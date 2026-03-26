Бывшего главу управления стройполитики Воронежа отпустили из СИЗО

Экс-руководителя управления строительной политики мэрии Воронежа Евгения Шишкина выпустили из СИЗО. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали собеседники в окружении бывшего чиновника и в правоохранительных органах. По их словам, господин Шишкин, которого летом прошлого года заключили под стражу по делу о хищениях при реконструкции Петровской набережной, находится под домашним арестом.

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

Фото: пресс-служба мэрии Воронежа

В пресс-службе УМВД «Ъ-Черноземье» подтвердили факт смягчения меры пресечения по решению суда. Оперативно выяснить, какой суд принял это решение, не удалось. В Советском райсуде в последний раз арест экс-чиновника в СИЗО продляли в конце января. В Ленинский и Центральный суды также не поступали материалы в его отношении. В Воронежском облсуде жалобы на решения, связанные с делом господина Шишкина, рассматривались в последний раз в октябре.

Евгений Шишкин и бывший руководитель «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александр Ким проходят обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Региональное управление УМВД после проверки прокуратуры и УФСБ, в ходе которой выявили хищение более 37 млн руб. бюджетных денег при устройстве малых архитектурных форм в амфитеатре на Адмиралтейской площади в рамках реконструкции набережной.

Вину господа Шишкин и Ким не признают. Они неоднократно просили отпустить их под домашний арест.

Апелляционную жалобу господина Кима на продление стражи в последний раз оставили без удовлетворения месяц назад. Данных о том, что он вышел из СИЗО, нет.

Сергей Толмачев