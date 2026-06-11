11.06.2026, 16:53

Юбилейное «поле» На Дону открылась десятая выставка сельскохозяйственной техники и достижений аграриев

В Зерноградском районе 10–11 июня в поселке Экспериментальный прошла юбилейная десятая выставка «День донского поля». В этом году дата открытия совпала с профессиональным праздником — Днем российского фермера. Программа мероприятия состояла из показа техники, концертов и круглых столов. Важным событием выставки стало ежегодное предуборочное совещание. Подробнее о «Дне донского поля» — в фотогалерее «Ъ-Ростов»

