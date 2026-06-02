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Мода, вдохновленная едой

В Петербурге представили шляпки по мотивам меню ресторана MON CHOUCHOU

2 июня в петербургском ресторане MON CHOUCHOU прошла презентация коллекции сюрреалистичных шляп от известного израильского дизайнера и художника по костюмам Маора Забара (Maor Zabar). Главной особенностью вечера стал необычный тандем моды и гастрономии: Маор Забар совместно с бренд-шефом и сооснователем ресторана Дмитрием Решетниковым создал объекты, напрямую отсылающие к блюдам основного меню MON CHOUCHOU и гастрономического сета Immersion. Как прошла презентация — смотрите в галерее «Ъ Северо-Запад».
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Шляпки от Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU

Шляпки от Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Шляпки от Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU

Шляпки от Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Маор Забар — израильский модельер, художник по костюмам и шляпник

Маор Забар — израильский модельер, художник по костюмам и шляпник

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Генеральный консул Франции Жан-Кристоф Тиабо и дизайнер Маор Забар

Генеральный консул Франции Жан-Кристоф Тиабо и дизайнер Маор Забар

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Сооснователь ресторана Анастасия Решетникова

Сооснователь ресторана Анастасия Решетникова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Маор Забар и сооснователь ресторана Дмитрий Решетников

Маор Забар и сооснователь ресторана Дмитрий Решетников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Презентация шляп израильского дизайнера головных уборов и художника по костюмам Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU. Слева направо: генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор, дизайнер Маор Забар и сооснователь ресторана MON CHOUCHOU Дмитрий Решетников

Презентация шляп израильского дизайнера головных уборов и художника по костюмам Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU. Слева направо: генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор, дизайнер Маор Забар и сооснователь ресторана MON CHOUCHOU Дмитрий Решетников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Сооснователь ресторана Анастасия Решетникова и гости показа

Сооснователь ресторана Анастасия Решетникова и гости показа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Презентация шляп израильского дизайнера головных уборов и художника по костюмам Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU. Дизайнер Маор Забар, главный редактор издания Metro Анна Сирота и генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Жан-Кристоф Тиабо

Презентация шляп израильского дизайнера головных уборов и художника по костюмам Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU. Дизайнер Маор Забар, главный редактор издания Metro Анна Сирота и генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Жан-Кристоф Тиабо

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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Шляпки от Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Шляпки от Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Маор Забар — израильский модельер, художник по костюмам и шляпник

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Генеральный консул Франции Жан-Кристоф Тиабо и дизайнер Маор Забар

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Сооснователь ресторана Анастасия Решетникова

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Маор Забар и сооснователь ресторана Дмитрий Решетников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Презентация шляп израильского дизайнера головных уборов и художника по костюмам Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU. Слева направо: генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор, дизайнер Маор Забар и сооснователь ресторана MON CHOUCHOU Дмитрий Решетников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Сооснователь ресторана Анастасия Решетникова и гости показа

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Презентация шляп израильского дизайнера головных уборов и художника по костюмам Маора Забара в ресторане MON CHOUCHOU. Дизайнер Маор Забар, главный редактор издания Metro Анна Сирота и генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Жан-Кристоф Тиабо

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Гости мероприятия в шляпках от Маора Забара

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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