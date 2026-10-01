Минобороны России сообщило об ударе по складу «Рента Логистик» и дата-центру
Российские вооруженные силы ночью нанесли удары беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам на Украине. В Киеве был поражен транспортно-логистический центр «Рента Логистик». На его складе был оборудован цех по производству безэкипажных катеров, утверждает российское ведомство.
В Одесской области был также поражен дата-центр «HOSTING-UA», через который велась «обработка разведывательной и другой служебной информации в интересах формирований ВСУ», следует из пресс-релиза Минобороны РФ. В порту Черноморск поражен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения для ВСУ.
Минобороны России в сентябре неоднократно отчитывалось об ударах по коммуникационным центрам на Украине. В частности, 25 сентября в Киеве российская армия поразила дата-центр «Датагрупп», 26 сентября — центр обработки данных «Космонова», 27 сентября — дата-центры «Киевстар» и «Омега Телеком», 28 сентября — дата-центры «УкрТелеком» и «ДримЛайн», 29 сентября — дата-центры «Бимобайл» и «Парковый».
Заявленный смысл ударов по объектам двух типов различается. По данным Минобороны России, логистические центры использовались для хранения и распределения военных грузов и материальных средств, тогда как дата-центры обеспечивали обработку и передачу разведывательных данных, высокоскоростной интернет, мобильную связь или хранение больших объемов информации. Поэтому в описании ведомства речь идет одновременно о физическом снабжении и цифровой инфраструктуре, связанной с военными задачами.
В сентябре Минобороны России связывало с ВСУ функции нескольких дата-центров в Киеве и Киевской области: «Датагрупп» обрабатывал и передавал разведданные, «Космонова» обеспечивал мобильный интернет и поддержку Starlink, а «УкрТелеком» и «ДримЛайн» предоставляли высокоскоростной интернет. Эти заявления подтверждают общий механизм, на который ссылается ведомство в отношении названного в новости дата-центра, но сами по себе не устанавливают независимую оценку его военного назначения.