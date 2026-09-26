Минобороны России сообщило об ударе по складу «Новой почты» в Одесской области

Российские вооруженные силы ночью атаковали объекты портовой и транспортной инфраструктуры, а также логистические и коммуникационные центры на Украине. Были поражены в том числе склад «Новой почты» в Одесской области, сообщило Минобороны России.

Ведомство уточнило, что удары нанесены с помощью БПЛА. В числе пораженных объектов:

в Киеве — центр обработки данных «Космонова» (обеспечивал мобильный интернет и поддержку систем спутниковой связи Starlink для ВСУ);

в Одесской области — портовый пункт в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступало оружие, мост в населенном пункте Маяки и логистический центр «Новая почта», где хранились грузы для ВСУ.

Кроме того, в акватории Черного моря поражен сухогруз, перевозивший грузы военного назначения.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. В частности, 25 сентября российские военнослужащие поразили дата-центр «Датагрупп» в Киеве, который обрабатывал и передавал данные разведки в интересах ВСУ.