум «Инновации в пищевой промышленности — повышение эффективности производства и экспортного потенциала отрасли». На него прибыли производители продуктов и оборудования из 15 регионов России. Центральным событием форума стала Международная закупочная сессия Made in Russiа, в которой участвовали почти 40 покупателей из 17 стран. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
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