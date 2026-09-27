Минобороны РФ отчиталось об ударах по дата-центрам «Киевстар» и «Омега Телеком»

Вооруженные силы России ударили по дата-центрам компаний «Киевстар» и «Омега Телеком» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В публикации отмечается, что «Омега Телеком» — одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для вооруженных сил Украины. В том числе компания позволяет украинской армии хранить большой объем данных. «Киевстар» предоставляет ВСУ услуги мобильного интернета и связи, сообщили в Минобороны. Цели поразили с помощью беспилотников.

Кроме того, отмечает ведомство, российские войска поразили сухогруз. По версии Минобороны, он доставлял в порт Одессы военное имущество и «грузы двойного назначения» для ВСУ. Под удары беспилотников также попал логистический центр «Новой почты». Он, по заявлению Минобороны, использовался для хранения военных грузов.