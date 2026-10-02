Под новые санкции Японии попали «Военторг» и топ-менеджеры «Ростеха»

Япония ввела санкции в отношении замглавы «Ростеха» Дмитрия Леликова, гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, а также «Военторга». В санкционные списки в общей сложности включили 33 российские компании и девять граждан. Ограничения впервые затронули 35 судов «теневого флота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Санкции введены в связи с военным конфликтом на Украине, следует из уведомления на сайте Минфина Японии. Под ограничения подпали в том числе топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко, сам «ВНИИР-Прогресс», «Уралвагонзавод», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери», а также четыре компании из Турции и ОАЭ.

Отношения России и Японии ухудшились после того, как японские власти в 2022 году присоединились к антироссийским санкциям. Россия в ответ отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы, и отказалась от переговоров о подписании мирного договора. При этом товарооборот между двумя странами не сокращается: по итогам августа он вырос почти на 20%. Япония увеличила в том числе поставки легковых машин в РФ.

О попытках структуры Toyota добиться снятия препятствий на поставки — в материале «Ъ» «Иск восходящего солнца».