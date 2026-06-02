02.06.2026, 21:57

Мода, вдохновленная едой В Петербурге представили шляпки по мотивам меню ресторана MON CHOUCHOU

2 июня в петербургском ресторане MON CHOUCHOU прошла презентация коллекции сюрреалистичных шляп от известного израильского дизайнера и художника по костюмам Маора Забара (Maor Zabar). Главной особенностью вечера стал необычный тандем моды и гастрономии: Маор Забар совместно с бренд-шефом и сооснователем ресторана Дмитрием Решетниковым создал объекты, напрямую отсылающие к блюдам основного меню MON CHOUCHOU и гастрономического сета Immersion. Как прошла презентация — смотрите в галерее «Ъ Северо-Запад».