Вышка слабоумия

На экранах — фильм австралийских братьев-близнецов Майкла и Питера Спиригов «Вышка 2: Мертвая точка» («Fall 2: Deadpoint»), сиквел опуса Скотта Манна «Вышка» (2022) о девицах-экстремалках. На этот раз режиссерам не удалось пробудить в Михаиле Трофименкове ни сопереживания, ни даже его застарелого страха высоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Каро-Премьер Фото: Каро-Премьер

Однажды некий древний восточный полководец в отчаянии воззвал к мудрейшему из мудрых старцев, очевидно, на такие случаи всегда оказывавшегося под рукой: «Впереди меня — бездонная пропасть, справа и слева — отвесные скалы, а позади — разъяренное вражеское войско. Скажи, куда мне идти?» «Иди, куда шел»,— ответствовал старик.

То же можно посоветовать героиням «Вышки 2» Джакс (Харриет Слейтер) и Люс (Арсема Томас), когда, балансируя над пропастью на жердочке, они причитают: «Куда нам идти?!» Бывает, и у Господа Бога отключается воображение, если к нему обращаются бесспорные претенденты на премию Дарвина.

«Вышка 2» удваивает ставки: в первом фильме две подруги балансировали на 600-метровой заброшенной телевышке, а здесь героинь заносит на 1200 м на вымышленную тайскую гору Квам. Сменились и главные героини. Шейло, погибшая на телевышке, присутствует лишь на видео, что пересматривает ее сестра Джакс. А Бекки и вовсе осталась за кадром. Еще бы: кто пойдет в горы с девушкой, у которой что ни восхождение, то труп напарника? В «Вышке» сначала погиб муж Бекки, а потом и Шейло.

Итак, к Джакс является разбитная Люс, выдающая себя за лучшую подругу покойной сестры. Без видимого труда она уговаривает Джакс довершить недовершенное Шейло — взойти по хлипкой деревянной переправе, сооруженной на Квам монахами еще в XIII веке и с той поры, судя по виду этих утлых мостков, не ремонтировавшейся. На финише — гигантская статуя дракона, построенная не иначе как инопланетянами, ведь пронести по мосткам что-то тяжелее рюкзачка невозможно.

«Ты должна двигаться дальше, стать свободнее, встретиться со своими страхами лицом к лицу»,— несет Люс мотивирующую на подвиги чушь. Но по виду Джакс ясно: со всеми страхами мира этот нежный цветочек сталкивается, даже отправляясь за продуктами в супермаркет. Особенно с тех пор, как Шейло принудила ее к затяжному прыжку с парашютом.

Однако сумасшедшие обладают талантом убеждать. И вот уже новые подруги ищут в мутном баре у подножия горы проводника. Экипированы они при этом скорее для пляжного отдыха. Ни тебе крючьев-веревок, ни тебе, казалось бы, даже бутылки воды и шоколадки. Зато у них с собой чудо-телефоны, которые имеют свойство не разряжаться. Зависнув на сутки над пропастью, девушки будут коротать время за просмотром видео.

Проводника, откликнувшегося на пароль «Икар на камнях», зовут Джоном (Том Бритни), он подозрительно элегантен и требует за свои услуги «всего» пять тысяч долларов. Почему так много? Ну, во-первых, вход на тропу запрещен, ее охраняет полиция, поскольку наркобароны додумались использовать ее для контрабанды зелья. Падение в пропасть двух таких типов вместе с мостками нам любезно покажут уже в прологе. Во-вторых, начинается сезон дождей, а ходить по мокрым доскам проблематично. В-третьих, в этих местах нередки землетрясения и сильнейшие камнепады.

Любой из этих причин достаточно, чтобы как минимум отложить подвиг до зимы, но не таковы наши авантюристки.

Подниматься к мосткам надо, подтягиваясь на ржавых скобах, очевидно, тоже XIII века. Скобы шатаются и вылетают, но вопросом «Как мы будем возвращаться?» героини не зададутся ни разу: только вперед. Впереди же их ждут обещанные ливень и камнепад, который оставит от всей подвесной тропы две жалкие жердочки и лишит подруг компании Джона.

Рюкзак его, однако, уцелел, зацепившись за ржавую опору, а в рюкзаке не просто уцелела, но в какой-то момент ожила рация. Дескать, где же вы, девчонки, я тут немного сорвался с 1200 м, но уже в порядке и иду за вами. В общем, сами сценаристы зашли в тупик относительно методов спасения героинь и послали на выручку такого же элегантного, как и до падения в пропасть, Джона, спустившегося, правда, откуда-то сверху.

Правда, и Джон окажется отнюдь не рыцарем, и Люс не вполне Люс, но эти грубо притороченные к сюжету восхождения сюжетные линии понадобились авторам, чтобы радикально сократить поголовье героев. И то правда: какая радость от бессмысленного подвига, если его не оросит чья-то кровь.