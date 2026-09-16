Япония в августе нарастила поставки машин в Россию на 19%

По итогам августа товарооборот России и Японии вырос на 19,51% год к году, до 110,3 млрд иен (около $959 млн). Экспорт из Японии увеличился на 10,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику японского Минфина. За прошлый месяц Япония увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 18,7%. Экспорт японских запчастей и комплектующих для автомобилей вырос на 2,5%.

В июле товарооборот России и Японии снизился на 7,44% и составил 95,5 млрд иен ($600,5 млн). Снижение было зафиксировано на фоне резкого сокращения закупок Японией российского СПГ — на 70,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Отношения двух стран ухудшились после того, как японские власти в 2022 году присоединились к антироссийским санкциям. Россия в ответ отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы, и отказалась от переговоров о подписании мирного договора.