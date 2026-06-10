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Взгляд с орбиты

Уроженцу Новочеркасска — космонавту Николаю Чубу исполнилось 42 года

10 июня свой день рождения отмечает космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина», Герой России Николай Чуб. Он родился в Новочеркасске (Ростовская область) и окончил расположенный здесь же Южно-Российский государственный технический университет — получил специальность «Управление и информатика в технических системах». В 2012 году Николай Чуб был зачислен в отряд космонавтов и более десяти лет готовился к первому полету. Во время космической миссии он неоднократно выходил в открытый космос, а всего на орбите провел почти 375 суток. Подробнее о жизни 132-го космонавта СССР/России — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
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Николай Чуб родился в Новочеркасске 10 июня 1984 года. Он учился в средней школе №1, по окончании которой поступил в Южно-Российский государственный технический университет также известный как Новочеркасский политех

Николай Чуб родился в Новочеркасске 10 июня 1984 года. Он учился в средней школе №1, по окончании которой поступил в Южно-Российский государственный технический университет также известный как Новочеркасский политех

Фото: ГК «Роскосмос»

В 2006 году, после окончания вуза по специальности «Управление и информатика в технических системах», Николай Чуб продолжил обучение в аспирантуре по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Затем занимал пост генерального директора московского ООО «Спейс Ту», которое специализировалось на оптовой торговле широким ассортиментом товаров На фото: Николай Чуб (справа) вместе с преподавателями и наставниками кафедры «Автоматика и телемеханика» Южно-Российского государственного технического университета (ЮРГПУ(НПИ)) — заведующим кафедрой Владимиром Дьяченко (слева) и доцентом кафедры Сергеем Лапеевым

В 2006 году, после окончания вуза по специальности «Управление и информатика в технических системах», Николай Чуб продолжил обучение в аспирантуре по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Затем занимал пост генерального директора московского ООО «Спейс Ту», которое специализировалось на оптовой торговле широким ассортиментом товаров На фото: Николай Чуб (справа) вместе с преподавателями и наставниками кафедры «Автоматика и телемеханика» Южно-Российского государственного технического университета (ЮРГПУ(НПИ)) — заведующим кафедрой Владимиром Дьяченко (слева) и доцентом кафедры Сергеем Лапеевым

Фото: пресс-службы ЮРГПУ (НПИ

В 2012 году Николай Чуб принял участие в первом открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов России. 8 октября 2012 года решением Межведомственной комиссии был допущен в числе 9 претендентов к прохождению общекосмической подготовки. 26 октября 2012 года назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». На фото: Николай Чуб (справа) среди коллег

В 2012 году Николай Чуб принял участие в первом открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов России. 8 октября 2012 года решением Межведомственной комиссии был допущен в числе 9 претендентов к прохождению общекосмической подготовки. 26 октября 2012 года назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». На фото: Николай Чуб (справа) среди коллег

Фото: ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина»

16 июня 2014 года решением Межведомственной квалификационной комиссии Николаю Чубу была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Месяц спустя, 15 июля, дончанин был назначен на должность космонавта-испытателя. На фото космонавты Олег Кононенко (слева) и Николай Чуб

16 июня 2014 года решением Межведомственной квалификационной комиссии Николаю Чубу была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Месяц спустя, 15 июля, дончанин был назначен на должность космонавта-испытателя. На фото космонавты Олег Кононенко (слева) и Николай Чуб

Фото: ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина»

В мае 2021 года произошло осень важное для Николая Чуба событие: он был утвержден в состав дублирующего экипажа транспортного космического корабля «Союз МС-22» и космической экспедиции МКС-68, а также основного экипажа ТПК «Союз МС-23» и МКС-69. С этого момента дорога в космос для дончанина стала еще ближе. На фото космонавт Николай Чуб (справа)

В мае 2021 года произошло осень важное для Николая Чуба событие: он был утвержден в состав дублирующего экипажа транспортного космического корабля «Союз МС-22» и космической экспедиции МКС-68, а также основного экипажа ТПК «Союз МС-23» и МКС-69. С этого момента дорога в космос для дончанина стала еще ближе. На фото космонавт Николай Чуб (справа)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В июне 2021 года Николай Чуб участвовал в тренировке экипажа МКС-69 по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность на базе Ногинского Спасательного Центра МЧС России и при содействии сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. На фото: инструктор-космонавт-испытатель — заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» Олег Кононенко (второй справа), космонавты Николай Чуб (справа) и Андрей Федяев (второй слева)

В июне 2021 года Николай Чуб участвовал в тренировке экипажа МКС-69 по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность на базе Ногинского Спасательного Центра МЧС России и при содействии сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. На фото: инструктор-космонавт-испытатель — заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» Олег Кононенко (второй справа), космонавты Николай Чуб (справа) и Андрей Федяев (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Весной 2023 года Николай Чуб вместе с Олегом Кононенко прошли подготовку в Космическом центре имени Л. Джонсона (Хьюстон, США), где изучали американский сегмент МКС. Российские космонавты также приняли участие в совместных тренировках с экипажем миссии Crew-7 по выходу из аварийных ситуаций на борту МКС. С 5 июня космонавты продолжили подготовку в ЦПК имени Ю. А. Гагарина. На фото: космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб (справа) в Звездном городке

Весной 2023 года Николай Чуб вместе с Олегом Кононенко прошли подготовку в Космическом центре имени Л. Джонсона (Хьюстон, США), где изучали американский сегмент МКС. Российские космонавты также приняли участие в совместных тренировках с экипажем миссии Crew-7 по выходу из аварийных ситуаций на борту МКС. С 5 июня космонавты продолжили подготовку в ЦПК имени Ю. А. Гагарина. На фото: космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб (справа) в Звездном городке

Фото: пресс-службы ЮРГПУ (НПИ

15 сентября 2023 года в 18:44 по московскому времени пилотируемый корабль «Союз МС-24» был запущен с космодрома Байконур с экипажем в составе: командира Олега Кононенко, бортинженера Николая Чуба и астронавта NASA Лоран О’Хара. Поздно вечером, в 21:53, корабль пристыковался к модулю «Рассвет». 25-26 октября космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко совершили выход в открытый космос продолжительностью более семи часов: отключили гидравлические контуры дополнительного радиационного теплообменника модуля «Наука», из которого произошла утечка теплоносителя, осмотрели место негерметичности на радиаторе, установили и подключили радиолокатор на модуле «Наука» для проведения эксперимента, запустили студенческий наноспутник. На фото: Николай Чуб во время выхода в открытый космос

15 сентября 2023 года в 18:44 по московскому времени пилотируемый корабль «Союз МС-24» был запущен с космодрома Байконур с экипажем в составе: командира Олега Кононенко, бортинженера Николая Чуба и астронавта NASA Лоран О’Хара. Поздно вечером, в 21:53, корабль пристыковался к модулю «Рассвет». 25-26 октября космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко совершили выход в открытый космос продолжительностью более семи часов: отключили гидравлические контуры дополнительного радиационного теплообменника модуля «Наука», из которого произошла утечка теплоносителя, осмотрели место негерметичности на радиаторе, установили и подключили радиолокатор на модуле «Наука» для проведения эксперимента, запустили студенческий наноспутник. На фото: Николай Чуб во время выхода в открытый космос

Фото: ГК «Роскосмос»

«Выход был сложный, по длительности практически восемь часов. Очень много оборудования нужно было вынести и установить. Это огромное количество задач, которые нами были выполнены. Что касается символов Политеха, это были буквально мгновения, считанные минуты отдыха между выполнением задач. Тогда удалось их достать и сделать фотографии» (из материала на сайте ЮРГПУ (НПИ) https://www.npi-tu.ru/)

«Выход был сложный, по длительности практически восемь часов. Очень много оборудования нужно было вынести и установить. Это огромное количество задач, которые нами были выполнены. Что касается символов Политеха, это были буквально мгновения, считанные минуты отдыха между выполнением задач. Тогда удалось их достать и сделать фотографии» (из материала на сайте ЮРГПУ (НПИ) https://www.npi-tu.ru/)

Фото: ГК «Роскосмос»

В феврале 2024 года Избирательная комиссия Ростовской области опубликовала в своем Telegram-канале снимок ночного Ростова-на-Дону, который космонавт Николай Чуб сделал с борта Международной космической станции

В феврале 2024 года Избирательная комиссия Ростовской области опубликовала в своем Telegram-канале снимок ночного Ростова-на-Дону, который космонавт Николай Чуб сделал с борта Международной космической станции

Фото: t.me / ikro61

Продолжительность полета российских космонавтов составила почти 375 суток. За это время члены экипажа неоднократно выходили в открытый космос, принял четыре грузовых корабля «Прогресс МС», провели свыше 60-ти научно-прикладных исследований. 23 сентября 2024 года космонавты вернулись на Землю. На фото: бортинженер Николай Чуб после приземления

Продолжительность полета российских космонавтов составила почти 375 суток. За это время члены экипажа неоднократно выходили в открытый космос, принял четыре грузовых корабля «Прогресс МС», провели свыше 60-ти научно-прикладных исследований. 23 сентября 2024 года космонавты вернулись на Землю. На фото: бортинженер Николай Чуб после приземления

Фото: ГК «Роскосмос»

В октябре 2024 года Николаю Чубу был вручен знак С. П. Королева — за успешное выполнение программ полёта в составе экспедиций МКС 70 и МКС 71

В октябре 2024 года Николаю Чубу был вручен знак С. П. Королева — за успешное выполнение программ полёта в составе экспедиций МКС 70 и МКС 71

Фото: пресс-служба ЮРГПУ (НПИ

25 октября 2024 года В Звездном городке состоялась торжественная церемония встречи экипажа экспедиции МКС 70-71 после завершения космического полета. Все внимание было приковано к героям дня — командиру отряда космонавтов Роскосмоса, Герою России Олегу Кононенко и бортинженеру Николаю Чубу. Старт церемонии встречи дал начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов. По его словам, Олег Дмитриевич и Николай Александрович выполнили самый длительный космический полет по программе МКС. На фото: Николай Чуб со своей семьей во время церемонии в Звездном городке

25 октября 2024 года В Звездном городке состоялась торжественная церемония встречи экипажа экспедиции МКС 70-71 после завершения космического полета. Все внимание было приковано к героям дня — командиру отряда космонавтов Роскосмоса, Герою России Олегу Кононенко и бортинженеру Николаю Чубу. Старт церемонии встречи дал начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов. По его словам, Олег Дмитриевич и Николай Александрович выполнили самый длительный космический полет по программе МКС. На фото: Николай Чуб со своей семьей во время церемонии в Звездном городке

Фото: пресс-служба ЮРГПУ (НПИ

10 марта 2025 за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, космонавту Николаю Чубу было присвоено звание Герой Российской Федерации. В тот же день дончанину также присуждено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». На фото: Президент России Владимир Путин и космонавт Николай Чуб во время церемонии награждения

10 марта 2025 за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, космонавту Николаю Чубу было присвоено звание Герой Российской Федерации. В тот же день дончанину также присуждено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». На фото: Президент России Владимир Путин и космонавт Николай Чуб во время церемонии награждения

Фото: ГК «Роскосмос»

Космическая подготовка помогает Николаю Чубу и в обычной жизни. Он, по данным из открытых источников, увлекается не только мотоспортом и туризмом, но и парашютным спортом. Дончанин выполнил уже более 200 прыжков с парашютом. Кроме того, Николай Чуб совершил полеты в костюме Вингсьют (костюм-крыло)

Космическая подготовка помогает Николаю Чубу и в обычной жизни. Он, по данным из открытых источников, увлекается не только мотоспортом и туризмом, но и парашютным спортом. Дончанин выполнил уже более 200 прыжков с парашютом. Кроме того, Николай Чуб совершил полеты в костюме Вингсьют (костюм-крыло)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Николай Чуб родился в Новочеркасске 10 июня 1984 года. Он учился в средней школе №1, по окончании которой поступил в Южно-Российский государственный технический университет также известный как Новочеркасский политех

Фото: ГК «Роскосмос»

В 2006 году, после окончания вуза по специальности «Управление и информатика в технических системах», Николай Чуб продолжил обучение в аспирантуре по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Затем занимал пост генерального директора московского ООО «Спейс Ту», которое специализировалось на оптовой торговле широким ассортиментом товаров На фото: Николай Чуб (справа) вместе с преподавателями и наставниками кафедры «Автоматика и телемеханика» Южно-Российского государственного технического университета (ЮРГПУ(НПИ)) — заведующим кафедрой Владимиром Дьяченко (слева) и доцентом кафедры Сергеем Лапеевым

Фото: пресс-службы ЮРГПУ (НПИ

В 2012 году Николай Чуб принял участие в первом открытом конкурсе по отбору в отряд космонавтов России. 8 октября 2012 года решением Межведомственной комиссии был допущен в числе 9 претендентов к прохождению общекосмической подготовки. 26 октября 2012 года назначен на должность кандидата в космонавты-испытатели отряда космонавтов ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». На фото: Николай Чуб (справа) среди коллег

Фото: ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина»

16 июня 2014 года решением Межведомственной квалификационной комиссии Николаю Чубу была присвоена квалификация «космонавт-испытатель». Месяц спустя, 15 июля, дончанин был назначен на должность космонавта-испытателя. На фото космонавты Олег Кононенко (слева) и Николай Чуб

Фото: ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина»

В мае 2021 года произошло осень важное для Николая Чуба событие: он был утвержден в состав дублирующего экипажа транспортного космического корабля «Союз МС-22» и космической экспедиции МКС-68, а также основного экипажа ТПК «Союз МС-23» и МКС-69. С этого момента дорога в космос для дончанина стала еще ближе. На фото космонавт Николай Чуб (справа)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В июне 2021 года Николай Чуб участвовал в тренировке экипажа МКС-69 по действиям после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность на базе Ногинского Спасательного Центра МЧС России и при содействии сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. На фото: инструктор-космонавт-испытатель — заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина» Олег Кононенко (второй справа), космонавты Николай Чуб (справа) и Андрей Федяев (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Весной 2023 года Николай Чуб вместе с Олегом Кононенко прошли подготовку в Космическом центре имени Л. Джонсона (Хьюстон, США), где изучали американский сегмент МКС. Российские космонавты также приняли участие в совместных тренировках с экипажем миссии Crew-7 по выходу из аварийных ситуаций на борту МКС. С 5 июня космонавты продолжили подготовку в ЦПК имени Ю. А. Гагарина. На фото: космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб (справа) в Звездном городке

Фото: пресс-службы ЮРГПУ (НПИ

15 сентября 2023 года в 18:44 по московскому времени пилотируемый корабль «Союз МС-24» был запущен с космодрома Байконур с экипажем в составе: командира Олега Кононенко, бортинженера Николая Чуба и астронавта NASA Лоран О’Хара. Поздно вечером, в 21:53, корабль пристыковался к модулю «Рассвет». 25-26 октября космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко совершили выход в открытый космос продолжительностью более семи часов: отключили гидравлические контуры дополнительного радиационного теплообменника модуля «Наука», из которого произошла утечка теплоносителя, осмотрели место негерметичности на радиаторе, установили и подключили радиолокатор на модуле «Наука» для проведения эксперимента, запустили студенческий наноспутник. На фото: Николай Чуб во время выхода в открытый космос

Фото: ГК «Роскосмос»

«Выход был сложный, по длительности практически восемь часов. Очень много оборудования нужно было вынести и установить. Это огромное количество задач, которые нами были выполнены. Что касается символов Политеха, это были буквально мгновения, считанные минуты отдыха между выполнением задач. Тогда удалось их достать и сделать фотографии» (из материала на сайте ЮРГПУ (НПИ) https://www.npi-tu.ru/)

Фото: ГК «Роскосмос»

В феврале 2024 года Избирательная комиссия Ростовской области опубликовала в своем Telegram-канале снимок ночного Ростова-на-Дону, который космонавт Николай Чуб сделал с борта Международной космической станции

Фото: t.me / ikro61

Продолжительность полета российских космонавтов составила почти 375 суток. За это время члены экипажа неоднократно выходили в открытый космос, принял четыре грузовых корабля «Прогресс МС», провели свыше 60-ти научно-прикладных исследований. 23 сентября 2024 года космонавты вернулись на Землю. На фото: бортинженер Николай Чуб после приземления

Фото: ГК «Роскосмос»

В октябре 2024 года Николаю Чубу был вручен знак С. П. Королева — за успешное выполнение программ полёта в составе экспедиций МКС 70 и МКС 71

Фото: пресс-служба ЮРГПУ (НПИ

25 октября 2024 года В Звездном городке состоялась торжественная церемония встречи экипажа экспедиции МКС 70-71 после завершения космического полета. Все внимание было приковано к героям дня — командиру отряда космонавтов Роскосмоса, Герою России Олегу Кононенко и бортинженеру Николаю Чубу. Старт церемонии встречи дал начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Максим Харламов. По его словам, Олег Дмитриевич и Николай Александрович выполнили самый длительный космический полет по программе МКС. На фото: Николай Чуб со своей семьей во время церемонии в Звездном городке

Фото: пресс-служба ЮРГПУ (НПИ

10 марта 2025 за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, космонавту Николаю Чубу было присвоено звание Герой Российской Федерации. В тот же день дончанину также присуждено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». На фото: Президент России Владимир Путин и космонавт Николай Чуб во время церемонии награждения

Фото: ГК «Роскосмос»

Космическая подготовка помогает Николаю Чубу и в обычной жизни. Он, по данным из открытых источников, увлекается не только мотоспортом и туризмом, но и парашютным спортом. Дончанин выполнил уже более 200 прыжков с парашютом. Кроме того, Николай Чуб совершил полеты в костюме Вингсьют (костюм-крыло)

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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