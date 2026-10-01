Минобороны России сообщило об ударе по складу «Рента Логистик» и дата-центру

Российские вооруженные силы ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам на Украине. В Киеве был поражен транспортно-логистический центр «Рента Логистик». На его складе был оборудован цех по производству безэкипажных катеров, утверждает российское ведомство.

В Одесской области был также поражен дата-центр «HOSTING-UA», через который велась «обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ», следует из пресс-релиза Минобороны РФ. В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ.

Минобороны России в сентябре неоднократно отчитывалось об ударах по коммуникационным центрам на Украине. В частности, 25 сентября в Киеве российская армия поразила дата-центр «Датагрупп», 26 сентября — центр обработки данных «Космонова», 27 сентября — дата-центры «Киевстар» и «Омега Телеком», 28 сентября — дата-центры «УкрТелеком» и «ДримЛайн», 29 сентября — дата-центры «Бимобайл» и «Парковый».