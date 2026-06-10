10.06.2026, 09:40

Взгляд с орбиты Уроженцу Новочеркасска — космонавту Николаю Чубу исполнилось 42 года

10 июня свой день рождения отмечает космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», Герой России Николай Чуб. Он родился в Новочеркасске (Ростовская область) и окончил расположенный здесь же Южно-Российский государственный технический университет — получил специальность «Управление и информатика в технических системах». В 2012 году Николай Чуб был зачислен в отряд космонавтов и более десяти лет готовился к первому полету. Во время космической миссии он неоднократно выходил в открытый космос, а всего на орбите провел почти 375 суток. Подробнее о жизни 132-го космонавта СССР/России — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

