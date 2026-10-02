Япония ввела санкции против девятерых россиян и 33 компаний

Составлено ИИ-Ассистентъ

«Теневой флот» используют для перевозки российской нефти в обход ограничений, запрещавших европейским компаниям работать с сырьем дороже $60 за баррель. В феврале 2023 года сообщалось, что такой флот насчитывал более 600 танкеров; участники рынка связывали их приобретение с попыткой Москвы сохранить морские поставки вне действующих ограничений.

В июне 2024 года Европейский союз вводил ограничения против 27 судов «теневого флота», а также против компаний из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за обход прежних ограничений. Этот подход затрагивает не только поставщиков или покупателей сырья, но и суда и компании, обеспечивающие перевозку.