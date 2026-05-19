Карьерный путь строителя, казака и главы Северной столицы

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову исполнилось 70 лет

19 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов празднует семидесятилетний юбилей. В политику он пришел в конце 1980-х — начинал с заведования сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС. С тех пор прошел путь от главы Курортного района до вице-губернатора и исполняющего обязанности главы города при Владимире Яковлеве, затем работал в администрации президента, был полпредом в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а в 2018 году возглавил Санкт-Петербург — сначала как врио, а после как избранный губернатор. Подробнее о карьерном пути Александра Беглова — в материале «Ъ Северо-Запад».
Александр Беглов — классический представитель петербургской школы номенклатуры. Строитель по образованию, он прошел путь от завотделом Ленгорисполкома до полпреда президента в СЗФО. С 2018 года он управляет Петербургом, куда был делегирован, чтобы сменить непопулярного Георгия Полтавченко. За эти годы за ним закрепилась репутация скорее крепкого аппаратчика, нежели яркого публичного политика. Его сторонники ценят опыт и умение «решать вопросы», в то время как критики вспоминают затяжные коммунальные коллапсы, мусорную реформу и специфический пиар с печально знаменитыми «лопатами Беглова». Благополучно переизбравшись на новый срок в 2024 году, он остается фигурой федерального значения и одним из самых заметных губернаторов-«тяжеловесов» в современной России

Александр Дмитриевич Беглов родился 19 мая 1956 года в Баку и стал восьмым, самым младшим ребенком в семье. Его родители, родом из рязанской деревни Огарёвы Выселки, оказались в Азербайджане в 1941 году. Детство прошло в многонациональной среде бакинских дворов, где будущий политик, по собственным воспоминаниям, рос, «не замечая разницы между национальностями». После восьмого класса поступил в профессионально-техническое училище, затем окончил индустриально-педагогический техникум. Срочную военную службу в 1976–1978 годах проходил на Камчатке. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Со своей будущей супругой Натальей познакомился в Ленинграде в 1980-х годах. В браке родились две дочери: Юлия и Ольга

В 1999 году Александр Беглов по приглашению губернатора Владимира Яковлева возглавил Курортный административный район. К тому моменту он успел поработать на различных должностях, включая пост главного инженера российско-германского предприятия СП «Мелазель». Под его руководством в Сестрорецке реконструировали площадь Свободы, установили памятники Петру I и конструктору Сергею Мосину, а также обустроили фонтан, бьющий из озера Сестрорецкий Разлив. Позднее, когда Беглов занимал уже федеральные и городские посты, ряд СМИ обратил внимание на кадровую преемственность, связанную с его работой в Курортном районе. В публикациях отмечалось, что несколько выходцев из районной администрации начала 2000-х со временем заняли заметные должности в Смольном

В 2002 году губернатор Владимир Яковлев реформировал Смольный и предложил назначить себе заместителя — руководителя канцелярии администрации. На эту должность он выдвинул 46-летнего Александра Беглова, с которым был знаком с середины 1980-х. Господин Яковлев характеризовал своего кандидата как неконфликтного и конструктивного. Впрочем, депутаты согласовали кандидатуру господина Беглова не с первого раза. Став правой рукой губернатора, Александр Беглов получил право замещать его на время отсутствия, и, как писали газеты, именно он проводил хозяйственные совещания, пока Владимир Яковлев находился в зарубежных поездках. Впоследствии экс-губернатор отмечал, что «политика-Беглова» создал он

С июня 2003 года, после перехода Владимира Яковлева на пост вице-премьера, Александр Беглов как глава канцелярии вступил в должность исполняющего обязанности губернатора Петербурга. В первые же дни он встретился с полпредом президента в СЗФО Валентиной Матвиенко, и основной темой переговоров стала консолидация усилий законодательной и исполнительной власти накануне губернаторских выборов. Период, начавшийся с ухода господина Яковлева, с подачи городской прессы начали называть «временем безвластия». Тогда же произошли перемены в Смольном. Заявление об отставке подал председатель комитета финансов Виктор Кротов, а вице-губернатор Анна Маркова ушла в предвыборный отпуск, заявив, что ей предлагали покинуть пост. 5 октября 2003 года, после победы Валентины Матвиенко во втором туре, Беглов передал ей полномочия, а сам вскоре перешел на пост первого заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе

Совет при президенте Российской Федерации по делам казачества был создан в январе 2009 года, и Александр Беглов стал его первым председателем, оставаясь на этом посту до февраля 2019 года. Под его руководством была структурирована система казачьих чинов, утверждены единая форма одежды, удостоверения казаков и право на ношение холодного оружия — шашек и кинжалов. При его участии в 2012 году была создана Казачья партия Российской Федерации. Заседания совета, по свидетельствам участников, традиционно начинались с молебна или литургии. Вместе с тем в среде казачества работа совета порой воспринималась критически, в 2012 году группа казаков из Челябинской области написала открытое письмо Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, в котором раскритиковала государственную политику в отношении казачества

В 2010–2011 годах Александр Беглов, занимавший пост замруководителя администрации президента, попадал в неформальные списки претендентов на ключевые посты в крупнейших городах страны. После отставки Юрия Лужкова ряд федеральных изданий со ссылкой на источники в Кремле назвал его среди возможных кандидатов на пост мэра Москвы — в одном ряду с Сергеем Собяниным и Сергеем Шойгу. Позднее эксперты отмечали, что у господина Беглова были неплохие шансы. Через год, когда Валентина Матвиенко покинула пост губернатора Петербурга, Беглова вновь включили в «тройку» возможных преемников. Однако тогда мэром Москвы стал Сергей Собянин, а губернатором Петербурга — Георгий Полтавченко

23 мая 2012 года президент Владимир Путин назначил Александра Беглова полномочным представителем в Центральном федеральном округе — этот пост освободился после перехода Олега Говоруна на должность главы Минрегионразвития. До того господин Беглов занимал пост замруководителя АП, где курировал канцелярию и документооборот. В новой должности он сосредоточился на мониторинге исполнения «майских указов» и социально-экономического развития регионов. На совещаниях с губернаторами он поднимал различные темы: от внедрения школьной формы до поддержки молодых ученых

25 декабря 2017 года Беглов был освобожден от должности полпреда в ЦФО и назначен на аналогичный пост в Северо-Западном федеральном округе. Спустя несколько месяцев после этого с должности губернатора ушел Георгий Полтавченко

3 октября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Георгия Полтавченко, приняв его отставку по собственному желанию, и в тот же день назначил Александра Беглова, занимавшего пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе, временно исполняющим обязанности главы города до сентябрьских выборов 2019 года. В следующие месяцы врио неоднократно критиковал коммунальные службы, поручил прокуратуре контролировать подачу тепла и горячей воды, инициировал расселение коммуналок и обещал решить проблему обманутых дольщиков к концу 2020 года

В апреле 2019 года врио губернатора Александр Беглов направил президенту письмо с предложением возобновить проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. В Кремле подтвердили, что это была инициатива Александра Беглова совместно с РЖД. Проект, много лет остававшийся на бумаге, оценивался в сумму около 1,5 трлн рублей, а соглашение о строительстве планировалось подписать на ПМЭФ

18 сентября 2019 года в Мариинском дворце прошла церемония вступления Александра Беглова в должность губернатора Санкт-Петербурга. Перед этим он одержал победу на выборах 8 сентября, набрав 64,43% голосов избирателей. Особое внимание прессы привлекли не анонсированные ранее гости: супруга премьер-министра Светлана Медведева и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Сразу после инаугурации Беглов подписал постановление о наделении полномочиями сенатора от Петербурга Валентины Матвиенко

Александр Беглов — пятый по счету губернатор Санкт-Петербурга (с учетом мэра Анатолия Собчака). При этом каждый на этом посту был непохож на другого по стилю, биографии и вызовам эпохи. Анатолий Собчак был ярким публичным политиком, но его слабостью считались хозяйственные проблемы города. Владимира Яковлева часто воспринимали как &quot;крепкого хозяйственника&quot;, пришедшего на смену &quot;романтику&quot; Собчаку, но его время правления запомнилось и криминальными войнами. Валентина Матвиенко делала ставку на масштабные стройки и привлечение крупного бизнеса, ее критиковали за командно-административный стиль, снос исторических зданий и уступки инвесторам. Георгия Полтавченко отличали подчеркнутая религиозность и закрытость, его критиковали за пассивность, отсутствие публичного диалога и нежелание отстаивать интересы города перед Москвой. Стиль господина Беглова -- смесь хозяйственности Яковлева и закрытости Полтавченко, но с более активным публичным позиционированием

По словам Александра Беглова, первым решением на посту губернатора стала закупка 471 единицы многофункциональной всесезонной техники. Занимающийся ранее вопросами благоустройства, чиновник отмечал, что этот шаг был связан с ликвидацией последствий аномальной зимы и хронического недофинансирования отрасли благоустройства. Он обещал продолжить обновление парка техники в следующем году. После этого дорожные предприятия оценивали свою потребность в 3,5 тыс. единиц техники при имеющихся на тот момент 1,2 тыс.

В 2019 году вопрос утилизации отходов для Петербурга и Ленобласти стоял особенно остро. К тому моменту область уже жила по правилам «мусорной» реформы, а Петербург как город федерального значения получил отсрочку до 2022 года. Ситуация обострилась в декабре 2019 года во время большой пресс-конференции Владимира Путина. Журналист из Ленинградской области пожаловался президенту на рассинхронизацию реформы и растущие горы мусора из мегаполиса. Тогда власти города договорились с правительством Ленинградской области о совместном вывозе мусора

В октябре 2019 года, после многократных переносов, петербургские власти торжественно открыли три станции Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары». Однако почти сразу пассажиры заметили протечки. В ответ на критику Александр Беглов заявил, что Смольный борется с протечками и предъявляет претензии «Метрострою». Вскоре после открытия станций, в 2019 году, в отношении экс-главы петербургского «Метростроя» Николая Александрова (на фото справа) было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в особо крупном мошенничестве при строительстве метро. В 2025 году эпизодов стало больше, а общая сумма хищений, вменяемых экс-главе «Метростроя», в материалах правоохранительных органов фигурировала в размере 178 млн рублей

С 27 января по 21 декабря 2020 года, параллельно с управлением Петербургом, Александр Беглов входил в состав президиума Госсовета РФ. Этот орган, состоящий из восьми губернаторов, занимается подготовкой повестки заседаний и контролем за исполнением ранее принятых решений. Однако уже в декабре 2020 года полномочия Александра Беглова в президиуме завершились: с подписанием нового указа о составе Госсовета и вступлением в силу закона о его новом конституционном статусе была сформирована иная структура этого органа

Пандемия коронавируса стала одним из главных вызовов для Александра Беглова на посту губернатора. В конце апреля 2020 года, когда число заболевших в городе за неделю более чем в пять раз превысило число выздоровевших, он охарактеризовал ситуацию фразой «мы балансируем на грани». Осенью того же года градоначальник последовательно ужесточал ограничения: с 14 ноября 2020 года ввел режим самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет и запретил массовые мероприятия численностью более 50 человек, а в декабре полностью остановил на новогодние праздники работу общепита и доступ в музеи и театры. Его решение не раздавать горожанам бесплатные маски он объяснил большим количеством приезжих, отказ переводить стройки на локдаун — их важностью для экономики, а матчи «Евро-2020» в Петербурге, по его мнению, не наносили существенного вреда эпидобстановке. Особое внимание Беглов уделял вакцинации: сам он неоднократно прививался и ревакцинировался, а в июне 2021 года призвал к «нулевой толерантности» к тем, кто отказывается от прививок и не соблюдает санитарные правила, назвав их поведение безответственным

1 июня 2022 года Александр Беглов подписал соглашения о побратимстве между Петербургом и Мариуполем. С тех пор в Смольном отчитываются о восстановлении разрушенных в ходе СВО зданий в городе. С объявлением частичной мобилизации в сентябре 2022 года Беглов возглавил городскую призывную комиссию. Объезжая воинские части и выступая перед мобилизованными, он отметил, что «все защищают свою Родину»: «кто-то на передовой, кто-то губернатором». Финансирование всех инициатив, связанных с СВО, идет в том числе через Резервный фонд города, но под грифом «для служебного пользования». Кроме того, в 2025 году «Ростех» и Петербург открыли один из первых в России центров высокотехнологичного протезирования

В сентябре 2024 года Александр Беглов был переизбран на второй губернаторский срок. Голосование проходило в течение трех дней, с 6 по 8 сентября, одновременно с муниципальными выборами. Явка по итогам трех дней составила 37,76%, что оказалось значительно выше показателя 2019 года. По результатам обработки всех протоколов господин Беглов получил 59,8% голосов избирателей (895 307 голосов), что на 160 404 голоса больше, чем на выборах 2019 года. Среди конкурентов губернатора на выборах были Максим Яковлев (ЛДПР), Павел Брагин («Зеленые») и Сергей Малинкович («Коммунисты России»)

Благоустройство стало одной из ключевых статей расходов и главным публичным приоритетом губернатора Александра Беглова на протяжении всего срока его полномочий. Если в 2024 году на эти цели было направлено 26 млрд рублей, то на 2026–2028 годы заложено 17,8 млрд. По официальным данным Смольного, за последние годы в городе привели в порядок более 340 общественных пространств и 800 дворов, установили 1200 новых детских площадок, а общая протяженность обновленных набережных и береговых линий достигла 50 км. Восстановление фонтанов, прежде десятилетиями стоявших без воды, стало отдельным направлением, которым хвастаются в Смольном. Параллельно шла ликвидация стихийных свалок: за 2025 год, по данным комитета по природопользованию, с карты города убрали 241 нелегальную свалку общей площадью свыше 270 тыс. кв. м. Тем не менее претензии в сторону главы города периодически возникают в повестке: оппоненты губернатора отмечают, что Петербург так и не решил транспортный вопрос и проблему уборки улиц

Сам Александр Беглов часто называет демографическую политику вопросом национальной безопасности и будущего России. В своих отчетах он особенно останавливается на вопросах поддержки материнства и детства. Во время подготовки к выборной кампании господин Беглов отменил плату за государственные детские сады (город стал первым регионом с такой практикой), ввел компенсацию 50% стоимости обучения одного ребенка из многодетной семьи в городских колледжах, выплату до 1 млн рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей, а также единовременную выплату в 100 тыс. рублей студенткам, вставшим на учет по беременности. Дефицит мест в школах и дошкольных учреждениях в Смольном объявили «ликвидированным»

Александр Беглов — доктор экономических и кандидат технических наук. В 1993 году он защитил диссертацию «Устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба», получив степень кандидата технических наук. Затем, после почти двадцатилетнего перерыва, в 2011 году он выпустил 41 научную работу, включая пять монографий, посвященных экономике и управлению казачеством. Все они вышли в одном издательстве — «Финансы и кредит». На следующий год господин Беглов защитил докторскую диссертацию «Управление производством продукции АПК в казачьих сообществах как потенциал устойчивого социально-экономического развития регионов», став доктором экономических наук. В 2019 году сетевое сообщество ученых «Диссернет» обнаружило в трех статьях Беглова за 2011 год неоформленные заимствования из работ историка Владимира Трута. В ответ на обвинения ректор МГУТУ и научный консультант Беглова Валентина Иванова утверждала, что «в аргументационной базе диссертации нет некорректного цитирования»

В мае 2026 года Александр Беглов отчитался перед депутатами ЗакСа о деятельности за прошлый год. Градоначальник заявил об уверенном экономическом росте: увеличении доходов и расходов городской казны, ВРП, промышленного производства. Однако обошелся без громких заявлений по теме метро: не назывались сроки строительства новых станций, не упоминалась проблема выходов с уже построенной станцией метро «Театральная». Это был последний отчет губернатора перед седьмым созывом парламента — осенью в Петербурге пройдут выборы депутатов ЗакСа. Следующие выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в сентябре 2029 года

