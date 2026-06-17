Человек, который позволял себе поправлять президента

Великую Отечественную войну семья встретила в Ленинграде. Большую часть блокады Людмила провела в городе. 31 августа 1949 года, когда Людмиле шел тринадцатый год, отец был арестован в рамках Ленинградского дела — кампании по разгрому ленинградской партийной элиты. Алексей Александрович Бубнов был обвинен в «преступной связи с врагами народа и участии в контрреволюционной группе». В конце октября 1950 года его расстреляли. Реабилитировали посмертно только в 1954 году. Репрессиям подверглась вся семья: мать Анну Степановну отправили в лагерь под Тайшетом. Саму Людмилу поместили в детскую трудовую исправительную колонию во Львове. В колонии она провела четыре года: с тринадцати до семнадцати лет. Благодаря вмешательству начальника колонии Виктории Карповой Людмила Вербицкая получила право учиться в обычной городской школе при колонии, а затем — сдавать экзамены для поступления в университет на общих основаниях

Фото: Куртов Иван / Фотохроника ТАСС