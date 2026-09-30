Гендиректор издательства Condе Nast возглавит Mattel
Компания Mattel объявила о том, что ее генеральным директором стал Роджер Линч, который для этого покинул пост генерального директора Condе Nast. Он сменит Инона Крайза, руководившего компанией с 2018 года.
Роджер Линч
Фото: Danny Moloshok / Reuters
Американские СМИ называют Инона Крайза одним из тех, кто превратил Mattel из производителя игрушек в развлекательный медиахолдинг и стоял за успехом фильма «Барби». Господин Крайз заявил, что гордится достижениями компании за восемь лет. Он займет руководящую должность в другой публичной компании, название которой пока не сообщается.
Роджер Линч, входивший в совет директоров Mattel с 2018 года, занимал пост главы Conde Nast с 2019 года. Он помог существенно улучшить финансовые показатели медиахолдинга, который четвертый год подряд показывает прибыль.
В Mattel заявили, что Роджер Линч продолжит стратегию, направленную на рост бизнеса. Как отмечает CNBC, сейчас Mattel активно работает над развитием своих классических брендов, среди которых особенно выделяется Hot Wheels.
Люди и куклы, бросившие вызов Барби — в материале «Ъ» «Анти-Барби».
Стратегия роста Mattel связывает игрушечные бренды с фильмами, телешоу и мобильными играми. Barbie и Hot Wheels в этой модели становятся не только линейками игрушек, но и основой для развлекательного контента, который поддерживает дальнейшие продажи товаров.
Фильм «Барби» в 2023 году показал, как работает эта связка: в июле—августе продажи кукол в США выросли на 25% год к году, а вокруг картины компания развернула выпуск тематических игрушек и товаров через более чем 165 партнерств с производителями и ритейлерами. Для нового руководителя продолжение стратегии означает необходимость одновременно развивать экранные проекты и превращать интерес аудитории в широкий ассортимент продукции.