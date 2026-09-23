Поэтический десант

В кинотеатрах начинают показывать фантастический боевик «Девятая планета» Николая Рыбникова с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм любопытен уже потому, что отечественные кинематографисты редко берутся за фантастику. Однако эта попытка Юлию Шагельман разочаровала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дима Хрустов (Юра Борисов, справа) весь фильм пытается вспомнить, правда ли он побывал на загадочной Девятой планете

Фото: Газпром-Медиа Дима Хрустов (Юра Борисов, справа) весь фильм пытается вспомнить, правда ли он побывал на загадочной Девятой планете

Фото: Газпром-Медиа

Девятая планета из названия фильма — гипотетическая, пока не обнаруженная планета Солнечной системы из некоторых научных теорий. Согласно сценарию Игоря Ткаченко, который уже успел на его основе написать книгу, планету эту все-таки обнаружили. Самым будничным образом — при строительстве новой ветки московского метро (под землей нашелся портал), причем, как выяснится на середине фильма, еще в советское время. А на планете нашли «панацею» — некую субстанцию, исцеляющую от всех болезней.

Об этом зрителям рассказывает закадровый голос автомеханика Димы Хрустова по прозвищу Хруст (Юра Борисов), который служил на Девятой планете по контракту.

Только сам Дима этого не помнит: думает, что прошел срочную службу на одном из Курильских островов, и у него есть друзья, которые могут это подтвердить. Однако после удара током, чуть не отправившего Диму на тот свет, к нему приходят то ли сны, то ли воспоминания про инопланетную базу Надым-9, «панацею» и удивительную фауну Девятой планеты.

Там водятся желеобразные «червецы», которые превращаются в «летучек», роящихся в небе, как мошкара, а из них собираются страшные «химеры», напоминающие гигантских пауков. От последних Хруст и его товарищи Чилим (Максим Емельянов), Джаба (Константин Белошапка), Банзай (Семен Литвинов) и Хмурый (Данил Стеклов) и защищали на Надыме-9 научных сотрудников, врачей и пациентов.

Но, главное, Дима вспоминает любимую девушку Полину (Ирина Старшенбаум), с которой они когда-то встречались. Она исчезла, ничего ему не сказав, а нашлась на Надыме-9: работала в лаборатории в очень подходящем для этого белом мини-платьице.

Сначала Дима думает, что сошел с ума, а друзья объясняют ему, как работает ПТСР. Но потом его осеняет: портал на другую планету в туннеле метро, «панацея», червецы, летучки и химеры — все это настоящее! Просто ему, друзьям и Полине, которую он снова находит, стерли память. И сделал это некий Андрей Петрович Волков — его играет Алексей Серебряков, так что сразу понятно, что это злодей.

Хотя создатели «Девятой планеты» настаивают, что это никакой не ответ Голливуду, а свой, оригинальный проект, из фильма, конечно, торчат уши и «Дюны» (как книги, так и ее последних экранизаций), и «Вспомнить все» Пола Верхувена (1990), и его же «Звездного десанта» (1997).

Последний даже поминается в картине, так что авторы все-таки отдают себе отчет в этом сходстве.

Но если в вышеперечисленных голливудских фильмах были и внятные идеи, и понимание, как их воплотить, то «Девятая планета» расползается прямо на глазах у зрителей. В устройстве здешнего мира зияют дыры размером с химер. Например, знают ли земляне о Девятой планете? Вроде бы нет. Но откуда тогда два раза в год, когда открывается портал, берутся толпы страждущих излечения, для которых даже планируется строительство нового медицинского центра? Вопросов много, а экшен в фильме, увы, не настолько напряженный, и спецэффекты, будто тоже явившиеся через какой-то портал из 1990-х, не столь хороши, чтобы эти вопросы не задавать.

А с любовной линией, которая должна была стать несущей конструкцией ленты, совсем грустно. Режиссеру Рыбникову, снявшему до того лишь один полнометражный фильм — криминальную драму «Чекаго» (2022), очевидно интереснее снимать про мужскую дружбу, пацанское военное братство и стрельбу на поражение — в этих сценах его фильм напоминает уже не столько «Звездный десант», сколько, например, «9 роту» Федора Бондарчука (2005). Когда же дело доходит до отношений Димы и Полины, режиссер скучнеет.

Убедить зрителя в том, что герой и героиня жить друг без друга не могут, сложно, поскольку между Борисовым и Старшенбаум прискорбно отсутствует всякая химия, а их общение в основном сводится к обмену долгими, но пустыми взглядами. Как говорит коварный Волков, «сильные эмоции ослабляют иммунитет». Актеры и их персонажи явно прислушались к этому предостережению.

Поэтому, чтобы победить химер силой любви, им приходится читать вслух стихи. И это почему-то стихи Эдуарда Асадова.

Выглядит это по меньшей мере странно, так что зрители чувствуют себя как-то неловко, а ни в чем, в сущности, неповинных созданий, живущих на Девятой планете, против которых направлена эта поэтическая диверсия, становится прямо-таки жалко.

Юлия Шагельман