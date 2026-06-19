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Пища для размышления

На Дону состоялся экспортный форум с международной закупочной сессией

С 17 по 19 июня в Ростове-на-Дону прошел форум «Инновации в пищевой промышленности — повышение эффективности производства и экспортного потенциала отрасли». На него прибыли производители продуктов и оборудования из 15 регионов России. Центральным событием форума стала Международная закупочная сессия Made in Russiа, в которой участвовали почти 40 покупателей из 17 стран. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
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Форум проходил в Ростове-на-Дону на площадке выставочного центра «Арена Экспо». Там собрались представители отраслевых союзов и ассоциаций, производители и покупатели из различных регионов России и мира

Форум проходил в Ростове-на-Дону на площадке выставочного центра «Арена Экспо». Там собрались представители отраслевых союзов и ассоциаций, производители и покупатели из различных регионов России и мира

Фото: Андрей Бакеев

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что форум придал импульс развитию АПК в целом и пищевой промышленности, в частности. «Несмотря на санкции, логистические трудности, в закупочной сессии участвует более 35 покупателей из 17 стран. Среди них — розничные сети, дистрибьюторы и импортеры, заинтересованные в российских товарах», — сказал глава региона Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что форум придал импульс развитию АПК в целом и пищевой промышленности, в частности. «Несмотря на санкции, логистические трудности, в закупочной сессии участвует более 35 покупателей из 17 стран. Среди них — розничные сети, дистрибьюторы и импортеры, заинтересованные в российских товарах», — сказал глава региона Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Иностранные участники форума слушали выступление губернатора Дона также внимательно, как и его соотечественники Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Иностранные участники форума слушали выступление губернатора Дона также внимательно, как и его соотечественники Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов (в центре) напомнил всем участникам форума, что Ростовская область занимает в ЮФО второе место по объемам внешнеторгового оборота и экспорта. «Указом Президента России поставлена задача обеспечить к 2030 году прирост объема несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети, по сравнению с показателем 2023 года. Для решения этой задачи донской регион активно использует свой экономический потенциал, географическое положение и инфраструктурные возможности», — подчеркнул господин Павлов

Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов (в центре) напомнил всем участникам форума, что Ростовская область занимает в ЮФО второе место по объемам внешнеторгового оборота и экспорта. «Указом Президента России поставлена задача обеспечить к 2030 году прирост объема несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети, по сравнению с показателем 2023 года. Для решения этой задачи донской регион активно использует свой экономический потенциал, географическое положение и инфраструктурные возможности», — подчеркнул господин Павлов

Фото: Андрей Бакеев

Собравшиеся отмечали, что работа форума в Ростове-на-Дону была направлена на выполнение целей и задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Собравшиеся отмечали, что работа форума в Ростове-на-Дону была направлена на выполнение целей и задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Фото: Андрей Бакеев

Центральным событием форума стала Международная закупочная сессия Made in Russiа, в которой участвовали почти 40 покупателей из 17 стран

Центральным событием форума стала Международная закупочная сессия Made in Russiа, в которой участвовали почти 40 покупателей из 17 стран

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Сессия проходила в форме переговоров между российскими производителями и их потенциальными иностранными партнерами

Сессия проходила в форме переговоров между российскими производителями и их потенциальными иностранными партнерами

Фото: Андрей Бакеев

В результате переговоров компании могли заключить контракты на поставку товаров. Например, речь шла о пробных партиях продукции, чтобы иностранные покупатели могли убедиться в четкости и качестве работы российских, в частности, донских экспортеров

В результате переговоров компании могли заключить контракты на поставку товаров. Например, речь шла о пробных партиях продукции, чтобы иностранные покупатели могли убедиться в четкости и качестве работы российских, в частности, донских экспортеров

Фото: Андрей Бакеев

Образцы готовой продукции использовались в качестве аргументов в переговорном процессе

Образцы готовой продукции использовались в качестве аргументов в переговорном процессе

Фото: Андрей Бакеев

В представлении товаров из Ростовской области акцент делался на участниках программы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Это — часть проекта «Сделано в России», как бренда для продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки

В представлении товаров из Ростовской области акцент делался на участниках программы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Это — часть проекта «Сделано в России», как бренда для продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь (справа): «Экспорт продовольствия был и остается приоритетом экономической политики региона. В структуре вывоза товаров продовольствие занимает более 60%, и мы намерены увеличивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь (справа): «Экспорт продовольствия был и остается приоритетом экономической политики региона. В структуре вывоза товаров продовольствие занимает более 60%, и мы намерены увеличивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью»

Фото: Андрей Бакеев

В деловой программе форума были также выставка пищевых технологий и инноваций «ЮгПродТех-26», гастрономический фестиваль «Сделано на Дону — Сделано в России», панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы по различным аспектам повышения качества продукции и расширению экспорта

В деловой программе форума были также выставка пищевых технологий и инноваций «ЮгПродТех-26», гастрономический фестиваль «Сделано на Дону — Сделано в России», панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы по различным аспектам повышения качества продукции и расширению экспорта

Фото: Андрей Бакеев

На выставке «ЮгПродТех-26» свое оборудование и технологии представляли предприятия из 15 регионов России. Экспозиции донских предприятий были одни из наиболее интересных

На выставке «ЮгПродТех-26» свое оборудование и технологии представляли предприятия из 15 регионов России. Экспозиции донских предприятий были одни из наиболее интересных

Фото: управление информационной политики правительства Ростовской области

Выставка в очередной раз доказала, что сильная сторона агропромышленного комплекса Дона — переработка сельхозырья и производство продуктов питания

Выставка в очередной раз доказала, что сильная сторона агропромышленного комплекса Дона — переработка сельхозырья и производство продуктов питания

Фото: Андрей Бакеев

По данным правительства Ростовской области, АПК региона поставляет товары в 100 стран, доля региона в общероссийском агроэкспорте составляет около 12%. По итогам 2025 года, было экспортировано около 17 млн т продукции на $5,2 млрд На фото: (слева — направо) заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области и глава комитета Заксобрания Дона по экономической политике Игорь Бураков в рамках форума пообщались с учредителем и директором зерноградского ООО «ПКФ «Маяк» Любовью Железной (справа). Предприятие производит крупы и является один из активных экспортеров Ростовской области

По данным правительства Ростовской области, АПК региона поставляет товары в 100 стран, доля региона в общероссийском агроэкспорте составляет около 12%. По итогам 2025 года, было экспортировано около 17 млн т продукции на $5,2 млрд На фото: (слева — направо) заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области и глава комитета Заксобрания Дона по экономической политике Игорь Бураков в рамках форума пообщались с учредителем и директором зерноградского ООО «ПКФ «Маяк» Любовью Железной (справа). Предприятие производит крупы и является один из активных экспортеров Ростовской области

Фото: Андрей Бакеев

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Форум проходил в Ростове-на-Дону на площадке выставочного центра «Арена Экспо». Там собрались представители отраслевых союзов и ассоциаций, производители и покупатели из различных регионов России и мира

Фото: Андрей Бакеев

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что форум придал импульс развитию АПК в целом и пищевой промышленности, в частности. «Несмотря на санкции, логистические трудности, в закупочной сессии участвует более 35 покупателей из 17 стран. Среди них — розничные сети, дистрибьюторы и импортеры, заинтересованные в российских товарах», — сказал глава региона Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Иностранные участники форума слушали выступление губернатора Дона также внимательно, как и его соотечественники Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов (в центре) напомнил всем участникам форума, что Ростовская область занимает в ЮФО второе место по объемам внешнеторгового оборота и экспорта. «Указом Президента России поставлена задача обеспечить к 2030 году прирост объема несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети, по сравнению с показателем 2023 года. Для решения этой задачи донской регион активно использует свой экономический потенциал, географическое положение и инфраструктурные возможности», — подчеркнул господин Павлов

Фото: Андрей Бакеев

Собравшиеся отмечали, что работа форума в Ростове-на-Дону была направлена на выполнение целей и задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Фото: Андрей Бакеев

Центральным событием форума стала Международная закупочная сессия Made in Russiа, в которой участвовали почти 40 покупателей из 17 стран

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Сессия проходила в форме переговоров между российскими производителями и их потенциальными иностранными партнерами

Фото: Андрей Бакеев

В результате переговоров компании могли заключить контракты на поставку товаров. Например, речь шла о пробных партиях продукции, чтобы иностранные покупатели могли убедиться в четкости и качестве работы российских, в частности, донских экспортеров

Фото: Андрей Бакеев

Образцы готовой продукции использовались в качестве аргументов в переговорном процессе

Фото: Андрей Бакеев

В представлении товаров из Ростовской области акцент делался на участниках программы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Это — часть проекта «Сделано в России», как бренда для продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь (справа): «Экспорт продовольствия был и остается приоритетом экономической политики региона. В структуре вывоза товаров продовольствие занимает более 60%, и мы намерены увеличивать поставки продукции с высокой добавленной стоимостью»

Фото: Андрей Бакеев

В деловой программе форума были также выставка пищевых технологий и инноваций «ЮгПродТех-26», гастрономический фестиваль «Сделано на Дону — Сделано в России», панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы по различным аспектам повышения качества продукции и расширению экспорта

Фото: Андрей Бакеев

На выставке «ЮгПродТех-26» свое оборудование и технологии представляли предприятия из 15 регионов России. Экспозиции донских предприятий были одни из наиболее интересных

Фото: управление информационной политики правительства Ростовской области

Выставка в очередной раз доказала, что сильная сторона агропромышленного комплекса Дона — переработка сельхозырья и производство продуктов питания

Фото: Андрей Бакеев

По данным правительства Ростовской области, АПК региона поставляет товары в 100 стран, доля региона в общероссийском агроэкспорте составляет около 12%. По итогам 2025 года, было экспортировано около 17 млн т продукции на $5,2 млрд На фото: (слева — направо) заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области и глава комитета Заксобрания Дона по экономической политике Игорь Бураков в рамках форума пообщались с учредителем и директором зерноградского ООО «ПКФ «Маяк» Любовью Железной (справа). Предприятие производит крупы и является один из активных экспортеров Ростовской области

Фото: Андрей Бакеев

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