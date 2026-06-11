Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Юбилейное «поле»

На Дону открылась десятая выставка сельскохозяйственной техники и достижений аграриев

В Зерноградском районе 10–11 июня в поселке Экспериментальный прошла юбилейная десятая выставка «День донского поля». В этом году дата открытия совпала с профессиональным праздником — Днем российского фермера. Программа мероприятия состояла из показа техники, концертов и круглых столов. Важным событием выставки стало ежегодное предуборочное совещание. Подробнее о «Дне донского поля» — в фотогалерее «Ъ-Ростов»
Предыдущая фотография
Традиционной площадкой выставки выступает ФГБНУ «АНЦ «Донской», расположенном в пос. Экспериментальный Зерноградского района

Традиционной площадкой выставки выступает ФГБНУ «АНЦ «Донской», расположенном в пос. Экспериментальный Зерноградского района

Фото: Константин Соловьев

Программа выставки включала демонстрационные показы. Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400»

Программа выставки включала демонстрационные показы. Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400»

Фото: Константин Соловьев

Для посетителей организовали также статичные экспозиции, а также «опытные поля». На таких полях высажены все основные культуры Ростовской области

Для посетителей организовали также статичные экспозиции, а также «опытные поля». На таких полях высажены все основные культуры Ростовской области

Фото: Константин Соловьев

Статичная выставка состояла из техники различных типов разных российских производителей. Самоходный опрыскиватель БАРС ОС-4000М. Производитель – «Казаньсельмаш».

Статичная выставка состояла из техники различных типов разных российских производителей. Самоходный опрыскиватель БАРС ОС-4000М. Производитель – «Казаньсельмаш».

Фото: Константин Соловьев

Вилы для уборки кукурузы Argus 870

Вилы для уборки кукурузы Argus 870

Фото: Константин Соловьев

GS12A1 PRO от «Гомсельмаш»

GS12A1 PRO от «Гомсельмаш»

Фото: Константин Соловьев

На выставке также была представлена беспилотная сельскохозяйственная техника, предназначенная для выполнения различных операций на сельскохозяйственных угодьях

На выставке также была представлена беспилотная сельскохозяйственная техника, предназначенная для выполнения различных операций на сельскохозяйственных угодьях

Фото: Константин Соловьев

БАС СП-30Б — беспилотное воздушное судно самолетного типа, применяемые «Россельхозцентром».

БАС СП-30Б — беспилотное воздушное судно самолетного типа, применяемые «Россельхозцентром».

Фото: Константин Соловьев

Сорт озимой мягкой пшеницы «Алексеич»

Сорт озимой мягкой пшеницы «Алексеич»

Фото: Константин Соловьев

Непосредственное объявление о продаже экскаватора «Туман» на выставке

Непосредственное объявление о продаже экскаватора «Туман» на выставке

Фото: Константин Соловьев

Активность партнеров выставки — баскетбол с помощью дрона

Активность партнеров выставки — баскетбол с помощью дрона

Фото: Константин Соловьев

Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400», предназначенного для интенсивных сельскохозяйственных работ. Модель начала серийно производиться в 2018 году

Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400», предназначенного для интенсивных сельскохозяйственных работ. Модель начала серийно производиться в 2018 году

Фото: Константин Соловьев

Важным событием выставки стало предуборочное совещание с участием губернатора Юрия Слюсаря и министра сельского хозяйства Анны Касьяненко

Важным событием выставки стало предуборочное совещание с участием губернатора Юрия Слюсаря и министра сельского хозяйства Анны Касьяненко

Фото: Константин Соловьев

Донские власти объявили о сохранении уровня поддержки аграриев на уровне 8 млрд руб.

Донские власти объявили о сохранении уровня поддержки аграриев на уровне 8 млрд руб.

Фото: Константин Соловьев

Следующая фотография
1 / 14

Традиционной площадкой выставки выступает ФГБНУ «АНЦ «Донской», расположенном в пос. Экспериментальный Зерноградского района

Фото: Константин Соловьев

Программа выставки включала демонстрационные показы. Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400»

Фото: Константин Соловьев

Для посетителей организовали также статичные экспозиции, а также «опытные поля». На таких полях высажены все основные культуры Ростовской области

Фото: Константин Соловьев

Статичная выставка состояла из техники различных типов разных российских производителей. Самоходный опрыскиватель БАРС ОС-4000М. Производитель – «Казаньсельмаш».

Фото: Константин Соловьев

Вилы для уборки кукурузы Argus 870

Фото: Константин Соловьев

GS12A1 PRO от «Гомсельмаш»

Фото: Константин Соловьев

На выставке также была представлена беспилотная сельскохозяйственная техника, предназначенная для выполнения различных операций на сельскохозяйственных угодьях

Фото: Константин Соловьев

БАС СП-30Б — беспилотное воздушное судно самолетного типа, применяемые «Россельхозцентром».

Фото: Константин Соловьев

Сорт озимой мягкой пшеницы «Алексеич»

Фото: Константин Соловьев

Непосредственное объявление о продаже экскаватора «Туман» на выставке

Фото: Константин Соловьев

Активность партнеров выставки — баскетбол с помощью дрона

Фото: Константин Соловьев

Тест-драйв трактора «Ростсельмаш 2400», предназначенного для интенсивных сельскохозяйственных работ. Модель начала серийно производиться в 2018 году

Фото: Константин Соловьев

Важным событием выставки стало предуборочное совещание с участием губернатора Юрия Слюсаря и министра сельского хозяйства Анны Касьяненко

Фото: Константин Соловьев

Донские власти объявили о сохранении уровня поддержки аграриев на уровне 8 млрд руб.

Фото: Константин Соловьев

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд