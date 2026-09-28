Минобороны России сообщило об ударах по дата-центрам «УкрТелеком» и «ДримЛайн»

Российские вооруженные силы ночью ударили по дата-центрам «УкрТелеком» и «ДримЛайн», сообщило Минобороны РФ. Удары были нанесены при помощи беспилотников. В числе пораженных целей:

в Киеве — центры обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн» (предоставляли услуги высокоскоростного интернета для ВСУ) и объекты топливной инфраструктуры;

в Киевской области — инфраструктура и объекты на военном аэродроме Васильков;

в Одессе — логистический центр «Новой почты», где хранились военные грузы;

в порту Черноморск — сухогруз с военным имуществом;

в порту Измаил — инфраструктура судостроительного завода «Дунайсудосервис» и находившийся на его территории пункт дислокации подразделения госпогранслужбы.

Помимо этого был атакован сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. В частности, 27 сентября были атакованы дата-центры «Киевстар» и «Омега Телеком». В тот же день военные нанесли удары по сухогрузу в Черном море, порту и военным складам ВСУ.