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Минобороны РФ отчиталось об ударах по дата-центрам «Киевстар» и «Омега Телеком»

Вооруженные силы России ударили по дата-центрам компаний «Киевстар» и «Омега Телеком» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В публикации отмечается, что «Омега Телеком» — одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для вооруженных сил Украины. В том числе компания позволяет украинской армии хранить большой объем данных. «Киевстар» предоставляет ВСУ услуги мобильного интернета и связи, сообщили в Минобороны. Цели поразили с помощью беспилотников.

Кроме того, отмечает ведомство, российские войска поразили сухогруз. По версии Минобороны, он доставлял в порт Одессы военное имущество и «грузы двойного назначения» для ВСУ. Под удары беспилотников также попал логистический центр «Новой почты». Он, по заявлению Минобороны, использовался для хранения военных грузов.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Значение таких объектов определяется не только услугами доступа в интернет. В сентябре 2026 года сообщалось о поражении киевского дата-центра «Датагрупп», который обрабатывал и передавал разведывательные данные в интересах ВСУ; двумя днями ранее дата-центры NewTelco и «Юнайтед ДС» в Киевской области назывались используемыми украинскими военными и спецслужбами. Это показывает, что дата-центры могут быть узлами обработки, передачи и хранения данных, а не только площадками для размещения оборудования.

«Киевстар» занимает в этой инфраструктуре заметное место благодаря масштабу сети: в декабре 2023 года оператор предоставлял мобильную связь почти 25 млн абонентов и домашний интернет 1 млн пользователей. В январе 2024 года глава управления кибербезопасности СБУ заявлял, что после компрометации системы оператора были уничтожены тысячи виртуальных серверов и компьютеров, что иллюстрирует зависимость сервисов связи от сохранности серверной инфраструктуры.

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