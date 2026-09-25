Минобороны России отчиталось об ударе по дата-центру в Киеве

Вооруженные силы России поразили дата-центр «Датагрупп» в Киеве, который обрабатывал и передавал данные разведки в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В Киевской области российские военные нанесли удар по логистическому центру «Хеви логистик Юкрейн». Он расположен в населенном пункте Требухов. На территории центра подразделения министерства обороны и другие силовые структуры Украины хранили товары двойного назначения, указали в Минобороны. Под удар также попал сухогруз, который доставлял в порт Черноморска военные грузы.