«Единая Россия» переутвердила спикером Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова
Действующий председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов продолжит возглавлять представительный орган до 2031 года. Соответствующее решение принял президиум политического совета реготделения «Единой России», сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях. Глава региона добавил, что свой пост сохранит и руководитель партийной фракции в облдуме с 2011 года Андрей Артюхов.
«Впереди много работы. Жители региона подали более 51 тыс. предложений в народную программу партии. Многие вошли в ее областную часть. Будем держать на контроле исполнение обязательств»,— заверил господин Моор.
Фуату Сайфитдинову 76 лет, впервые он возглавил Тюменскую областную думу в 2022 году после смерти 74-летнего Сергея Корепанова, который занимал пост спикера 24 года. В региональном парламенте политик представляет Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в котором он с 1975 года трудился в партийных органах и в горной геологии. В 1994 году избрался заместителем председателя первого созыва Тюменской облдумы, а по окончании полномочий трудился в исполнительной власти Ямала: был замгубернатора, первым замгубернатора и вице-губернатором. С 2007 года избирался депутатов Тюменской облдумы четвертого, пятого, шестого и седьмого.
Господин Сайфитдинов избрался в Тюменскую областную думу восьмого созыва в составе списка кандидатов «Единой России» по единому округу, который в ходе голосования 18-20 сентября поддержали 1 млн 34,6 тыс. человек (59,63% от общего числа проголосовавших). По итогам распределения мандатов по партспискам, которые преодолели пятипроцентный барьер, «Единая Россия» получила 16 мест, ЛДПР (220,7 тыс.; 12,72%) и КПРФ (187,8 тыс.; 10,83%) — по три, «Новые люди» (107,8 тыс.; 6,21%) и «Справедливая Россия» (88,9 тыс.; 5,13%) — по одному. Во всех 24 одномандатных округах победу одержали кандидаты от «Единой России». Явка на выборах составила 64,7%.
В новом созыве «Единая Россия» увеличила численность своих депутатов в Тюменской облдуме с 37 до 40 человек, количество политиков во фракциях КПРФ и ЛДПР сократилось с четырех до трех человек в каждой, «Справедливой России» — с двух до одного, а «Новые люди» впервые получили представительство в областном парламенте. Изначально справороссы в новый созыв не проходили (их список набирал 43 749 голосов; 3,83%), однако после обработки оставшихся 26,15% протоколов участковых избирательных комиссий было обнаружено еще 40 тыс. бюллетеней в их поддержку, что позволило им попасть в облдуму.