Минобороны России сообщило об ударах по дата-центрам «Бимобайл» и «Парковый»

Российские вооруженные силы ночью нанесли удары по центрам обработки данных в Киеве, сообщило Минобороны РФ. Также были атакованы объекты портовой и транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.

В министерстве уточнили, что удары были нанесены оружием наземного базирования и беспилотниками. По данным российской стороны, были поражены:

в Киеве — локомотивное депо со складом крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый»;

в Киевской области — складской терминал «Белогородка», где производили и хранили беспилотники самолетного типа;

в Одесской области — электроподстанция «Усатово», цех производства БПЛА в населенном пункте Великодолинское.

Помимо этого был атакован сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одесса. В порту Измаил нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, обеспечивающим разгрузку военных грузов.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. В частности, 27 сентября были атакованы дата-центры «Киевстар» и «Омега Телеком». 28 сентября удары нанесли по дата-центрам «УкрТелеком» и «ДримЛайн».