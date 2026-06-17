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Человек, который позволял себе поправлять президента

90 лет со дня рождения Людмилы Вербицкой

90 лет назад родилась женщина, чье имя стало синонимом безупречного русского языка и высочайшей академической школы. Людмила Вербицкая — фигура уникальная: лингвист с мировым именем, почетный президент Российской академии образования и ректор СПбГУ, воспитавший не одно поколение филологов. Жизненный путь одного из ярчайших представителей петербургской интеллигенции — в галерее «Ъ Северо-Запад».

Анна Кашурина, Александр Коряков
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Людмила Алексеевна Вербицкая (урожденная Бубнова) родилась в Ленинграде 17 июня 1936 года. Отец — Алексей Александрович Бубнов, с 1943 года секретарь Ленинградского горисполкома. Мать — Анна Степановна Бубнова, домохозяйка

Людмила Алексеевна Вербицкая (урожденная Бубнова) родилась в Ленинграде 17 июня 1936 года. Отец — Алексей Александрович Бубнов, с 1943 года секретарь Ленинградского горисполкома. Мать — Анна Степановна Бубнова, домохозяйка

Фото: Kremlin.ru

Великую Отечественную войну семья встретила в Ленинграде. Большую часть блокады Людмила провела в городе. 31 августа 1949 года, когда Людмиле шел тринадцатый год, отец был арестован в рамках Ленинградского дела — кампании по разгрому ленинградской партийной элиты. Алексей Александрович Бубнов был обвинен в «преступной связи с врагами народа и участии в контрреволюционной группе». В конце октября 1950 года его расстреляли. Реабилитировали посмертно только в 1954 году. Репрессиям подверглась вся семья: мать Анну Степановну отправили в лагерь под Тайшетом. Саму Людмилу поместили в детскую трудовую исправительную колонию во Львове. В колонии она провела четыре года: с тринадцати до семнадцати лет. Благодаря вмешательству начальника колонии Виктории Карповой Людмила Вербицкая получила право учиться в обычной городской школе при колонии, а затем — сдавать экзамены для поступления в университет на общих основаниях

Великую Отечественную войну семья встретила в Ленинграде. Большую часть блокады Людмила провела в городе. 31 августа 1949 года, когда Людмиле шел тринадцатый год, отец был арестован в рамках Ленинградского дела — кампании по разгрому ленинградской партийной элиты. Алексей Александрович Бубнов был обвинен в «преступной связи с врагами народа и участии в контрреволюционной группе». В конце октября 1950 года его расстреляли. Реабилитировали посмертно только в 1954 году. Репрессиям подверглась вся семья: мать Анну Степановну отправили в лагерь под Тайшетом. Саму Людмилу поместили в детскую трудовую исправительную колонию во Львове. В колонии она провела четыре года: с тринадцати до семнадцати лет. Благодаря вмешательству начальника колонии Виктории Карповой Людмила Вербицкая получила право учиться в обычной городской школе при колонии, а затем — сдавать экзамены для поступления в университет на общих основаниях

Фото: Куртов Иван / Фотохроника ТАСС

После освобождения в 1953 году Вербицкая поступила на русское отделение филологического факультета Львовского университета. Она мечтала стать врачом, но как дочь врага народа в медицинский ее не принимали

После освобождения в 1953 году Вербицкая поступила на русское отделение филологического факультета Львовского университета. Она мечтала стать врачом, но как дочь врага народа в медицинский ее не принимали

Фото: pastvu.com

После реабилитации отца в 1954 году семья Бубновых была полностью оправдана. Людмила перевелась на филологический факультет Ленинградского университета, который окончила с отличием в 1958 году. Позже она не раз говорила, что запрет на медицину оказался «указанием свыше»: «Мне ни разу не пришлось пожалеть о том, что я выбрала русский язык»

После реабилитации отца в 1954 году семья Бубновых была полностью оправдана. Людмила перевелась на филологический факультет Ленинградского университета, который окончила с отличием в 1958 году. Позже она не раз говорила, что запрет на медицину оказался «указанием свыше»: «Мне ни разу не пришлось пожалеть о том, что я выбрала русский язык»

В 1962 году вышла замуж за одноклассника Всеволода Вербицкого, отец которого также был арестован по Ленинградскому делу. Фамилию мужа взяла, но в документах долго значилась двойная — Бубнова-Вербицкая. На фото: отец Всеволода Вербицкого Александр Вербицкий, 3-й секретарь Ленинградского горкома ВКП(б), в верхнем ряду справа вместе с другими участниками Ленинградского дела

В 1962 году вышла замуж за одноклассника Всеволода Вербицкого, отец которого также был арестован по Ленинградскому делу. Фамилию мужа взяла, но в документах долго значилась двойная — Бубнова-Вербицкая. На фото: отец Всеволода Вербицкого Александр Вербицкий, 3-й секретарь Ленинградского горкома ВКП(б), в верхнем ряду справа вместе с другими участниками Ленинградского дела

Фото: из ленинградской периодики / репродукция

Филологический факультет ЛГУ, 1950-е годы. Людмила Вербицкая выбрала русское отделение и попала в орбиту Ленинградской фонологической школы Льва Щербы. Ее собственная дикция станет предметом зависти коллег. Кандидатская диссертация (1969 год) посвящена безударному вокализму — теме, которая, на первый взгляд, кажется узкой, но именно в ней проявился ее метод: абсолютная точность вместо широких, но пустых обобщений. Докторская (1979 год) — о фонетической интерференции при обучении русскому языку как иностранному. Работа ляжет в основу учебников, по которым будут заниматься миллионы студентов — от Берлина до Пекина

Филологический факультет ЛГУ, 1950-е годы. Людмила Вербицкая выбрала русское отделение и попала в орбиту Ленинградской фонологической школы Льва Щербы. Ее собственная дикция станет предметом зависти коллег. Кандидатская диссертация (1969 год) посвящена безударному вокализму — теме, которая, на первый взгляд, кажется узкой, но именно в ней проявился ее метод: абсолютная точность вместо широких, но пустых обобщений. Докторская (1979 год) — о фонетической интерференции при обучении русскому языку как иностранному. Работа ляжет в основу учебников, по которым будут заниматься миллионы студентов — от Берлина до Пекина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Заведование кафедрой фонетики в 1970-е — ее первый серьезный управленческий опыт. Людмила Вербицкая наводит порядок в программах, избавляясь от наследия «консервной фонетики» — подходов, не обновлявшихся со времен сталинских выпусков. На фото сотрудники кафедры фонетики в начале 1960-х годов. Людмила Вербицкая — третья справа. Четвертая слева — Маргарита Матусевич, руководитель кафедры в то время. В центре профессор филологического факультета, специалист в области фонетики и фонологии, доктор филологических наук Лев Зиндер

Заведование кафедрой фонетики в 1970-е — ее первый серьезный управленческий опыт. Людмила Вербицкая наводит порядок в программах, избавляясь от наследия «консервной фонетики» — подходов, не обновлявшихся со времен сталинских выпусков. На фото сотрудники кафедры фонетики в начале 1960-х годов. Людмила Вербицкая — третья справа. Четвертая слева — Маргарита Матусевич, руководитель кафедры в то время. В центре профессор филологического факультета, специалист в области фонетики и фонологии, доктор филологических наук Лев Зиндер

Фото: Из архива кафедры фонетики СПбГУ

В конце 1970-х ее назначают проректором по учебной работе. В этой должности Людмила Вербицкая впервые столкнулась с хозяйством ЛГУ и пришла к выводу: университет может больше, чем ему разрешает советская плановая система

В конце 1970-х ее назначают проректором по учебной работе. В этой должности Людмила Вербицкая впервые столкнулась с хозяйством ЛГУ и пришла к выводу: университет может больше, чем ему разрешает советская плановая система

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 1986 году Людмила Вербицкая становится ректором Ленинградского государственного университета — первой женщиной на этом посту за всю историю вуза. Реакция мужской профессуры варьировалась от скепсиса до откровенного недовольства. На фото: Людмила Вербицкая и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который относился к Вербицкой с глубоким уважением, теплотой и профессиональным восхищением

В 1986 году Людмила Вербицкая становится ректором Ленинградского государственного университета — первой женщиной на этом посту за всю историю вуза. Реакция мужской профессуры варьировалась от скепсиса до откровенного недовольства. На фото: Людмила Вербицкая и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который относился к Вербицкой с глубоким уважением, теплотой и профессиональным восхищением

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Перестройка застала ЛГУ с полупустыми кафедрами и устаревшим оборудованием. Ректор инициировала введение хозрасчетных отделений и платных курсов для иностранцев — меру вынужденную, но спасшую университет от коллапса в первой половине 1990-х. На фото: здание университета в конце 1980-х годов

Перестройка застала ЛГУ с полупустыми кафедрами и устаревшим оборудованием. Ректор инициировала введение хозрасчетных отделений и платных курсов для иностранцев — меру вынужденную, но спасшую университет от коллапса в первой половине 1990-х. На фото: здание университета в конце 1980-х годов

Фото: Калле Книивиля / pastvu.com

В 1991 году ЛГУ переименовывают в Санкт-Петербургский государственный университет. Людмила Вербицкая добилась возвращения исторических зданий на Менделеевской линии, которые городские власти планировали отдать под офисы. Переговоры длились несколько лет, но победа осталась за университетом. На фото: студенты в коридоре здания Двенадцати коллегий

В 1991 году ЛГУ переименовывают в Санкт-Петербургский государственный университет. Людмила Вербицкая добилась возвращения исторических зданий на Менделеевской линии, которые городские власти планировали отдать под офисы. Переговоры длились несколько лет, но победа осталась за университетом. На фото: студенты в коридоре здания Двенадцати коллегий

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

1990-е вообще не были временем легких побед. Зарплаты преподавателям задерживали, студенты массово уходили в коммерцию. Вербицкая, будучи безусловным моральным авторитетом, лично встречалась с потенциальными спонсорами, аргументируя: подготовка кадров стоит дешевле, чем переучивание. На фото: будучи ректором СПбГУ, Людмила Вербицкая принимала участие в учреждении и старте федеральной стипендиальной программы Владимира Потанина в ведущих вузах страны

1990-е вообще не были временем легких побед. Зарплаты преподавателям задерживали, студенты массово уходили в коммерцию. Вербицкая, будучи безусловным моральным авторитетом, лично встречалась с потенциальными спонсорами, аргументируя: подготовка кадров стоит дешевле, чем переучивание. На фото: будучи ректором СПбГУ, Людмила Вербицкая принимала участие в учреждении и старте федеральной стипендиальной программы Владимира Потанина в ведущих вузах страны

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

2000-е. СПбГУ получает статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ. Формулировка сухая, но за ней — многолетняя бюрократическая война, которую Людмила Вербицкая вела с министерствами и ведомствами. На фото: памятник «Крылатый гений» установленный перед входом в университет в 2007 году, в котором Людмила Вербицкая видела символ нового этапа развития знаменитого учебного заведения России. В 2024 году памятник убрали, заменив его на графа Уварова, автора триады «Православие, самодержавие, народность»

2000-е. СПбГУ получает статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ. Формулировка сухая, но за ней — многолетняя бюрократическая война, которую Людмила Вербицкая вела с министерствами и ведомствами. На фото: памятник «Крылатый гений» установленный перед входом в университет в 2007 году, в котором Людмила Вербицкая видела символ нового этапа развития знаменитого учебного заведения России. В 2024 году памятник убрали, заменив его на графа Уварова, автора триады «Православие, самодержавие, народность»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

В 2008 году, покидая пост ректора по возрасту, Людмила Вербицкая стала президентом СПбГУ. Формально должность почетная, реально — рычаг влияния на стратегические решения. Новым ректором стал декан юридического факультета СПбГУ Николай Кропачев. На фото: слева Людмила Вербицкая, справа Николай Кропачев

В 2008 году, покидая пост ректора по возрасту, Людмила Вербицкая стала президентом СПбГУ. Формально должность почетная, реально — рычаг влияния на стратегические решения. Новым ректором стал декан юридического факультета СПбГУ Николай Кропачев. На фото: слева Людмила Вербицкая, справа Николай Кропачев

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Именно на президентский период пришлось внедрение собственных образовательных стандартов СПбГУ — права, которого у классических университетов до той поры не было. Людмила Вербицкая считала эту реформу главным делом последних лет. На фото: заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая

Именно на президентский период пришлось внедрение собственных образовательных стандартов СПбГУ — права, которого у классических университетов до той поры не было. Людмила Вербицкая считала эту реформу главным делом последних лет. На фото: заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Болонская система: Людмила Вербицкая была одним из ее российских архитекторов. Критики упрекали ее в разрушении советской школы, она отвечала, что без двухуровневой системы российские дипломы перестанут признавать за рубежом. Спор остается открытым и после ее ухода. На фото: вручение исполняющему обязанности президента России Владимиру Путину мантии почетного члена ученого совета юридического факультета

Болонская система: Людмила Вербицкая была одним из ее российских архитекторов. Критики упрекали ее в разрушении советской школы, она отвечала, что без двухуровневой системы российские дипломы перестанут признавать за рубежом. Спор остается открытым и после ее ухода. На фото: вручение исполняющему обязанности президента России Владимиру Путину мантии почетного члена ученого совета юридического факультета

Фото: Фото Александра Чумичева и Александра Сенцова (ИТАР-ТАСС) ¶

Дмитрий Медведев, выпускник юридического факультета ЛГУ 1987 года, учился в ректорство Вербицкой. Позже, будучи президентом России, он неоднократно подчеркивал, что именно Людмила Вербицкая задала тон петербургской университетской школе в переломную эпоху. Среди ее прямых учеников-филологов — десятки профессоров, работающих в Европе, Азии и Америке. Выпускники кафедры фонетики, подготовленные Вербицкой, преподают русский язык в Сорбонне, Хельсинкском и Токийском университетах

Дмитрий Медведев, выпускник юридического факультета ЛГУ 1987 года, учился в ректорство Вербицкой. Позже, будучи президентом России, он неоднократно подчеркивал, что именно Людмила Вербицкая задала тон петербургской университетской школе в переломную эпоху. Среди ее прямых учеников-филологов — десятки профессоров, работающих в Европе, Азии и Америке. Выпускники кафедры фонетики, подготовленные Вербицкой, преподают русский язык в Сорбонне, Хельсинкском и Токийском университетах

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Под руководством Людмилы Вербицкой вышли научно-популярная серия и цикл словарей-справочников по культуре русской речи «Давайте говорить правильно!». В рамках этой серии появилась также книга «Давайте говорить как петербуржцы». На фото: Людмила Вербицкая и Валентина Матвиенко во время открытия финального тура II фестиваля русской речи «Русское слово»

Под руководством Людмилы Вербицкой вышли научно-популярная серия и цикл словарей-справочников по культуре русской речи «Давайте говорить правильно!». В рамках этой серии появилась также книга «Давайте говорить как петербуржцы». На фото: Людмила Вербицкая и Валентина Матвиенко во время открытия финального тура II фестиваля русской речи «Русское слово»

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Людмила Вербицкая возглавляла Российское общество преподавателей русского языка и литературы с 2004 года. На этом посту она занималась не политикой, а учебниками, методиками и экзаменами для иностранцев — тем, в чем была безусловным авторитетом

Людмила Вербицкая возглавляла Российское общество преподавателей русского языка и литературы с 2004 года. На этом посту она занималась не политикой, а учебниками, методиками и экзаменами для иностранцев — тем, в чем была безусловным авторитетом

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Президент Российской академии образования (в 2018–2021 годах) Юрий Зинченко называл Людмилу Вербицкую «единственным человеком, который позволял себе поправлять президента Российской Федерации»

Президент Российской академии образования (в 2018–2021 годах) Юрий Зинченко называл Людмилу Вербицкую «единственным человеком, который позволял себе поправлять президента Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Она ушла из жизни в ноябре 2019 года. СПбГУ до сих пор работает по стандартам, которые Людмила Вербицкая отстояла в свое время

Она ушла из жизни в ноябре 2019 года. СПбГУ до сих пор работает по стандартам, которые Людмила Вербицкая отстояла в свое время

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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Людмила Алексеевна Вербицкая (урожденная Бубнова) родилась в Ленинграде 17 июня 1936 года. Отец — Алексей Александрович Бубнов, с 1943 года секретарь Ленинградского горисполкома. Мать — Анна Степановна Бубнова, домохозяйка

Фото: Kremlin.ru

Великую Отечественную войну семья встретила в Ленинграде. Большую часть блокады Людмила провела в городе. 31 августа 1949 года, когда Людмиле шел тринадцатый год, отец был арестован в рамках Ленинградского дела — кампании по разгрому ленинградской партийной элиты. Алексей Александрович Бубнов был обвинен в «преступной связи с врагами народа и участии в контрреволюционной группе». В конце октября 1950 года его расстреляли. Реабилитировали посмертно только в 1954 году. Репрессиям подверглась вся семья: мать Анну Степановну отправили в лагерь под Тайшетом. Саму Людмилу поместили в детскую трудовую исправительную колонию во Львове. В колонии она провела четыре года: с тринадцати до семнадцати лет. Благодаря вмешательству начальника колонии Виктории Карповой Людмила Вербицкая получила право учиться в обычной городской школе при колонии, а затем — сдавать экзамены для поступления в университет на общих основаниях

Фото: Куртов Иван / Фотохроника ТАСС

После освобождения в 1953 году Вербицкая поступила на русское отделение филологического факультета Львовского университета. Она мечтала стать врачом, но как дочь врага народа в медицинский ее не принимали

Фото: pastvu.com

После реабилитации отца в 1954 году семья Бубновых была полностью оправдана. Людмила перевелась на филологический факультет Ленинградского университета, который окончила с отличием в 1958 году. Позже она не раз говорила, что запрет на медицину оказался «указанием свыше»: «Мне ни разу не пришлось пожалеть о том, что я выбрала русский язык»

В 1962 году вышла замуж за одноклассника Всеволода Вербицкого, отец которого также был арестован по Ленинградскому делу. Фамилию мужа взяла, но в документах долго значилась двойная — Бубнова-Вербицкая. На фото: отец Всеволода Вербицкого Александр Вербицкий, 3-й секретарь Ленинградского горкома ВКП(б), в верхнем ряду справа вместе с другими участниками Ленинградского дела

Фото: из ленинградской периодики / репродукция

Филологический факультет ЛГУ, 1950-е годы. Людмила Вербицкая выбрала русское отделение и попала в орбиту Ленинградской фонологической школы Льва Щербы. Ее собственная дикция станет предметом зависти коллег. Кандидатская диссертация (1969 год) посвящена безударному вокализму — теме, которая, на первый взгляд, кажется узкой, но именно в ней проявился ее метод: абсолютная точность вместо широких, но пустых обобщений. Докторская (1979 год) — о фонетической интерференции при обучении русскому языку как иностранному. Работа ляжет в основу учебников, по которым будут заниматься миллионы студентов — от Берлина до Пекина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Заведование кафедрой фонетики в 1970-е — ее первый серьезный управленческий опыт. Людмила Вербицкая наводит порядок в программах, избавляясь от наследия «консервной фонетики» — подходов, не обновлявшихся со времен сталинских выпусков. На фото сотрудники кафедры фонетики в начале 1960-х годов. Людмила Вербицкая — третья справа. Четвертая слева — Маргарита Матусевич, руководитель кафедры в то время. В центре профессор филологического факультета, специалист в области фонетики и фонологии, доктор филологических наук Лев Зиндер

Фото: Из архива кафедры фонетики СПбГУ

В конце 1970-х ее назначают проректором по учебной работе. В этой должности Людмила Вербицкая впервые столкнулась с хозяйством ЛГУ и пришла к выводу: университет может больше, чем ему разрешает советская плановая система

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 1986 году Людмила Вербицкая становится ректором Ленинградского государственного университета — первой женщиной на этом посту за всю историю вуза. Реакция мужской профессуры варьировалась от скепсиса до откровенного недовольства. На фото: Людмила Вербицкая и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который относился к Вербицкой с глубоким уважением, теплотой и профессиональным восхищением

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Перестройка застала ЛГУ с полупустыми кафедрами и устаревшим оборудованием. Ректор инициировала введение хозрасчетных отделений и платных курсов для иностранцев — меру вынужденную, но спасшую университет от коллапса в первой половине 1990-х. На фото: здание университета в конце 1980-х годов

Фото: Калле Книивиля / pastvu.com

В 1991 году ЛГУ переименовывают в Санкт-Петербургский государственный университет. Людмила Вербицкая добилась возвращения исторических зданий на Менделеевской линии, которые городские власти планировали отдать под офисы. Переговоры длились несколько лет, но победа осталась за университетом. На фото: студенты в коридоре здания Двенадцати коллегий

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

1990-е вообще не были временем легких побед. Зарплаты преподавателям задерживали, студенты массово уходили в коммерцию. Вербицкая, будучи безусловным моральным авторитетом, лично встречалась с потенциальными спонсорами, аргументируя: подготовка кадров стоит дешевле, чем переучивание. На фото: будучи ректором СПбГУ, Людмила Вербицкая принимала участие в учреждении и старте федеральной стипендиальной программы Владимира Потанина в ведущих вузах страны

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

2000-е. СПбГУ получает статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ. Формулировка сухая, но за ней — многолетняя бюрократическая война, которую Людмила Вербицкая вела с министерствами и ведомствами. На фото: памятник «Крылатый гений» установленный перед входом в университет в 2007 году, в котором Людмила Вербицкая видела символ нового этапа развития знаменитого учебного заведения России. В 2024 году памятник убрали, заменив его на графа Уварова, автора триады «Православие, самодержавие, народность»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

В 2008 году, покидая пост ректора по возрасту, Людмила Вербицкая стала президентом СПбГУ. Формально должность почетная, реально — рычаг влияния на стратегические решения. Новым ректором стал декан юридического факультета СПбГУ Николай Кропачев. На фото: слева Людмила Вербицкая, справа Николай Кропачев

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Именно на президентский период пришлось внедрение собственных образовательных стандартов СПбГУ — права, которого у классических университетов до той поры не было. Людмила Вербицкая считала эту реформу главным делом последних лет. На фото: заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец и президент Российской академии образования Людмила Вербицкая

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Болонская система: Людмила Вербицкая была одним из ее российских архитекторов. Критики упрекали ее в разрушении советской школы, она отвечала, что без двухуровневой системы российские дипломы перестанут признавать за рубежом. Спор остается открытым и после ее ухода. На фото: вручение исполняющему обязанности президента России Владимиру Путину мантии почетного члена ученого совета юридического факультета

Фото: Фото Александра Чумичева и Александра Сенцова (ИТАР-ТАСС) ¶

Дмитрий Медведев, выпускник юридического факультета ЛГУ 1987 года, учился в ректорство Вербицкой. Позже, будучи президентом России, он неоднократно подчеркивал, что именно Людмила Вербицкая задала тон петербургской университетской школе в переломную эпоху. Среди ее прямых учеников-филологов — десятки профессоров, работающих в Европе, Азии и Америке. Выпускники кафедры фонетики, подготовленные Вербицкой, преподают русский язык в Сорбонне, Хельсинкском и Токийском университетах

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Под руководством Людмилы Вербицкой вышли научно-популярная серия и цикл словарей-справочников по культуре русской речи «Давайте говорить правильно!». В рамках этой серии появилась также книга «Давайте говорить как петербуржцы». На фото: Людмила Вербицкая и Валентина Матвиенко во время открытия финального тура II фестиваля русской речи «Русское слово»

Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев

Людмила Вербицкая возглавляла Российское общество преподавателей русского языка и литературы с 2004 года. На этом посту она занималась не политикой, а учебниками, методиками и экзаменами для иностранцев — тем, в чем была безусловным авторитетом

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

Президент Российской академии образования (в 2018–2021 годах) Юрий Зинченко называл Людмилу Вербицкую «единственным человеком, который позволял себе поправлять президента Российской Федерации»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Она ушла из жизни в ноябре 2019 года. СПбГУ до сих пор работает по стандартам, которые Людмила Вербицкая отстояла в свое время

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

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