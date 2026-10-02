Иск восходящего солнца

Как стало известно “Ъ”, подконтрольный японской Toyota дилерский холдинг «СП Бизнес Кар» требует от других структур концерна — Toyota Tsusho Corporation и «Тойота Цусе Рус» — прекратить препятствовать поставкам автомобилей и запчастей Toyota и Lexus в Россию, а также настаивает на взыскании убытков в счет долга. Соответствующий иск уже принял к производству Арбитражный суд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, структуры «СП Бизнес Кар» также требуют признать прекращенным долг перед «Тойота Цусе Рус» в счет взыскания убытков, причиненных прекращением поставок автомобилей и запчастей. Сумма требований — 375 млн руб., сказано в картотеке дел. Взыскать средства, согласно материалам суда, истцы просят с Toyota Tsusho Corporation и владельца 3% «СП Бизнес Кар» Алексея Терещенко. Собственник еще 3% компании Илья Пименов — один из истцов. Остальные доли принадлежат Toyota Tsusho Corporation. Также в качестве ответчиков привлечены гендиректор «СП Бизнес Кар» Алексей Исупов и глава «Тойота Цусе Рус» Накада Таканори.

Источник “Ъ” полагает, что иск — следствие конфликта между российскими миноритарными участниками и менеджерами.

Toyota прекратила производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в 2022 году. Тогда же были ограничены поставки. Согласно сообщению компании, японский концерн обязался сохранить в стране послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. В 2022 году Япония ввела против России санкции на экспорт предметов роскоши, куда в том числе вошли автомобили премиум-класса стоимостью более ¥6 млн (3,17 млн руб. по текущему курсу). Ограничения по поставкам машин были расширены в 2023 году: страна ввела запрет на экспорт новых и подержанных автомобилей с пробегом объемом двигателя более 1,9 л, а также электромобилей и гибридов.

По данным «Автостата», Toyota сегодня занимает восьмое место по продажам новых машин на российском рынке. За январь—август было реализовано 23,5 тыс. автомобилей бренда, что на 68,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиная доля машин Toyota привозится в Россию по параллельному импорту из Китая, где у концерна есть совместные предприятия, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Поставки Lexus идут в небольших объемах и в основном из стран Ближнего Востока, в особенности ОАЭ, уточняет он. В самой Toyota многократно опровергали возобновление поставок автомобилей и запчастей в Россию. Оперативно связаться с «СП Бизнес Кар» и Toyota не удалось.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский поясняет, что основания каждого требования «СП Бизнес Кар» суд должен проверить отдельно.

Так, для зачета долга необходимо доказать, что кредитор обязан возместить убытки от прекращения поставок, обосновать их размер и причинную связь. Конкретные действия, препятствующие поставкам, суд может запретить, если истцы докажут, что это нарушает их права или создает угрозу нарушения, продолжает господин Гребельский. Юрист обращает внимание на различие претензий: убытки требуют взыскать с Toyota Tsusho Corporation и Алексея Терещенко, а к Алексею Исупову и Таканори Накаде предъявлено требование не препятствовать поставкам. «Это может отражать разногласия по поводу управления бизнесом»,— полагает он.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Денис Мухаметгалиев говорит, что при корпоративных конфликтах между иностранными материнскими компаниями из недружественных государств и российским менеджментом последние нередко обращаются в суд. Таким образом, поясняет он, директор снижает риск того, что убытки компании потом взыщут с него самого, а также риск субсидиарной ответственности, если российские компании обанкротятся. Господин Мухаметгалиев добавляет, что миноритарный участник российского дочернего общества — например, резидент РФ — может быть не согласен с действиями иностранной материнской компании. Обязательных указаний менеджменту он дать не может, но вправе от имени общества потребовать возмещения убытков.

Наталия Мирошниченко, Анатолий Костырев