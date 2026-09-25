Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Единая Россия» переутвердила спикером Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова

Действующий председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов продолжит возглавлять представительный орган до 2031 года. Соответствующее решение принял президиум политического совета реготделения «Единой России», сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях. Глава региона добавил, что свой пост сохранит и руководитель партийной фракции в облдуме с 2011 года Андрей Артюхов.

Предыдущая фотография
Фуат Сайфитдинов

Фуат Сайфитдинов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Андрей Артюхов

Андрей Артюхов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 2

Фуат Сайфитдинов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Андрей Артюхов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Впереди много работы. Жители региона подали более 51 тыс. предложений в народную программу партии. Многие вошли в ее областную часть. Будем держать на контроле исполнение обязательств»,— заверил господин Моор.

Фуату Сайфитдинову 76 лет, впервые он возглавил Тюменскую областную думу в 2022 году после смерти 74-летнего Сергея Корепанова, который занимал пост спикера 24 года. В региональном парламенте политик представляет Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в котором он с 1975 года трудился в партийных органах и в горной геологии. В 1994 году избрался заместителем председателя первого созыва Тюменской облдумы, а по окончании полномочий трудился в исполнительной власти Ямала: был замгубернатора, первым замгубернатора и вице-губернатором. С 2007 года избирался депутатов Тюменской облдумы четвертого, пятого, шестого и седьмого.

Господин Сайфитдинов избрался в Тюменскую областную думу восьмого созыва в составе списка кандидатов «Единой России» по единому округу, который в ходе голосования 18-20 сентября поддержали 1 млн 34,6 тыс. человек (59,63% от общего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов по партспискам, которые преодолели пятипроцентный барьер, «Единая Россия» получила 16 мест, ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс.; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Во всех 24 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Явка на выборах составила 64,7%.

В новом созыве «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. Изначально справороссы в новый созыв не проходили (их список набирал 43 749 голосов; 3,83%), однако после обработки оставшихся 26,15% протоколов участковых избирательных комиссий было обнаружено еще 40 тыс. бюллетеней в их поддержку, что позволило им попасть в облдуму.

Василий Алексеев

Фотогалерея

Выборы-2026 на Урале

Предыдущая фотография
Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области

Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Информационный стенд о кандидатах в депутаты на избирательном участке

Информационный стенд о кандидатах в депутаты на избирательном участке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В трехдневном голосовании 18-20 сентября за кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области приняли участие около 47% избирателей

В трехдневном голосовании 18-20 сентября за кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области приняли участие около 47% избирателей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на избирательном участке во время голосования

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на избирательном участке во время голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время голосования на выборах

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время голосования на выборах

Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

Полпред президента в УрФО Артем Жога проголосовал на выборах в Госдуму в военном госпитале

Полпред президента в УрФО Артем Жога проголосовал на выборах в Госдуму в военном госпитале

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Большинство голосов на выборах всех региональных парламентов получила &quot;Единая Россия&quot;

Большинство голосов на выборах всех региональных парламентов получила "Единая Россия"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В 2026 году для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Свердловской области было подано 334,5 тыс. заявлений

В 2026 году для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Свердловской области было подано 334,5 тыс. заявлений

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Явка в Екатеринбурге превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тыс. избирателей

Явка в Екатеринбурге превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тыс. избирателей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В дни голосования в Свердловской области использовали списки избирателей в электронном виде

В дни голосования в Свердловской области использовали списки избирателей в электронном виде

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По сравнению с кампанией 2021 года «Единая Россия» на выборах в заксобрание Свердловской области увеличила поддержку списка своих кандидатов с 35,56% до 42,3%, «Новые люди» — с 9,19% до 14,28%, ЛДПР — с 9,35% до 11,31%

По сравнению с кампанией 2021 года «Единая Россия» на выборах в заксобрание Свердловской области увеличила поддержку списка своих кандидатов с 35,56% до 42,3%, «Новые люди» — с 9,19% до 14,28%, ЛДПР — с 9,35% до 11,31%

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Снижение уровня поддержки по сравнению с 2021 годом продемонстрировали КПРФ и «Справедливая Россия». У коммунистов на выборах депутатов заксобрания Свердловской области показатель снизился с 22,98% до 19,21%, справороссов — с 14,50% до 9,65%.

Снижение уровня поддержки по сравнению с 2021 годом продемонстрировали КПРФ и «Справедливая Россия». У коммунистов на выборах депутатов заксобрания Свердловской области показатель снизился с 22,98% до 19,21%, справороссов — с 14,50% до 9,65%.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в заксобрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда

В конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в заксобрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В избирательной комиссии Свердловской области заявили, что голосование в регионе прошло в соответствии с избирательным законодательством

В избирательной комиссии Свердловской области заявили, что голосование в регионе прошло в соответствии с избирательным законодательством

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 15

Центр общественного наблюдения (ЦОН) в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Информационный стенд о кандидатах в депутаты на избирательном участке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В трехдневном голосовании 18-20 сентября за кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области приняли участие около 47% избирателей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер на избирательном участке во время голосования

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время голосования на выборах

Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

Полпред президента в УрФО Артем Жога проголосовал на выборах в Госдуму в военном госпитале

Фото: Telegram-канал Артема Жоги

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Большинство голосов на выборах всех региональных парламентов получила "Единая Россия"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В 2026 году для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Свердловской области было подано 334,5 тыс. заявлений

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Явка в Екатеринбурге превысила 41%. В голосовании приняли участие почти 490 тыс. избирателей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В дни голосования в Свердловской области использовали списки избирателей в электронном виде

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По сравнению с кампанией 2021 года «Единая Россия» на выборах в заксобрание Свердловской области увеличила поддержку списка своих кандидатов с 35,56% до 42,3%, «Новые люди» — с 9,19% до 14,28%, ЛДПР — с 9,35% до 11,31%

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Снижение уровня поддержки по сравнению с 2021 годом продемонстрировали КПРФ и «Справедливая Россия». У коммунистов на выборах депутатов заксобрания Свердловской области показатель снизился с 22,98% до 19,21%, справороссов — с 14,50% до 9,65%.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В конце августа Свердловский областной суд удовлетворил иск ЛДПР об отмене регистрации партийного списка кандидатов от «Яблока» на выборах в заксобрание Свердловской области. Истец заявил, что «Яблоко» злоупотребило свободой массовой информации, нарушило авторские права и потратило огромные суммы вне избирательного фонда

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В избирательной комиссии Свердловской области заявили, что голосование в регионе прошло в соответствии с избирательным законодательством

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд