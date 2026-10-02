Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 3–4 октября
1 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых шведский триллер «Доктор Глас» и драмеди с Анной Пересильд в главной роли «Без оглядки». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Доктор Глас
- Режиссер: Эрик Леййонборг
- В ролях: Исак Калмрот, Кристиан Сундгрен, Теа Софье Лок Несс, Александр Абдулла, Гуннель Фред, Сесилия Форсс
- Жанр: триллер / Швеция / 111 мин.
- В прокате: с 1 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Классическая социопатка, она, выцыганивая наркотики без рецепта, кормит доктора рассказами о садисте-муже, близость с которым причиняет невыносимые муки. Девственник ведется на ее жалобы и предлагает радикальные капли, от которых у домашнего тирана не поднимется на жену ни рука, ни что-либо другое».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Стокгольмский надлом».
Особый пациент
- Режиссер: Вячеслав Рогожкин
- В ролях: Владислав Абашин, Ольга Смирнова, Анастасия Микульчина, Милана Ломия, Артем Волобуев, Сергей Горобченко
- Жанр: триллер / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 1 октября
Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «Блестящий пластический хирург Берладин берется за самый сложный случай в своей карьере — восстановить лицо обезображенному старшине Перхуну. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной, и все эти обстоятельства переворачивают его жизнь, заставляя кардинально по-другому взглянуть на свое прошлое и такие понятия, как добро и справедливость. Судьбы хирурга и его пациента оказываются неразрывно переплетены, а выпавшие на их долю испытания ставят каждого перед нелегким выбором между долгом, любовью и правом начать все заново».
Чарли и Харпер
- Режиссеры: Том Дин, Мак Элдридж
- В ролях: Ник Робинсон, Эмилия Джонс, Николас Чирилло, Джессика Блэкмор, Вирджиния Такер, Джакван Монро-Хендерсон
- Жанр: мелодрама / США / 102 мин.
- В прокате: с 1 октября
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Молодые влюбленные Харпер и Чарли решают начать новую жизнь в другом городе. Харпер мечтает стать шеф-поваром, а Чарли любит литературу, но никак не может найти свое место в жизни. Пока целеустремленная девушка уверенно движется к мечте, ее парень все больше стоит на месте и не способен меняться. Несмотря на все испытания, они отчаянно пытаются доказать, что созданы друг для друга».
Без оглядки
- Режиссер: Наталия Кончаловская
- В ролях: Анна Пересильд, Дарья Алыпова, Олег Савостюк, Алексей Розин, Илья Коробко, Сабина Ахмедова
- Жанр: драма, комедия / Россия / 81 мин.
- В прокате: с 1 октября
Кинопрокатчик «Леона»: «После нелепого происшествия соседки Соня и Женя уверены, что случайно убили человека, и в панике пускаются в бега — без денег, плана и навыков вождения. Но чем дальше они уезжают, тем быстрее понимают, что от своей жизни они сбежали бы и без всякого "убийства"».
Арахнид
- Режиссер: Анхель Гомес Эрнандес
- В ролях: Матильда Лутц, Грегг Салкин, Мелина Мэтьюз, Уильям Миллер, Крис Роджерс, Елена Санс
- Жанр: ужасы, триллер / США / 86 мин.
- В прокате: с 1 октября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом: новый вид ядовитых пауков быстро распространяется по всему зданию. Чтобы остановить нашествие власти вынуждены изолировать ЖК, заперев жильцов с членистоногими хищниками. Теперь единственная надежда отчаявшихся людей — управляющая дома Серена, которая знает планировку комплекса как свои пять пальцев. Чтобы спасти всех из смертельной ловушки, ей придется возглавить борьбу с арахнидами, преодолев свой главный страх».
Девятая планета
- Режиссер: Николай Рыбников
- В ролях: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов, Даниил Спиваковский, Константин Белошапка
- Жанр: фантастический боевик / Россия / 103 мин.
- В прокате: с 24 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Девятая планета" расползается и рассыпается прямо на глазах у зрителей. В устройстве здешнего мира зияют дыры размером с химер… а экшен в фильме, увы, не настолько напряженный, и спецэффекты, как будто тоже явившиеся из 1990-х, не настолько хороши, чтобы о них забыть».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Поэтический десант».
Флорист
- Режиссер: Бабак Наджафи
- В ролях: Деннис Куэйд, Жан Рено, Скай Кац, Леонидас Гулаптис, Доминик Ла Руффа мл., Дилан Флэшнер
- Жанр: боевик, триллер / Италия, Великобритания / 98 мин.
- В прокате: с 24 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «…здесь медленно гонятся друг за другом, медленно убивают и умирают. Почти как в жизни или в хорошем кино былых времен».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Леон ли он».
Вышка 2
- Режиссеры: Майкл Спириг, Питер Спириг
- В ролях: Харриет Слейтер, Арсема Томас, Том Бриттни, Вирджиния Гарднер, Сахаяк Бунтханакит, Коракод Енсук
- Жанр: триллер, драма / США, Великобритания, Таиланд / 98 мин.
- В прокате: с 24 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Подниматься к мосткам надо, подтягиваясь на ржавых скобах, очевидно, тоже XIII века. Скобы шатаются и вылетают, но вопросом "Как мы будем возвращаться?" героини не зададутся ни разу: только вперед. Впереди же их ждут обещанные ливень и камнепад, который оставит от всей подвесной тропы две жалкие жердочки и лишит подруг компании Джона».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Вышка слабоумия».
Твигги
- Режиссер: Сэди Фрост
- В ролях: Твигги, Дастин Хоффман, Джоанна Ламли, Пол Маккартни, Стелла МакКартни, Сиенна Миллер
- Жанр: документальный, биография / Великобритания / 96 мин.
- В прокате: с 24 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Именно этим примечателен фильм: он показывает долгую и в целом счастливую жизнь женщины, которая в безумном вихре модного и шоу-бизнеса осталась на удивление нормальной».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Очи видные, невероятные».
Девочки учатся бриться
- Режиссер: Ольга Панкратова
- В ролях: Катерина Кузьмина, Маша Раскина, Анастасия Красовская, Ирина Пегова, Константин Белошапка, Ольга Сутулова
- Жанр: драма / Россия / 110 мин.
- Слоган: «История про нежные 90-е»
- В прокате: с 24 сентября
Кинопрокатчик «Vereteno»: «Конец девяностых. Лучшие подруги Миша и Тая мечтают сбежать из маленького прибрежного городка, где взрослые давно решили, каким должно быть их будущее. Дерзкая Миша влюбляется в нового учителя, а тихая Тая скрывает, что родители собрались выдать ее замуж за иностранца ради спасения семьи. Их дружба, пройдя через предательства и боль, становится опорой: они понимают, что взрослеть — не значит сбежать, а значит научиться стоять за себя, даже если придётся "порезаться" о реальность».