«Уникальный футбольный дух поселился у нас раз и навсегда»

В 2026 году редакции «Ъ-Урал» исполнилось 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о темах, которые были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». Одним из главных событий последнего десятилетия в Екатеринбурге стало проведение матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018). Групповой этап. Матч в Екатеринбурге между сборными Мексики и Швеции

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Чемпионат мира по футболу (ЧМ-2018). Групповой этап. Матч в Екатеринбурге между сборными Мексики и Швеции

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Россия официально включилась в борьбу за мировое первенство в конце 2009 года. Российский футбольный союз (РФС) отобрал 14 городов, которые принимали бы матчи, в числе которых был и Екатеринбург. Спустя год в Цюрихе Россия была выбрана хозяйкой Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Активная подготовка в Свердловской области к чемпионату мира началась 29 сентября 2012 года, когда Екатеринбург попал в окончательный список российских городов, где пройдут матчи мундиаля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики на улицах Екатеринбурга перед началом матча между сборными Египта и Уругвая на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Болельщики на улицах Екатеринбурга перед началом матча между сборными Египта и Уругвая на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Для проведения матчей в Екатеринбурге был выбран Центральный стадион. С 2006 по 2011 год объект находился на реконструкции стоимостью 2,5 млрд руб. В 2012 году, когда Екатеринбург был включен в список 11 городов-организаторов ЧМ-2018, потребовалась новая реконструкция — для приведения стадиона в соответствие с требованиями FIFA. Арена стала вмещать 35 тыс. мест. Реконструкция обошлась в 12,2 млрд руб. Центральный стадион был переименован в «Екатеринбург-Арену» и введен в эксплуатацию в конце февраля 2018 года. Дополнительно были построены тренировочные площадки «Калининец», «Уралмаш» и «Парк-стадион “Химмаш”».

В центре города и на территории вокруг Центрального стадиона провели работы по благоустройству. Были отремонтированы маршруты на проспекте Ленина от 8 Марта до Карла Либкнехта и на улице Первомайской от Горького до Карла Либкнехта. Был отремонтирован железнодорожный вокзал.

Не обошлось перед мундиалем и без скандалов. В апреле 2016 года было возбуждено уголовное дело по факту получения взяток высокопоставленными сотрудниками министерства по управлению госимуществом Свердловской области. По версии следствия, они брали деньги за покровительство при выкупе государством по завышенной цене подлежащих сносу частных зданий вокруг Центрального стадиона. Приговор был вынесен в апреле 2026 года.

Фан-зоной для болельщиков в Екатеринбурге был утвержден ЦПКиО им. Маяковского. Парк тоже был реконструирован к проведению матчей чемпионата. Фан-зона была бесплатной и вмещала до 17 тыс. зрителей. В день первого матча чемпионата в фан-зоне прошло официальное открытие, которое завершилось выступлением группы «Чайф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расписание матчей на улице Екатеринбурга

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Расписание матчей на улице Екатеринбурга

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

В результате жеребьевки было определено о проведении в Екатеринбурге матчей 15 июня (Египет-Уругвай), 21 июня (Франция-Перу), 24 июня (Япония-Сенегал) и 27 июня (Мексика-Швеция).

Первый матч закончился победой Уругвая над Египтом со счетом 1:0. На матче присутствовал президент FIFA Джанни Инфантино. После матча выяснилось, что при почти всех проданных билетах 5 тыс. мест оказались пустыми. Администрация города направила запрос в FIFA с целью выяснить причину пустых мест. В организации ответили, что места образовались из-за неявки «определенных зрителей».

Перед вторым матчем ажиотажа в городе было больше. В Екатеринбург приехало от 20 до 50 тыс. перуанцев. Они выделялись национальными головными уборами и костюмами, напоминающими карнавальные. Перед матчем город встал в восьмибалльной пробке, а цены на такси выросли в три раза. Сборная Перу уступила Франции со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между сборными командами Японии и Сенегала прошел на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Матч между сборными командами Японии и Сенегала прошел на стадионе "Екатеринбург Арена"

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

На матч между Японией и Сенегалом в Екатеринбург прилетела японская принцесса Хисако Такамадо. Приезд одного из членов японской императорской семьи на мундиаль в Россию стал первым за последние сто лет. Матч закончился вничью 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч в Екатеринбурге между сборными Мексики и Швеции. Болельщики на улицах города

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Матч в Екатеринбурге между сборными Мексики и Швеции. Болельщики на улицах города

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Последним матчем, который проводился в городе, стала встреча между Мексикой и Швецией в последнем туре группового этапа мундиаля. По итогам встречи сборная Швеции победила со счетом 3:0. Тем не менее обе сборные прошли дальше в 1/8 финала. Матч посетили свыше 33 тыс. зрителей. По некоторым оценкам, в город приехали около 17 тыс. болельщиков из Мексики и Швеции. На стадионе царила невероятно праздничная и миролюбивая атмосфера. Мексиканские болельщики запомнились тем, что массово покупали пиво, создавая огромные очереди.

Особый ажиотаж в Екатеринбурге был во время матчей сборной России. Фан-зона в дни проведения матчей была переполнена, а после победы сборной над Испанией в 1/8 финала тысячи болельщиков наполнили центр города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики в ресторане "Американка" перед матчем между сборными командами Франции и Перу

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Болельщики в ресторане "Американка" перед матчем между сборными командами Франции и Перу

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

Одним из любимых заведений у болельщиков оказался бар «Американка». Как только в город начали прибывать сборные Уругвая и Египта, владельцы заведения вывесили над баром флаг Уругвая и сорвали банк. Болельщики из этой страны устроили там штаб и за один вечер выпили месячный запас пива. Людей было столько, что управляющему самому пришлось встать за стойку, так как персонал едва успевал обслуживать шумную публику.

Рестораны по всему городу фиксировали увеличение выручки. Их среднедневной оборот вырос на 1,5 млн руб. По данным отельеров, средняя загрузка номерного фонда составила 69%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики на улицах Екатеринбурга перед матчем между сборными командами Франции и Перу

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Болельщики на улицах Екатеринбурга перед матчем между сборными командами Франции и Перу

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

По данным правительства Свердловской области, за две недели ЧМ-2018 город посетили 100 тыс. болельщиков. Фан-зону FIFA, организованную в ЦПКиО им. Маяковского, за июнь посетили 225 тыс. зрителей.

«Главным результатом чемпионата для нас стала созданная в нашем регионе удивительная атмосфера, тот уникальный футбольный дух, который, я уверен, поселился у нас раз и навсегда. Интерес к футболу, к спорту, к здоровому образу жизни в Свердловской области в эти две недели вырос в геометрической прогрессии»,— подвел итоги губернатор Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч в Екатеринбурге между сборными Мексики и Швеции. Развлекательная программа на стадионе

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ Матч в Екатеринбурге между сборными Мексики и Швеции. Развлекательная программа на стадионе

Фото: Николай Яблонский / Коммерсантъ

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, Екатеринбург вошел в пятерку самых гостеприимных городов чемпионата мира. Город посетили туристы из 103 стран.

По итогам чемпионата президент FIFA выразил благодарность Екатеринбургу за проведение матчей мундиаля. «Я бы хотел выразить вам самую искреннюю благодарность за поддержку и проведение четырех матчей чемпионата мира по футболу, которые состоялись на красивой "Екатеринбург Арене". Значимость совместной работы была продемонстрирована на всех уровнях, и мы показали всему миру, что Россия стала прекрасным местом проведения чемпионата мира 2018 года»,— написал Джанни Инфантино.

Павел Миняев