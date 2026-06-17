Человек, который позволял себе поправлять президента
90 лет со дня рождения Людмилы Вербицкой
90 лет назад родилась женщина, чье имя стало синонимом безупречного русского языка и высочайшей академической школы. Людмила Вербицкая — фигура уникальная: лингвист с мировым именем, почетный президент Российской академии образования и ректор СПбГУ, воспитавший не одно поколение филологов. Жизненный путь одного из ярчайших представителей петербургской интеллигенции — в галерее «Ъ Северо-Запад».
Анна Кашурина, Александр Коряков
Анна Кашурина, Александр Коряков
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