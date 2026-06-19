Пища для размышления

По данным правительства Ростовской области, АПК региона поставляет товары в 100 стран, доля региона в общероссийском агроэкспорте составляет около 12%. По итогам 2025 года, было экспортировано около 17 млн т продукции на $5,2 млрд На фото: (слева — направо) заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области и глава комитета Заксобрания Дона по экономической политике Игорь Бураков в рамках форума пообщались с учредителем и директором зерноградского ООО «ПКФ «Маяк» Любовью Железной (справа). Предприятие производит крупы и является один из активных экспортеров Ростовской области

Фото: Андрей Бакеев