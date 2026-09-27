Минобороны РФ отчиталось об ударах по дата-центрам «Киевстар» и «Омега Телеком»
Вооруженные силы России ударили по дата-центрам компаний «Киевстар» и «Омега Телеком» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
В публикации отмечается, что «Омега Телеком» — одна из крупнейших компаний, предоставляющих услуги высокоскоростного интернета для вооруженных сил Украины. В том числе компания позволяет украинской армии хранить большой объем данных. «Киевстар» предоставляет ВСУ услуги мобильного интернета и связи, сообщили в Минобороны. Цели поразили с помощью беспилотников.
Кроме того, отмечает ведомство, российские войска поразили сухогруз. По версии Минобороны, он доставлял в порт Одессы военное имущество и «грузы двойного назначения» для ВСУ. Под удары беспилотников также попал логистический центр «Новой почты». Он, по заявлению Минобороны, использовался для хранения военных грузов.
Значение таких объектов определяется не только услугами доступа в интернет. В сентябре 2026 года сообщалось о поражении киевского дата-центра «Датагрупп», который обрабатывал и передавал разведывательные данные в интересах ВСУ; двумя днями ранее дата-центры NewTelco и «Юнайтед ДС» в Киевской области назывались используемыми украинскими военными и спецслужбами. Это показывает, что дата-центры могут быть узлами обработки, передачи и хранения данных, а не только площадками для размещения оборудования.
«Киевстар» занимает в этой инфраструктуре заметное место благодаря масштабу сети: в декабре 2023 года оператор предоставлял мобильную связь почти 25 млн абонентов и домашний интернет 1 млн пользователей. В январе 2024 года глава управления кибербезопасности СБУ заявлял, что после компрометации системы оператора были уничтожены тысячи виртуальных серверов и компьютеров, что иллюстрирует зависимость сервисов связи от сохранности серверной инфраструктуры.