Госимуществу вышли сроки

Кировский районный суд Екатеринбурга закончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в 2016 году в связи с коррупцией в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Подсудимые — бывшие чиновники и бизнесмены — получили от условных сроков до девяти с половиной лет колонии строгого режима. Два человека освобождены от наказания за истечением срока давности. По версии обвинения, фигуранты дела незаконно распорядились госимуществом на общую сумму более 366 млн руб. и растратили более 119 млн руб. Вину они не признали.



Вынесение приговора по уголовному делу МУГИСО в Кировском районном суде Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подсудимым по делу о коррупции в МУГИСО в зависимости от степени участия в преступлениях были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст.290 УК РФ (получение взятки).

На скамье подсудимых находились, как бывшие высокопоставленные сотрудники министерства, так и бизнесмены, которые, по версии следствия, участвовали в махинациях. Во время вынесения приговора они вели себя спокойно, некоторые приехали с сумками вещей, приготовленных для СИЗО.

В итоге Кировский райсуд Екатеринбурга самый большой срок назначил бывшему заместителю министра Константину Никонорову — 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Он единственный был взят под стражу.

Бывшему председателю Фонда имущества Свердловской области Ольге Невской назначили четыре года условного лишения свободы.

Бывшего председателя общественного совета по защите памятников истории и культуры при МУГИСО Оксану Каспрову и юриста Екатерину Гребенщикову приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы, но отбывание наказания отсрочено до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста.

Предприниматели Анна Эмишян и Наталья Ким получили по четыре года условного лишения свободы.

Бывший первый заместитель министра Елена Николаева и экс-глава распорядительной дирекции МУГИСО Карина Горностаева освобождены от отбывания наказания за истечением сроков давности. Уголовное преследование предпринимателя Александра Кана прекращено в связи с его смертью.

Суд полностью удовлетворил в пользу государства гражданские иски на сумму более 73 млн руб. и принял решение о конфискации имущества, приобретенного в результате противоправной деятельности: земельные участки на территории Екатеринбурга и автомобили.

Подсудимые не стали комментировать решение суда, ранее они свою вину отрицали.

Уголовное дело о коррупции в МУГИСО было возбуждено в 2016 году по материалам УФСБ по Свердловской области. Изначально основным фигурантом стал Алексей Пьянков, который возглавлял министерство с 2012 года и назначал подсудимых — своих друзей и знакомых — на руководящие посты. За 10 лет следствия и судебного разбирательства уголовное дело в отношении него было сначала приостановлено, а позже прекращено — на суд Алексей Пьянков приходил в качестве свидетеля. На допросах он утверждал, что инкриминируемые ему действия не входили в его полномочия, а большая часть обвинений была выдумана его заместителем Константином Никоноровым.

Согласно первоначальной версии предъявленного обвинения, Алексей Пьянков, заняв должность министра, решил создать ОПГ внутри МУГИСО, поставив на значимые должности приближенных людей ради совершения коррупционных преступлений. Следствие уделяло значимое внимание тому, что ранее никто из подсудимых не имел опыта работы на государственной службе. Часть обвиняемых была номинальными владельцами компаний, которые потом фигурировали в деле. Среди них: ООО «Белый лотос», ООО «Крепкий алкоголь», Rival Project Ltd на Кипре и ряд других.

По данным следствия, члены преступной группы совершили не менее 17 коррупционных преступлений: растратили и присвоили денежные средства на общую сумму более 119 млн руб., незаконно распорядились госимуществом на общую сумму более 366 млн руб., получили взятки на общую сумму более 44,5 млн руб.

В уголовном деле значатся несколько преступных эпизодов. К примеру, фигуранты через аффилированную компанию «Белый Лотос» заключили договоры на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Дом Крылова», построенного во второй половине XIX века. «Белый Лотос» в рамках договора обязался сохранить фасад объекта культурного наследия, но в ходе работ были разрушены кирпичные стены. Для восстановления объекта требовалось более 9,1 млн руб. Впоследствии двухэтажный особняк перестроили в 10-этажный бизнес-центр «Тургенев».

Следующий эпизод касается подконтрольной им АО «Компания СТ», которое использовали, чтобы оформить на указанное общество похищенное госимущество. Так, земельные участки, что принадлежали региону, приобретали без проведения аукциона, по заниженной цене — за 15% от их кадастровой стоимости. Согласно материалам дела, подельники присваивали деньги МУГИСО в пользу подконтрольных юридических лиц.

В материалах дела фигурирует взятка в 11 млн руб. от одного из предпринимателей за оказание содействия в приобретении у него распорядительной дирекцией МУГИСО здания более, чем за 224,8 млн руб. под предлогом размещения в нем структур, занимающих здания бывших детских дошкольных образовательных учреждений.

Взятка в 2 млн руб. была получена от участника ООО «НПП Горизонт» за продление срока договора аренды земельного участка, площадью более 3,7 тыс. кв. м.

Другой преступный эпизод датируется 2013 годом — о растрате денег при реставрации Центрального стадиона (сейчас «Екатеринбург Арена») для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. МУГИСО занималось выкупом помещений на земельных участках, необходимых для строительства и реконструкции стадиона. Одно здание выкупили за 191 млн руб., хотя, по версии следствия, сумма была завышена более чем на 50 млн руб.

Артем Путилов, Екатеринбург