Экс-мэра Серова Сизикова арестовали по обвинению в коррупции

Бывший мэр Серова Василий Сизиков арестован — он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Суд удовлетворил ходатайство следователя — мера пресечения избрана в виде заключения под стражу до 27 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Сизиков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Василий Сизиков

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Василий Сизиков находился на посту главы Серова с августа 2018 года по январь 2026-го. С инициативой уволить градоначальника в связи с утратой доверия в 2025 году вышла местная прокуратура, которая выявила нарушения антикоррупционного законодательства со стороны главы города. Суд в сентябре 2025 года признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил ее требование.

Градоначальник обжаловал соответствующее решение и признал в ходе заседания Свердловского областного суда, что «недосмотрел» выявленные нарушения в документах, а представитель губернатора Свердловской области Дениса Паслера заявил об отсутствии умысла у главы скрывать сведения. Спустя месяц после отставки, в феврале, Василий Сизиков был назначен управляющим представительства теплоснабжающей компании «Вертикаль» в Серове.

Ирина Пичурина