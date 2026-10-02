Под новые санкции Японии попали «Военторг» и топ-менеджеры «Ростеха»
Япония ввела санкции в отношении замглавы «Ростеха» Дмитрия Леликова, гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, а также «Военторга». В санкционные списки в общей сложности включили 33 российские компании и девять граждан. Ограничения впервые затронули 35 судов «теневого флота».
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Санкции введены в связи с военным конфликтом на Украине, следует из уведомления на сайте Минфина Японии. Под ограничения подпали в том числе топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко, сам «ВНИИР-Прогресс», «Уралвагонзавод», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери», а также четыре компании из Турции и ОАЭ.
Отношения России и Японии ухудшились после того, как японские власти в 2022 году присоединились к антироссийским санкциям. Россия в ответ отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы, и отказалась от переговоров о подписании мирного договора. При этом товарооборот между двумя странами не сокращается: по итогам августа он вырос почти на 20%. Япония увеличила в том числе поставки легковых машин в РФ.
О попытках структуры Toyota добиться снятия препятствий на поставки — в материале «Ъ» «Иск восходящего солнца».
Для судов «теневого флота» японские ограничения не обязательно означают немедленную остановку перевозок. По оценке эксперта, такие суда заранее не связаны с западными странами: их владельцы не используют расчеты в долларах и евро, не держат имущество и счета в американских и европейских банках, а страхуются у компаний, не работающих на международном рынке. Поэтому внесение в список не перекрывает каналы, которых у этих судов уже нет, хотя добавляет им еще одно ограничение со стороны иностранной юрисдикции.
Прежние японские меры действовали в основном через экспортный контроль: в январе 2023 года ограничения распространили на 49 российских структур, которым запретили поставки оборудования для производства композитов, подшипников, отдельных химикатов и переносных генераторов. Новый пакет отличается тем, что к такому инструменту добавлено прямое включение судов в санкционный контур, тогда как для предприятий практическое значение японских ограничений по-прежнему связано прежде всего с доступом к перечисленным категориям продукции.